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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт общественный Такси Таксопарки Таксомоторные парки

 

 

«Пользуйтесь услугами маршрутных товаро-пассажирских такси. Управление пассажирского автотранспорта Мосгорисполкома» Советский рекламный плакат. Неизвестный художник, 1940-х гг. «Пользуйтесь услугами маршрутных товаро-пассажирских такси. Управление пассажирского автотранспорта Мосгорисполкома» Советский рекламный плакат. Неизвестный художник, 1940-х гг.
Такси не роскошь, а культурная необходимость. СССР, 1929 г. Буланов М.А. Такси не роскошь, а культурная необходимость. СССР, 1929 г. Буланов М.А.
Поборники: автомеханики и советское такси Сатирический плакат на тему мздоимства на производстве. Взяточничество общества СССР в 80-х и 90-х годах имели катастрофические масштабы. И. Семенов, 1988г. Поборники: автомеханики и советское такси Сатирический плакат на тему мздоимства на производстве. Взяточничество общества СССР в 80-х и 90-х годах имели катастрофические масштабы. И. Семенов, 1988г.
«ВОКРУГ ДА ОКОЛО», 1958 — До вокзала еще далеко? — Рукой подать! «ВОКРУГ ДА ОКОЛО», 1958 — До вокзала еще далеко? — Рукой подать!
Ювеналий Коровин "Шофер" (1953) Ювеналий Коровин "Шофер" (1953)
Спартак Глушков "Стоянка такси" (1957) Спартак Глушков "Стоянка такси" (1957)
Валентин Кукуйцев "Стоянка такси" (1960) Валентин Кукуйцев "Стоянка такси" (1960)
Андрей Поздеев "Вечер. Стоянка такси" (1958) Андрей Поздеев "Вечер. Стоянка такси" (1958)
Самуил Каплан "Вечерний город" (1975) Самуил Каплан "Вечерний город" (1975)
«Пользуйтесь услугами маршрутных товаро-пассажирских такси. Управление пассажирского автотранспорта Мосгорисполкома» Советский рекламный плакат. Неизвестный художник, 1940-х гг.

 

СОБЫТИЯ


02.04.2026 «ЭРА-ГЛОНАСС» поможет осуществлять мониторинг режима труда и отдыха водителей такси

АО «ГЛОНАСС» и АНО «Общественный совет по развитию такси» договорились о совместной работе по развитию сервисов для таксомоторной отрасли России
02.04.2026 Wildberries ударилась в такси и грузоперевозки. Для этого оптом куплены три гигантские компании

овичкоф» и «Ситимобил» «одними из крупнейших агрегаторов перевозок». Тайные планы на будущее Редакция CNews поинтересовалась, почему выбор RWB пал именно на эти три компании. Ведь на российском рынке такси и тем более на рынке грузоперевозок существует множество других организаций, в том числе и более крупных и с гораздо большим числом как машин в парке, так и городов присутствия. В RWB от

13.03.2026 Каждое пятое ДТП в России происходит с участием такси и каршеринга — исследование ВСК

Практически каждое пятое ДТП в прошлом году произошло с участием корпоративных автомобилей (вкл. такси и каршеринг) – к такому выводу пришли в «Страховом Доме ВСК». Об этом CNews сообщили представители ВСК. Lada вновь возглавила антирейтинг самых аварийных автомобилей в стране. По данным В
12.03.2026 Назад в век угля и пара. Москва отрекается от цифровизации и начинает вызывать такси по телефону и платить наличными

Вернуть всем 2000 год Москва начала возвращаться к оплате наличными деньгами и к вызову такси через диспетчеров. Как пишет РБК, «Яндекс Такси» начал предлагать своим клиентам вернуться к аналоговым технологиям – в приложении «Яндекс Go» при заказе такси появилась кно
03.03.2026 «Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber

Почти по всей России Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил о запуске нового сервиса такси Fasten. Он заработал более чем в 300 городах России и ориентируется в первую очередь на
19.02.2026 В Саратове начнет работу новый сервис такси Fasten

В марте 2026 г. «Яндекс» запустит в России сервис для заказа такси Fasten. У него будет отдельное мобильное приложение для тех пассажиров, которым нужен п
19.02.2026 «Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

устит роботакси в России для запуска автономных перевозок, бренд уже регистрируют Аналитики Совкомбанка оценивали стоимость бизнеса «Яндекса» по разработке ПО для автономного транспорта — беспилотных такси и грузовиков — в 2025 г. в 1,4 трлн руб. Эта оценка банка почти в три раза выше, чем у Morgan Stanley в 2021 г. — $7 млрд. Внедрение технологии 29 октября 2025 г. из данных компании по Ме
18.02.2026 Абоненты Т2 могут обменять трафик на такси, топливо и другие предложения партнеров

