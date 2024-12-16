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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Canva

Canva


16.12.2024 Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения 1
05.11.2024 Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
14.05.2024 Positive Technologies: больше половины успешных атак с использованием вредоносного ПО начинаются с фишинга 1
28.02.2024 За три года злоумышленники украли более 36 млн пар логинов и паролей от ИИ-сервисов и игровых аккаунтов 1
31.08.2023 Российский аналог Canva открывает педагогам бесплатный доступ к платформе 1
21.12.2022 Делаем открытки к Новому году: лучшие приложения и онлайн-сервисы 1
17.06.2022 8 лучших сервисов для дизайна на замену Canva: выбор ZOOM 1
16.04.2022 Что такое виртуальное частное облако и как оно работает 1
01.02.2022 В отделениях «Почты России» появились компьютеры для школьников и учителей 1
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 1
02.05.2021 9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM 1
20.04.2021 Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн 1
01.06.2020 Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов 1
17.04.2019 Canva дополнила свое iOS-приложение для интуитивного дизайна бизнес-функциями 1
03.10.2017 Онлайн-фоторедактор Canva теперь доступен на русском языке 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Canva и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Microsoft Corporation 24625 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Telegram Group 1983 2
Dropbox 498 2
SAS Institute 971 1
X Corp - Twitter 2845 1
Цифровые активы 118 1
Adobe Figma 41 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
Adobe Systems 1549 1
OpenAI 217 1
Roblox Corporation 39 1
Lazy Koala - Хакерская группировка 4 1
8213 1
Ростелеком 9701 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Oracle Corporation 6688 1
Слайдер Презентации 10 1
Grammarly 5 1
Coursera 50 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Почта России ПАО 2112 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 16 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Фоторедактор - Photo Editor 238 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 563 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Apple iOS 7809 5
Google Android 13994 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 4
Adobe Photoshop 764 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
Microsoft Windows 15657 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
WhatsApp Messenger 1082 2
Apple - App Store 2890 2
Canva for Work 1 1
Apple iPad 3860 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Google Android Studio - Среда разработки 23 1
Microsoft DirectX 707 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 1
Sumo Paint 2 1
Microsoft Windows 11 537 1
Microsoft Xbox Game Pass 15 1
Microsoft Windows 365 18 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Google Snapseed 6 1
Microsoft Skype 2067 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 43 1
Phixr Online Photo Editor 1 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Paint - Графический редактор 68 1
SUMo - утилита 10 1
Pinterest 66 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Visme 1 1
Бурков Олег 2 1
Степанов Павел 26 1
Гуляев Дмитрий 6 1
Кравченко Евгений 13 1
Логвинов Алексей 2 1
Плещева Ирина 1 1
Новикова Юлия 6 1
Стрельцов Дмитрий 9 1
Походня Андрей 6 1
Путин Владимир 3171 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Гребенщиков Дмитрий 36 1
Козицин Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
Россия - ЦФО - Орловская область 320 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 285 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 62 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Ливны 12 1
Россия - УФО - Челябинская область - Куса 5 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кочубеевское 13 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
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Английский язык 6634 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Латинский алфавит 189 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Образование в России 2191 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 19 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 86 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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