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AdTech Реферальный маркетинг Реферальная программа

AdTech - Реферальный маркетинг - Реферальная программа

Реферальный маркетинг — инструмент, при помощи которого можно конвертировать потенциальных клиентов в состоявшихся с помощью рекомендаций на различных онлайн-площадках, отчасти в соцсетях. Реферальный маркетинг — это процесс распространения рекламной информации не с помощью классических каналов, а через уже состоявшихся покупателей. Если максимально просто, то это обычное сарафанное радио, в рамках которого люди делятся своими впечатлениями об услуге или товаре, рассказывая о продукте в соцсетях, на форумах, в комментариях на блогах и т. д.

 

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Выручка Serverspace от облачных инфраструктурных сервисов выросла на 57% в I квартале 2025 года 1
Марина Яловега, «Группа Астра»: Работа в российской компании стала преимуществом 1
16.11.2023 Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии» 1
16.03.2023 Юрий Генов, эксперт в области цифрового маркетинга: Использование ИИ в маркетинге позволяет понять потребности и предпочтения клиентов 1
01.12.2022 Boosty отчиталась о десятикратном росте числа регистраций авторов 2
21.07.2022 «РТК-Солар» открывает подбор команд разработчиков 1
16.03.2022 В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова 1
06.12.2021 Как ИТ-компании зарабатывают на облаках: виды, особенности и выгоды партнерских программ 2
29.11.2021 Партнерская программа #CloudMTS возглавила рейтинг облачных партнерских программ Market.CNews 1
18.10.2021 «Яндекс.еда» стала открывать зоны отдыха для курьеров 1
16.07.2021 «Одноклассники» запустили реферальную программу в экосистемном маркетплейсе товаров 2
21.07.2020 ИТКН реализовал идею маркетплейса, на котором поставщик зарабатывает с продаж конкурента 1
23.09.2015 OneTwoTrip для iOS стал доступен в США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украине 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

AdTech и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4136 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 2
Broadcom - VMware 2404 1
Cloud4Y 293 1
Intel Corporation 12309 1
Корус Консалтинг ГК 1252 1
Telegram Group 2206 1
Yandex - Яндекс 7705 1
Naumen - Наумен 647 1
SAP SE 5327 1
8467 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1000 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 19 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2056 1
Meta Platforms 83 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 259 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 458 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 50 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2818 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 356 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10794 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5303 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7443 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2968 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10412 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11386 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16368 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16182 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2453 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4893 2
Data monetization - Монетизация данных 1700 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11528 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3287 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2889 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1111 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7506 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2222 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24699 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 821 1
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БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 689 1
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Компьютеризация - Cooler - кулер 138 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3159 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4875 1
DevOps - Development и Operations 938 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16356 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12876 1
Apple iOS 7964 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 2
Google Android 14259 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1835 2
Oracle Java - язык программирования 3135 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1121 1
Яндекс.Лавка 246 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 527 1
Boosty.to - платформа монетизации авторского контента 18 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 241 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 99 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 788 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 256 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 1
EPFL - Scala - Язык программирования 146 1
Linux OS 10221 1
Россграм - Rossgram 3 1
Кулина Анастасия 11 2
Зобов Александр 3 1
Иванников Александр 22 1
Золотухин Евгений 2 1
Филимонов Кирилл 1 1
Савина Виктория 1 1
Савина Ольга 1 1
Гончаренко Артём 8 1
Самохвалова Ирина 3 1
Дуров Павел 297 1
Соколов Михаил 30 1
Сизов Михаил 10 1
Газаева Светлана 1 1
Генов Юрий 1 1
Яловега Марина 6 1
Приклонская Анна 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 3
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Германия - Федеративная Республика 12784 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 2
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ЛНР - Луганская Народная Республика 152 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11124 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2389 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1849 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3550 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2501 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3366 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2065 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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