T2, российский оператор мобильной связи, добавляет в центр обмена минут и гигабайтов новые предложения. Клиенты могут обменять накопленный трафик на кофе во «Вкусно – и точка», такси в «Яндекс Go», топливо на заправках партнеров и онлайн-сервисы. За все время работы программы обмена абоненты T2 совершили более 43 млн операций. Клиенты использовали в общей сложности 7,
16.02.2026 «Яндекс» запускает новое такси со специальной ценовой политикой

Запуск сервиса такси С марта 2026 г. «Яндекс» запустит свой пятый сервис такси под названием Fasten,

27.01.2026 Запущен новый механизм борьбы с недобросовестными таксистами

Ситуационной-информационный центр Минтранса России и АО «Национальная страховая информационная система» (АО НСИС) завершили техническую интеграцию ФГИС «Такси» и базы данных страховщиков АИС страхования в части ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители Ситуационно-информационного центра Минтранса России. Наличие полиса ОСАГО – обязательное ус
25.12.2025 «Яндекс» под Новый год решил самую раздражающую проблему сервисов такси

Слежка за такси онлайн Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о внедрении в свой сервис заказа такси функции отслеживания спроса на машины в режиме реального времени. За счет этого новш
05.12.2025 НСИС: такси становится менее аварийным

по цифрам в части их КБМ - коэффициента, отражающего страховую историю водителя. Об этом CNews сообщили представители НСИС. В отношении ТС, целью использования которых является перевозка пассажиров в такси, в 2024 г. у 33% водителей был КБМ выше 1 (всего у 0,05% водителей были предельно высокий КБМ 3,92), а у 10,6% водителей был самый низкий КБМ (значение 0,46). В 2025 г. ситуация немного и
04.12.2025 Агрегатор такси «ИксКар» перенес ИТ-инфраструктурe в облако Cloud.ru

Агрегатор такси «ИксКар» перенес 100% ИТ-инфраструктуры в облако Cloud.ru. Миграция обеспечила возможность быстро масштабироваться, свести время простоев систем к нулю и, как итог, подготовить системы дл
21.11.2025 Такси «Яндекса» начало использовать ИИ-агента в службе поддержки

Сервис «Яндекс Такси» первым в России внедрил в свою службу поддержки технологию, которая сочетает большие я
07.11.2025 Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов

гичные физические. За счет этого компания рассчитывает сэкономить $2,4 млн в течение следующих трех лет, пишет The Register. Grab – это крупнейший в Юго-Восточной Азии сервис доставки еды и агрегатор такси (точнее, услуг райдхейлинга), который можно с оговорками назвать аналогом американского Uber или российского «Яндекс Go». В разное время в Grab инвестировали Microsoft и, собственно, Uber
28.10.2025 Нейросеть помогает получить разрешение на такси в Подмосковье

Процесс выдачи и аннулирования разрешений на работу такси в регионе стал проще благодаря искусственному интеллекту и специальным сервисам предварительной проверки. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, ин
23.10.2025 Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси

стициях в собственный проект беспилотного транспорта - Avride. Совместно с американский агрегатором такси Uber, объем инвестиций составил $375 млн. Сотрудничество между Avride и Uber началось в
21.10.2025 «Яндекс Go» добавит в приложение «биржевой стакан» такси, чтобы объяснить изменение цен в пиковый спрос

Аналитики отмечают, что за последние 12 месяцев средний чек на поездки увеличился на 12%. Если сравнивать как изменилась стоимость на такси за сентябрь 2025 г. к сентябрю 2024 г., то на 7-8%, что близко к инфляции, уточняет руководитель сервиса «Яндекс Такси» Александр Аникин. Об этом CNews сообщили представители «Янде
21.10.2025 «Яндекс» до конца 2025 года протестирует беспилотное такси. Роботакси может приехать на вызов в 2026 году

с автономным транспортом. Подразделение «Яндекса», которое занимается разработкой технологии автономного вождения, около полугода назад тоже завершило переход», — пояснил генеральный директор «Яндекс такси» Александр Аникин. На первом этапе заказать роботакси смогут только сотрудники «Яндекса». В 2026 г., при одобрении департамента транспорта Москвы, первые 100 машин начнут ездить в огранич
13.10.2025 «Авито Работа»: спрос на сотрудников такси вырос на 17% — искусственный интеллект и чат-боты помогают компаниям нанимать быстрее

