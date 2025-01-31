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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Челябинская область Куса



31.01.2025 МТС расширила сеть LTE на федеральной трассе М5 «Урал» для десятков тысяч автомобилистов 1
09.02.2024 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта 1
01.02.2022 В отделениях «Почты России» появились компьютеры для школьников и учителей 1
01.03.2016 «МегаФон» отразит кибер-атаки на южноуральские «КрыльяITV» 1
12.03.2013 Обзор HP Envy 6: народный ультрабук и его дешевая альтернатива 1
25.10.2011 «Билайн» расширил покрытие сетей 2G и 3G в Челябинской области 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
МегаФон 8860 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Canva 16 1
AMD - Advanced Micro Devices 4232 1
Intel Corporation 12201 1
HP - Hewlett-Packard 3624 1
HP Inc. 5688 1
Ростелеком 9713 1
Почта России ПАО 2116 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 16 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12550 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27511 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6453 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3102 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11968 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29741 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 1
DDR - Double data rate 2730 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9993 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7308 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20817 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3821 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 998 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6046 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9290 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3213 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 248 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12491 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 1
Освещение - яркость источника света 677 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2906 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6051 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 885 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3461 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 351 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3728 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1790 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10143 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1489 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 961 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1889 1
Unibody - «бесшовный» корпус тонких и легких планшетов и ноутбуков 76 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2564 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3418 1
Microsoft Skype 2067 1
Google YouTube - Видеохостинг 2753 1
AMD Radeon 279 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
AMD APU - AMD Accelerated Processing Unit - AMD Fusion 62 1
Intel Sandy Bridge 144 1
HP Envy - серия ноутбуков 106 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 31 1
AMD Radeon HD 281 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 1
Intel Turbo Boost Technology 210 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Intel HD Graphics - графический процессор 214 1
Степанов Павел 26 1
Гуляев Дмитрий 6 1
Нурмухометов Артур 12 1
Закиров Артур 2 1
Логвинов Алексей 2 1
Плещева Ирина 1 1
Макагонов Евгений 24 1
Россия - УФО - Челябинская область 1215 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1541 3
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 239 3
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 101 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 284 2
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 61 2
Россия - РФ - Российская федерация 144602 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 1
Россия - УФО - Свердловская область 1501 1
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 25 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3950 1
Россия - УФО - Тюменская область 1147 1
Россия - СФО - Омская область 671 1
Россия - ЦФО - Орловская область 322 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 62 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Ливны 13 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 286 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кочубеевское 13 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 1
Россия - УФО - Челябинская область - Увильды 11 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 329 1
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 66 1
Италия - Итальянская Республика 4355 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 32 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Бакал 6 1
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуральск 17 1
Италия - Милан 161 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5763 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7613 1
Ergonomics - Эргономика 1598 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6174 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1332 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4960 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5777 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1371 1
Спартакиада 4 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 19 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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