Canva
Canva и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11775 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
|Microsoft Corporation 24625 2
|Meta Platforms - Facebook 4438 2
|Telegram Group 1983 2
|Dropbox 498 2
|SAS Institute 971 1
|X Corp - Twitter 2845 1
|Цифровые активы 118 1
|Adobe Figma 41 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
|EA - Electronic Arts 1286 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
|Adobe Systems 1549 1
|OpenAI 217 1
|Roblox Corporation 39 1
|Lazy Koala - Хакерская группировка 4 1
|1С 8213 1
|Ростелеком 9701 1
|Diasoft - Диасофт 870 1
|Oracle Corporation 6688 1
|Слайдер Презентации 10 1
|Grammarly 5 1
|Бурков Олег 2 1
|Степанов Павел 26 1
|Гуляев Дмитрий 6 1
|Кравченко Евгений 13 1
|Логвинов Алексей 2 1
|Плещева Ирина 1 1
|Новикова Юлия 6 1
|Стрельцов Дмитрий 9 1
|Походня Андрей 6 1
|Путин Владимир 3171 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Козицин Вячеслав 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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