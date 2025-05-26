AdTech - Реферальный маркетинг - Реферальная программа

Реферальный маркетинг — инструмент, при помощи которого можно конвертировать потенциальных клиентов в состоявшихся с помощью рекомендаций на различных онлайн-площадках, отчасти в соцсетях. Реферальный маркетинг — это процесс распространения рекламной информации не с помощью классических каналов, а через уже состоявшихся покупателей. Если максимально просто, то это обычное сарафанное радио, в рамках которого люди делятся своими впечатлениями об услуге или товаре, рассказывая о продукте в соцсетях, на форумах, в комментариях на блогах и т. д.