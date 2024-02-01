Softline помогла МГЮА имени О.Е. Кутафина перейти на российское ПО

ГК Softline, российский поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект для Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Команда Softline помогла вузу подобрать и поставить российское программное обеспечение: операционную систему Astra Linux, службу каталога от ГК «Астра» ALD Pro, а также редакторы документов «МойОфис». По итогам проекта университет высоко оценил преимущества, которые стали доступны вузу в рамках сервиса ГК Softline – Softline Enterprise Agreement (SEA). Благодаря этому МГЮА имени О.Е. Кутафина сможет организовать надежную инфраструктуру на базе российских продуктов и получит возможности для ее дальнейшего развития.

Университет имени О.Е. Кутафина является флагманом отечественного юридического образования и одним из ведущих юридических научно-исследовательских центров в России и ближнем зарубежье. С момента основания в 1931 г. по сегодняшний день МГЮА прошел путь от Центральных заочных курсов советского права до крупнейшего юридического вуза страны, в котором реализуются программы довузовской подготовки, среднего, высшего и дополнительного образования, идет активная научно-исследовательская работа.

В 2023 г. МГЮА имени О.Е. Кутафина был запланировал переход на российское программное обеспечение. Для решения этой задачи эксперты Softline помогли университету выбрать оптимальные продукты, соответствующие его бюджету и требованиям к функциональным возможностям, и познакомили с преимуществами Softline Enterprise Agreement. В результате в установленные сроки была произведена поставка лицензий операционной системы Astra Linux Special Edition, офисных приложений «МойОфис» и системы для централизованного управления и автоматизации ALD Pro. Все эти решения включены в реестр российского программного обеспечения.

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«В рамках проекта мы помогли университету подобрать оптимальное ПО, отвечающее всем его требованиям, а также предоставили вузу выгодные условия в рамках SEA. Наш комплексный сервис Softline Enterprise Agreement включает в себя набор преимуществ с возможностью управления программами лицензирования и продуктами в едином лицензионном центре. Все это позволит организациям эффективно внедрять и адаптировать новые продукты для пользователей. С помощью SEA организации смогут реализовать дальнейшее развитие и надежную поддержку своей ИТ-инфраструктуры. Уже в ближайшее время университет имени О.Е. Кутафина планирует воспользоваться технической поддержкой, предоставленной в рамках сервисной программы преимуществ Softline Enterprise Agreement. Для нас это значимый этап взаимодействия с заказчиком, и мы рады содействовать легкому и комфортному переходу вузов и других учреждений на российское ПО», – отметила Екатерина Аксенова, Solution Sales управления развития продаж ГК Softline.

«Нашему университету было важно в кратчайшие сроки организовать переход с иностранных решений на отечественные продукты и тем самым решить задачу импортонезависимости. Благодарим команду Softline за помощь в подборе и быструю поставку приобретенного программного обеспечения. Новые решения мы уже успешно используем в нашей повседневной работе, все они совместимы и интегрируются друг с другом. Для вуза программа преимуществ является важной базой, которая делает возможной быструю и эффективную интеграцию новых продуктов в инфраструктуру. В рамках SEA в качестве бонуса мы получили часы техподдержки на стыке технологий, которые можно конвертировать в обучение для наших ИТ-специалистов и пользователей. Это очень актуально для нашего университета, заинтересованного в повышении квалификации своих кадров и профессиональной техподдержке. Мы планируем дальнейшее развитие инфраструктуры вуза на базе комплексного сервиса Softline Enterprise Agreement c использованием возможностей Лицензионного центра SEA, позволяющего управлять приобретенным ПО», – сказал Юрий Коношко, директор центра информационных ресурсов и технологий МГЮА имени О.Е. Кутафина.