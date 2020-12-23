«Одноклассники» запустили платную подписку на контент групп

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с сервисом Boosty.to запустила сервис платных подписок на эксклюзивный контент в группах. Авторы и предприниматели смогут зарабатывать на уникальном и премиальном контенте в ОК, доступном только пользователям с подпиской. Оплачивать доступ к контенту пользователи смогут как ежемесячно, так и в формате единоразового платежа.

Новый сервис будет полезен авторам с самым разнообразным контентом. С его помощью можно проводить онлайн-курсы и марафоны, устраивать закрытые клубы для читателей, публиковать эксклюзивные материалы только для подписчиков, организовывать онлайн-концерты и другие мероприятия, анонсировать закрытые акции и распродажи. Чтобы получать доступ к такому контенту, пользователям нужно будет вступить в закрытую группу и оформить ежемесячную подписку или внести вступительный взнос.

Для активации платной подписки администратору группы нужно создать отдельную закрытую группу, включить платный доступ к ней в настройках, установить цену и привязать карту для вывода средств.





Администратор может установить любую стоимость за подписку или вступление в группу, начиная от 1 рубля. Вывод средств будет ежедневно осуществляться на банковскую карту, привязанную к группе. Комиссия сервиса на запуске составит 5%. Оплата за вывод средств будет взиматься отдельно.

В 2020 году ОК активно развивают инструменты для авторов и их контента. В частности, группы и пользователи получили возможность форматировать публикации, создавать специальное меню ссылок, благодаря автоматическим алгоритмам получать оценку качества своего контента на основе реакций подписчиков. Осенью 2020 года группы получили возможность собирать пожертвования от подписчиков на развитие своего контента через сервис «Донаты».