нте связан с развитием онлайн-сервисов перевозок, усилением конкуренции за водителей и технологической трансформацией процессов найма. Согласно данным «Авито Работы», количество вакансий в категории «Такси, транспорт, логистика» по итогам III квартала 2025 г. выросло на 17% год к году, но помимо спроса растет и средняя предлагаемая заработная плата специалистов, она стала от 93 тыс. руб/мес
01.10.2025 Bibi запустил функцию заказа такси голосом: система понимает даже «Шарик» и «хочу крутую тачку»

Сервис по заказу такси Bibi ( сооснователь и СЕО Анатолий Сморгонский) запустил голосовой помощник в своем мобильном приложении. Новая функция позволяет оформить поездку голосом — даже если пользователь формули
24.09.2025 «СберМобайл» усилит безопасность такси в Москве

Компания «Трейд-Такси» начала внедрение комплекса решений для цифровизации сервиса заказа такси: от бе
19.09.2025 В «Яндекс Go» появились панорамы улиц — с ними проще найти место, где будет ждать такси

Приложение «Яндекс Go» теперь показывает, как выглядит точка подачи на панорамах «Яндекс Карт». С помощью панорам найти место, где будет ждать такси, гораздо проще — можно заранее изучить улицу и запомнить ориентиры: вывески, приметные дома, остановки или подземные переходы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Чтобы осмотр
01.09.2025 В России заблокировали премиальное такси. Оно стучало на «Яндекс» и подставляло его под зверский штраф

Премиальность не приедет Мещанский райсуд Москвы принял решение о блокировке в России сервиса премиальных перевозок Wheely, пишет ТАСС. От обычного сервиса такси его отличает в первую очередь парк автомобилей – это исключительно люксовые транспортные средства. Блокировка коснулась как сайта, так и приложения Wheely. Редакция CNews убедилась также,
11.08.2025 «Яндекс Такси» поможет водителям оставаться в сервисе при нестабильном интернете

В «Яндекс Про» – приложении для водителей «Яндекс Такси» – теперь можно найти на карте ближайшие бесплатные точки Wi‑Fi. Если интернет нестабилен, водитель сможет подключиться к ближайшей сети, чтобы продолжать перевозить людей и получать дохо
23.07.2025 «Яндекс» масштабировал рекламную платформу «Городских сервисов Яндекса»

ть рекламу во всех «Городских сервисах Яндекса». Рекламодателям стали доступны кросс-сервисные спецпроекты, новые форматы в едином кабинете и расширенные инструменты для аналитики и офлайн-инвентарь «Такси» и «Драйва». Впервые появится возможность запускать рекламные кампании в «Яндекс Доставке». Об этом CNews сообщили представители «Городских сервисов Яндекса». «Яндекс UrbanAds» — платформ
09.07.2025 Генпрокуратура требует запретить рост цен на такси при отключениях интернета

Генпрокуратура проверит агрегаторов такси на предмет ценового сговора Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на такси в условиях ограничения работы мобильной связи и интернета. О
07.07.2025 «Авито Подработка»: спрос на подработку студентов весной вырос на 32% по сравнению с прошлым годом

пометкой «для студентов» увеличилось на 32%. В среднем исполнителям предлагали вознаграждение в размере 48 432 руб. в месяц за неполный рабочий день. Однако в отдельных сферах — особенно в доставке и такси — студенты могут заработать больше, но с некоторыми оговорками. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки». Весной 2025 г. самыми бурно растущими направлениями подработки для
11.06.2025 «Яндекс Go» будет находить такси в аэропорту быстрее

Пользователи «Яндекс Go» смогут быстрее находить такси в аэропортах России. Во всех авиаузлах стал доступен тариф «Самый быстрый». При заказе такси пользователь выбирает несколько классов машин, а сервис назначает автомобиль, который п
30.05.2025 В «Яндекс Такси» чаще стали ездить с детьми

Более 17 млн раз за первые три месяца года пассажирами «Яндекс Такси» становились дети. Сервис представил статистику по поездкам в I квартале 2025 г. Количество вызовов автомобилей с детским креслом по всей России выросло на 8% год к году, на 20% больше ст
29.05.2025 «Яндекс Такси» и «Помощь рядом» разместят на бортах автомобилей рисунки детей — подопечных благотворительных фондов

«Яндекс Такси» совместно с благотворительным фондом «Яндекса» «Помощь рядом» обновит оформление более 2000 автомобилей тарифа «Детский». Теперь их украсят детские рисунки: летящие к звездам космические
27.05.2025 «Яндекс Go» рассказал, как меняются спрос и цены на такси в Сочи летом

