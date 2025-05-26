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AdTech Реферальный маркетинг Реферальная программа
Реферальный маркетинг — инструмент, при помощи которого можно конвертировать потенциальных клиентов в состоявшихся с помощью рекомендаций на различных онлайн-площадках, отчасти в соцсетях. Реферальный маркетинг — это процесс распространения рекламной информации не с помощью классических каналов, а через уже состоявшихся покупателей. Если максимально просто, то это обычное сарафанное радио, в рамках которого люди делятся своими впечатлениями об услуге или товаре, рассказывая о продукте в соцсетях, на форумах, в комментариях на блогах и т. д.
УПОМИНАНИЯ
AdTech и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1939 1
|Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 259 1
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 458 1
|OneTwoTrip Travel Agency LLP 50 1
|Кулина Анастасия 11 2
|Зобов Александр 3 1
|Иванников Александр 22 1
|Золотухин Евгений 2 1
|Филимонов Кирилл 1 1
|Савина Виктория 1 1
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|Гончаренко Артём 8 1
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