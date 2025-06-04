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Покупатели «Яндекс Маркета» могут получать баллы за заказы по рекомендациям и подписываться на активных пользователей

«Яндекс Маркет» запустил внутри приложения и на сайте новые возможности для социального взаимодействия пользователей. Теперь покупатели могут получать баллы «Плюса» за рекомендации товаров. Помимо этого пользователи могут открывать свои профили для других и подписываться на авторов понравившихся подборок и отзывов, обмениваться опытом и находить интересные товары. Инструменты будут полезны тем, кто часто рассказывает о товарах: от блогеров до тех, кто просто советует что-то своим друзьям. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Баллы «Плюса» за рекомендации

Получать баллы можно за рекомендации товаров по ссылке — например, в блогах, телеграм-каналах или чатах с друзьями. Для этого нужно зайти в раздел «Реферальная программа» в профиле и нажать кнопку «Участвовать». Количество бонусов указано в карточке товара — под фиолетовым бейджем. Если кто-то купит товар по вашей ссылке, через 15 дней вы получите награду. Пока баллы в обработке, они будут отображаться в разделе «В пути».. В месяц можно вывести до 50 тыс. баллов «Плюса». Использовать их можно на «Маркете», в «Еде», «Такси» и других сервисах «Яндекса». В будущем появится возможность перевода баллов в рубли. До запуска «Маркет» провел пилотное тестирование — за первые дни к программе присоединилось около 200 тыс. человек.

Подписки на авторов

Покупатели теперь могут подписываться на авторов подборок и отзывов. Благодаря этому пользователи смогут узнать больше о товарах и найти интересные предложения, которые оценили другие. Если пользователь хочет рассказать про любимые товары, он может открыть свой профиль для других — по умолчанию он закрыт. Открыть свой профиль можно в личном кабинете, при этом скрыв по желанию отдельные отзывы и подборки. Перейти в профиль другого пользователя можно через публичные списки и отзывы, нажав на имя автора.

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