Аналитики «Яндекс Go» изучили, как меняются спрос и цены на такси в Сочи с началом курортного сезона. В отличие от других крупных городов России, где заказов становится больше осенью и зимой, в Сочи именно летом такси наиболее востребовано. В это
16.05.2025 «Яндекс Go» рассказал про спрос на такси и интерес к транспорту в Ночь музеев

В ночь с субботы на воскресенье, когда проходит Ночь музеев, количество заказов такси в Москве, Санкт-Петербурге и Казани может быть в два раза больше, чем в буднюю ночь, а в других городах-миллионниках на 30-40%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Водителей в
07.05.2025 «Яндекс Такси», «Ситимобил», СБП предупредили москвичей о сбоях в работе из-за проблем со связью

. Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам», — отметили в пресс-службе. Кроме того, с 7 по 9 мая на некоторых столичных улицах временно ограничат движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов. Unsplash - Juli Kosolapova Москвичей предупредили о возможных сбоях в работе «Яндекс Такси», «Ситимобил», МТС, СБП и других сервисов из
30.04.2025 «Яндекс Go» рассказал об изменениях спроса и цен на такси в майские праздники

Аналитики «Яндекс Go» спрогнозировали, как будут меняться цены на такси и спрос в городах-миллионниках во время майских праздников. На стоимость поездки повлияют количество заказов в моменте и число свободных водителей на линии. Об этом CNews сообщили предста
21.04.2025 Таксопарк Нижнего Новгорода сократил число аварий благодаря технологиям искусственного интеллекта

Нижегородский таксопарк успешно завершил экспериментальный проект по улучшению безопасности дорожного движения, использовав современные технологии. Благодаря применению искусственного интеллекта, уровень ава
01.04.2025 Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

«Киевстар» покупает сервис заказа такси Uklon Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» (входит в группу Veon) договорился о покупке сервиса заказа такси Uklon. Сумма сделки составит $155,2 млн, за которые «Кие
20.03.2025 «Яндекс Go» запустил виртуальную очередь для заказа такси во время пикового спроса

уальная очередь для пассажиров тарифа «Эконом». Новая функция поможет оптимизировать процесс заказа такси после массовых мероприятий. Пассажирам будет проще принять решение, на каком транспорте
07.03.2025 «Яндекс Go» рассказал про спрос и цены на такси 8 марта

Аналитики «Яндекс Go» поделились данными о том, как меняются спрос и цены в предпраздничную пятницу и 8 марта 2025 г. Спрос на такси начинает заметно расти днем 7 марта: кто-то уезжает с работы пораньше или отправляется за город. Пик спроса приходится на вечер 7 марта, когда горожане едут докупать подарки в магазины и

06.03.2025 ДИТ Москвы: за три месяца новой услугой для включения в реестр социального такси воспользовались более 5000 раз

За три месяца с момента запуска услуги «Включение в реестр социального такси» на портале mos.ru москвичи воспользовались ею более 5000 раз, рассказали в столичном Департаменте информационных технологий. Этот показатель более чем в 10 раз превышает количество заяво

