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Boosty.to платформа монетизации авторского контента


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Как изменились предпочтения в оплате подписок за год: аналитика 2024 vs 2025 от GetPayAll 1
10.09.2024 Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов 1
30.07.2024 Суверенный «убийца» Patreon под угрозой блокировки в России. Блогеры рискуют остаться без Boosty и без заработка 1
09.04.2024 Rutube запустил стриминг из мобильного приложения 1
31.08.2023 Посещаемость стриминговых платформ выросла на 50% 1
01.12.2022 Boosty отчиталась о десятикратном росте числа регистраций авторов 1
17.11.2022 Более четверти россиян поддерживают авторов контента в интернете 1
28.06.2022 Boosty запускает личное общение авторов с подписчиками 1
14.03.2022 Платформа для авторов контента Boosty.to отменяет свою комиссию для всех блогеров 2
11.02.2022 Boosty.to позволит лидерам мнений проводить закрытые трансляции для платных подписчиков 2
09.09.2021 «Одноклассники» запустили платную подписку на группы и раздел о монетизации авторов 1
29.04.2021 Выручка My.Games в первом квартале 2021 года выросла на 42,2% и составила 11 млрд рублей 2
23.12.2020 «Одноклассники» запустили платную подписку на контент групп 1
03.12.2020 «Одноклассники» запустили сервис приема донатов для групп 2
29.01.2020 Сервис Boosty.to интегрирован с Telegram и Discord 3
29.11.2019 Donationalerts объявил о начале интеграции с платформой монетизации авторского контента Boosty.to 2
22.10.2019 Платформа монетизации контента Boosty.to предложила авторам заработать на краудфандинге 2
15.10.2019 Платформа монетизации авторского контента Boosty.to запустила разовые платежи 2
22.05.2019 Mail.ru Group начала тестирование сервиса платной подписки на авторов Boosty.to 2

Публикаций - 19, упоминаний - 29

Boosty.to и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4172 6
VK - Mail.ru Group 3486 5
Telegram Group 2239 2
PayPal 656 2
Google LLC 11969 2
Patreon 14 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 290 2
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Webmoney - Вебмани.Ру 543 1
МегаФон 9327 1
Tencent 167 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 43 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 1
Yandex - Яндекс 7789 1
Лента - Сеть розничной торговли 2157 3
NanduQ - Qiwi 997 2
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1887 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 297 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Unsplash 1049 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 706 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11594 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1883 2
Podcasts - Подкастинг 270 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2973 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7524 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2604 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5168 1
Оповещение и уведомление - Notification 4917 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2129 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14116 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7581 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1314 1
Аудиокнига - Audiobook 217 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8109 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21181 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1047 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16276 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28312 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12422 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5022 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7049 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3569 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9444 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24764 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1840 4
Google YouTube - Видеохостинг 2819 3
VK - My.Games 71 2
Discord 129 1
Donation Alerts - сервис монетизации стримов 3 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 16 1
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 76 1
Pixonic War Robots 21 1
Seagate Game Drive 9 1
Left to Survive - компьютерная игра 8 1
Zero City - игра 8 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 853 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
VK Donut 18 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 141 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 74 1
Tencent Trovo 5 1
Google Android 14301 1
Apple iOS 7984 1
Google YouTube Shorts 17 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 189 1
МТС - NUUM 35 1
VK Клипы 55 1
VK - Яндекс.Дзен 205 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 259 1
Новиков Роман 4 3
Магурян Василий 16 1
Каспарянц Карина 2 1
Федоров Кирилл 5 1
Васильев Станислав 3 1
Иножарская Елена 1 1
Отраковский Иван 1 1
Kharaneka Pavel - Харанека Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
Германия - Федеративная Республика 12792 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2757 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17516 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 188 5
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 465 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1394 2
Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование 63 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4545 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 645 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3694 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 165 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8761 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2907 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6020 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2290 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3061 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6087 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 170 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 1
Mash - telegram-канал 17 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 145 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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