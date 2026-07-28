Получите все материалы CNews по ключевому слову
МГЮА Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
Университет имени О.Е. Кутафина является флагманом отечественного юридического образования и одним из ведущих юридических научно-исследовательских центров в России и ближнем зарубежье. С момента основания в 1931 году МГЮА прошел путь от Центральных заочных курсов советского права до крупнейшего юридического вуза страны, в котором реализуются программы довузовской подготовки, среднего, высшего и дополнительного образования, идет активная научно-исследовательская работа.
СОБЫТИЯ
МГЮА и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1209 3
|Кондратенко Кирилл 19 2
|Роговой Александр 9 2
|Ростокин Валерий 26 2
|Гуляев Дмитрий 8 2
|Пак Олег 112 2
|Волин Алексей 122 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Иванов Антон 96 1
|Гришаков Максим 32 1
|Володин Вячеслав 108 1
|Евраев Михаил 265 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Васильченко Юрий 10 1
|Харитонов Александр 69 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Панов Сергей 22 1
|Провоторов Александр 158 1
|Маслов Александр 39 1
|Яремко Максим 13 1
|Звонкова Екатерина 5 1
|Харин Владимир 2 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Наумов Виктор 126 1
|Бяков Юрий 42 1
|Закрепин Евгений 62 1
|Неверов Сергей 8 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Климов Алексей 4 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Шмулевич Марк 90 1
|Вуколов Всеволод 12 1
|Оганян Александр 7 1
|Янин Дмитрий 8 1
|Степанов Павел 38 1
|Липатов Виталий 12 1
|Золотарева Татьяна 5 1
|Лашков Сергей 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2381 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|ComNews - Медиа-бизнес 141 1
|Главбух 13 1
|Актион Медиа 4 1
|Forbes - Форбс 997 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.