Публикаций - 1195, упоминаний - 1327

Транспорт общественный и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 380
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 111
МегаФон 10742 90
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 84
VK - Mail.ru Group 3602 63
Google LLC 12688 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 49
Apple Inc 13154 42
Ростелеком 10948 38
Telegram Group 2940 32
9594 31
Microsoft Corporation 25775 29
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 25
Meta Platforms - Facebook 4621 21
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 19
Yandex Go - Yango 34 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Huawei 4676 16
X Corp - Twitter 2938 15
SAP SE 5601 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 12
Intel Corporation 12811 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 12
Samsung Electronics 11064 11
Alibaba Group 473 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 10
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 31 10
Cisco Systems 5372 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
Киевстар - Kyivstar 569 9
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
Oracle Corporation 7074 8
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 49 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 108
Uber 357 90
Яндекс.Лавка 315 72
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 65
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 63
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 50
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 48
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 47
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 39
Gett 88 34
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 26
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 25
Альфа-Банк 1979 25
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 24
Почта России ПАО 2370 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 17
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 16
О2О Холдинг 61 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 14
NanduQ - Qiwi 1013 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 14
Яндекс.Доставка 113 14
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 13
Tesla Motors 461 13
Visa International 1993 13
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 13
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 13
Volkswagen Group - VW 308 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 60
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 46
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 45
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 36
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 31
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 31
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 30
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 23
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 10
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 10
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 9
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Мосгортранс ГУП 139 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
ГосИнформСистемы 160 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
CII - Confederation of Indian Industry - Конфедерация индийской промышленности 7 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 229
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 176
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 174
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 157
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 145
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 134
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 130
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 123
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 119
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 106
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 104
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 101
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 99
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 97
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 95
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 92
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 91
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 89
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 84
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 84
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 82
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 77
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 74
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 74
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 74
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 72
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 70
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 67
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 67
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 65
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 65
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 63
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 63
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 63
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 62
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 60
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 60
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 59
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 59
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 253
Google Android 15243 124
Apple iOS 8583 83
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 59
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 55
Яндекс.Плюс 250 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 47
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 41
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 40
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 38
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 37
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 36
Apple - App Store 3109 33
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 29
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 29
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 28
Uber Eats - UberEATs 41 27
VK - Яндекс.Дзен 258 24
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 22
Microsoft Windows 16882 20
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
Google YouTube - Видеохостинг 3002 19
FreePik 1841 19
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 18
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 17
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 17
Яндекс.Радар 31 17
Яндекс Помощь рядом 37 16
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 15
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 121 15
Apple iPad 4011 14
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 14
Apple Pay 519 14
VK - Mail.Ru Почта 418 14
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 13
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 12
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 12
Худавердян Тигран 94 24
Путин Владимир 3454 21
Волож Аркадий 268 21
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 19
Егоренков Артем 12 12
Яськин Сергей 73 11
Шадаев Максут 1210 9
Ликсутов Максим 245 9
Бедарев Виталий 17 9
Собянин Сергей 538 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Мишустин Михаил 787 7
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 7
Waiser Shahar - Вайсер Шахар 12 7
Зарипова Ирина 7 7
Натрусов Артем 313 6
Усманов Алишер 311 6
Богуславский Леонид 38 6
Куртяник Надежда 441 6
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 5
Фридман Михаил 146 5
Львов Евгений 11 5
Мерзликин Александр 5 5
Шулейко Даниил 17 5
Каушанский Александр 56 5
Райкевич Алексей 129 5
Паламарчук Алексей 64 4
Митькин Максим 35 4
Поваразднюк Игорь 7 4
Чаркин Евгений 317 4
Паршин Максим 323 4
Гуцериев Михаил 114 4
Тынкован Александр 52 4
Артамонова Анна 183 4
Чачава Александр 124 4
Calvey Michael - Калви Майкл 11 4
Сморгонский Анатолий 44 4
Аракелян Арам 9 4
Соловенчук Александр 156 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 746
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 385
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 168
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 167
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 106
Европа 24964 78
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 74
Беларусь - Белоруссия 6289 63
Казахстан - Республика 6048 62
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 55
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 53
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 45
Украина 7928 41
Россия - СФО - Новосибирск 4876 40
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 36
Армения - Республика 2449 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 33
Азия - Азиатский регион 5920 31
Франция - Французская Республика 8177 31
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Нидерланды 3746 31
Германия - Федеративная Республика 13221 30
Южная Корея - Республика 7052 29
Ближний Восток 3154 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 27
Израиль 2856 27
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 27
Грузия 1332 27
Япония 13807 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 26
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 23
Африка - Африканский регион 3641 23
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 23
Турция - Турецкая республика 2620 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 22
США - Нью-Йорк 3180 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 452
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 309
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 216
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 191
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 186
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 168
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 167
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 137
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 126
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 101
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 97
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 88
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 81
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 71
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 56
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 52
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 26
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Forbes - Форбс 1002 22
Ведомости 1466 22
РИА Новости 1033 15
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Bloomberg 1627 11
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Автокод (портал) 40 4
Flight Global 79 4
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The Register - The Register Hardware 1784 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
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Times 661 3
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Нецифровая экономика - telegram-канал 43 2
Flight International 64 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 24
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 22
IDC - International Data Corporation 4975 8
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Gartner - Гартнер 3658 6
Автостат 55 6
Frost & Sullivan 207 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
TAdviser IT Prize 9 2
ПрессИндекс 4 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Mobile Research Group 87 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 2
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Kaspersky - New Kaspersky 9 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 1
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
Research and Markets 26 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
ResearchMe 14 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Инновация года - награда 155 1
HFS Research 49 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Tractica 7 1
Mordor Intelligence 35 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 16
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 34 2
YSU - Yerevan State University - Ереванский государственный университет 6 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
Veermata Jijabai Technological Institute - Технологический институт Вирмата Джиджабай 1 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
Цифровая прокачка региона 29 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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