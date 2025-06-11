Как изменились предпочтения в оплате подписок за год: аналитика 2024 vs 2025 от GetPayAll

По данным сервиса GetPayAll, поведение российских пользователей за прошедший год значительно изменилось. Эксперты компании проанализировали десятки тысяч транзакций и выявили пять ключевых трендов, отражающих смещение интересов в 2025 г. по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Взлет подписок на ИИ-сервисы

Искусственный интеллект — безусловный лидер 2025 г. Количество оплат подписок на ИИ-сервисы выросло в среднем на 64%.

Leonardo.ai — 30,481 тыс. подписок, рост на 118%. Активно используется дизайнерами и предпринимателями.

Krea.ai — 19,017 тыс. подписок, +73% к 2024 г. Особенно востребован среди маркетологов и визуальных креаторов.

OpenAI (ChatGPT Plus) — 15,185 тыс. оплат, +48%. Применяется как в обучении, так и в бизнесе.

Runway ML — рост на 94%, активное использование в TikTok- и YouTube-контенте.

ElevenLabs — +80%, популярность выросла после локализации синтеза речи под русский язык.

ИИ-инструменты теперь занимают около 25% всех зарубежных подписок, оформляемых через GetPayAll.

Снижение интереса к онлайн-образованию

Образовательные платформы теряют позиции. Пользователи массово перешли от курсов — к краткому, интерактивному и адаптивному обучению.

Coursera — падение на 37%.

Skillshare — минус 42%, особенно среди молодежи.

MasterClass — минус 28%, несмотря на новых звезд-преподавателей.

Причины: часть функций берет на себя ChatGPT (настройка индивидуальных программ, объяснение понятий); пользователи предпочитают «обучение через дело»: подписки на Figma, Notion, Midjourney заменяют теорию практикой.

Укрепление позиций креативных платформ

Рост интереса к креативным сервисам стал вторым по значимости трендом после ИИ. Создание визуального контента, сторителлинг, музыкальное оформление и видеомонтаж — все это вызвало рост подписок.

Canva — 30,542 тыс. подписок (+59%), один из самых стабильных лидеров.

Adobe CC — рост на 31% после появления улучшенной интеграции с нейросетями.

CapCut Pro — +47%, особенно у TikTok-креаторов.

Epidemic Sound — +34% за счет роста числа подкастов и видео.

MotionElements — рост на 38%, востребован у видеомонтажеров.

Люди хотят не просто потреблять, а активно создавать — и готовы за это платить.

Рост поддержки креаторов через Patreon и аналоги

Пользователи стали чаще оформлять подписки на поддерживающие платформы.

Patreon — 19,043 подписок (+41%). Вырос интерес к русскоязычным авторам и подкастам.

Boosty (не через GetPayAll, но тренд подтверждает общий сдвиг).

Ko-fi — рост на 26%.

Причины: кризис доверия к большим платформам — пользователи идут напрямую к авторам; растущая популярность независимого контента, подкастов, DIY-блогов.

Стабильный спрос на инструменты удаленной работы и коммуникации

Несмотря на смену трендов, сервисы для удалённой работы продолжают оставаться в топе по числу оплат.

Zoom — 30,879 тыс. подписок, стабильно в лидерах (+12%).

Notion — +35%, благодаря популярности среди фрилансеров и ИТ-команд.

Miro — рост на 27%, востребован в корпоративной среде.

Slack — +19%, несмотря на конкуренцию с бесплатными аналогами.

Удаленка укоренилась как формат — пользователи готовы платить за удобные и привычные инструменты.

За 2024–2025 гг. на фоне технологического прорыва и смещения фокуса в сторону личной продуктивности и творчества резко изменилась структура цифрового потребления. Люди стали чаще инвестировать в ИИ и инструменты создания контента, меньше — в формальное образование, при этом активно поддерживают авторов напрямую.