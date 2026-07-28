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МГЮА Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

Университет имени О.Е. Кутафина является флагманом отечественного юридического образования и одним из ведущих юридических научно-исследовательских центров в России и ближнем зарубежье. С момента основания в 1931 году  МГЮА прошел путь от Центральных заочных курсов советского права до крупнейшего юридического вуза страны, в котором реализуются программы довузовской подготовки, среднего, высшего и дополнительного образования, идет активная научно-исследовательская работа.

СОБЫТИЯ


28.07.2026 МГЮА запустил пилотный проект по тестированию цифрового пропуска 1
05.09.2025 Минцифры: количество абитуриентов, поступающих в колледжи с «Госуслугами», увеличилось вдвое 1
28.11.2024 Хажаев Ильдар Гаяревич: биография эксперта и консультанта в сфере менеджмента и банкинга 2
14.10.2024 20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО 1
02.09.2024 В Москве запускают бесплатные ИТ-курсы для студентов юрфаков 2
30.08.2024 «ПравоТех»: сотрудничество вузов и ИТ-компаний приведет к созданию новых центров компетенций 2
16.08.2024 «МегаФон»: московские абитуриенты готовы получать высшее образование на Дальнем Востоке 1
01.02.2024 Softline помогла МГЮА имени О.Е. Кутафина перейти на российское ПО 4
08.11.2023 В России началось обсуждение «Цифрового кодекса», который приведет в порядок законодательство в ИТ и связи 1
25.09.2023 В конце октября в Московской области пройдет I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 2
18.09.2023 Олег Пак назначен старшим вице-президентом по развитию государственных цифровых платформ «Ростелекома» 1
20.10.2022 21 октября в Московской области стартует I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 4
01.02.2022 В отделениях «Почты России» появились компьютеры для школьников и учителей 1
26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн» 1
24.10.2019 В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi 1
04.04.2019 Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса «Беру» 1
20.03.2017 Путин назначил Марину Янину из «Яндекса» членом Общественной палаты 1
15.04.2015 Исполнительный вице-президент «Ростелекома» Александр Роговой назначен гендиректором «РТКомм.ру» 1
18.03.2015 Вице-президентом «Астерос» по работе с вендорами стала Ольга Тырновская 1
30.10.2014 В «Моём деле» назначен новый генеральный директор 1
14.01.2013 Алексей Климов назначен директором департамента информационных ресурсов и информатизации Минрегиона 2
30.12.2012 Назначен замминистра связи, ответственный за ИТ в госсекторе 1
07.12.2012 «Армада» создала для МГЮА систему онлайн-регистрации абитуриентов 2
28.07.2011 Госслужба занятости населения Чувашской республики обучает специалистов навыкам работы в СЭД «Дело» 1
24.07.2011 «Любимый ИТ-поставщик» «Ростелекома» сменил гендиректора 2
18.01.2011 Александр Роговой назначен вице-президентом «Ростелекома» по правовым вопросам и корпоративному развитию 1
17.05.2010 Генеральным директором «Энвижн Груп» стал топ-менеджер «Транстелекома» 2
06.07.2009 В «Оптиме» новый генеральный директор 1
08.06.2009 В «Оптиме» назначен заместитель гендиректора по правовым вопросам 1
08.07.2008 У «Ангстрема» сменилось руководство 1
28.03.2008 В ChronoPay назначен директор по продажам 1
10.12.2004 14 декабря состоится круглый стол о развитии электронных библиотек 1

Публикаций - 32, упоминаний - 46

МГЮА и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10926 5
МегаФон 10701 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4940 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО 25 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 2
Yandex - Яндекс 9180 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1095 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 1
Ангстрем-М 31 1
Canva 38 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Suntech Power 3 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 418 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
Актион Диджитал 2 1
Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации АНО - Центр глобальной ИТ-кооперации АНО - CGITC - Center for Global IT-cooperation 5 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 429 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 494 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 1
InfoWatch - Инфовотч 1179 1
Softline - Софтлайн 3730 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Toshiba Corporation 2980 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 779 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3044 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Telegram Group 2927 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 320 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 127 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
МосКино - сеть кинотеатров 12 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 19 1
Финансовые и налоговые консультанты 1 1
Агрохимбанк 5 1
Nextons - Некстонс 4 1
ВЭБ.РФ - ИнфраВЭБ - ВЭБ Инфраструктура - ФЦПФ - Федеральный центр проектного финансирования 13 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
Temasek Holdings 22 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
Почта России ПАО 2363 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2937 1
Альфа-Банк 1972 1
ПСБ - Промсвязьбанк 959 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13756 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2870 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3293 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3678 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2061 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4946 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1186 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 127 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 16 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6530 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5420 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2330 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2335 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2848 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 812 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 8
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