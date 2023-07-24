Транспорт общественный Такси Таксопарки Таксомоторные парки

Оплатить поездку на такси в «Яндекс Go» можно через СБП ри оплате: достаточно один раз привязать счет к «Яндекс Go» через банковское приложение, и платежи будут списываться автоматически. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go». Рассчитываться за такси таким способом могут клиенты банков, которые уже поддержали на своей стороне возможность привязки счета через СБП. Сменить банк и счет или привязать новый легко в настройках «Яндекс Go».

Конец Uber в России. Иностранный перевозчик изгнан из СП с «Яндексом» овместном предприятии, которое они годами развивали на территории России. Совместного бизнеса отныне больше нет – отечественный интернет-гигант остался единственным владельцем группы компаний «Яндекс такси». Заплатить за это «Яндексу» пришлось $702,5 млн, что значительно меньше прогнозов в $2 млрд, появившихся в 2021 г., когда Uber изъявил желание выйти из совместного предприятия с российск

«Яндекс Go» запустил услугу заказа такси на несколько часов С апреля 2023 г. корпоративные клиенты «Яндекс Go» смогут заказать такси на время до восьми часов. Услуга «Час+» удобна для сотрудников, которым нужны поездки сразу по нескольким адресам в течение дня, а компаниям позволит оптимизировать затраты на со

Сергей Кофанов - Сергей Кофанов, «СберСервис»: «ИТуслуга.ру» будет такой же простой и удобной, как вызов такси х инженеров в России CNews: Как вы планируете развивать ИТуслуга.ру в ближайшие год-два? Какие направления в приоритете? Сергей Кофанов: Мы намерены сделать наш сервис таким же простым и удобным, как вызов такси. Открыли приложение, сделали несколько нажатий, получили услугу. Вот примерно такой же простой, доступной и удобной для каждого, от директора крупного предприятия до владельца ИП, м

Водителям с судимостями запретили работать в такси ся транспортные средства, внесенные в региональный реестр легковых такси. В окончательную редакцию «закона о такси» вошли запрет работы в такси лицам с непогашенными судимостями и рейды по пров

В России не будут ограничивать иностранное владение сервисами такси. «Яндекс» не пострадает то возможно, если за последние 12 месяцев человека не лишали прав, у него нет неснятой или непогашенной судимости по «тяжелым статьям» (за которые дают больше пяти лет лишения свободы). Также будущий водитель такси должен пройти аттестацию на знание города и не иметь больше трех неоплаченных штрафов. Также с 1 сентября 2025 г. служба заказа такси должна будет открыть представительство в рег

«Яндекс карты» обновили главный экран приложения ганизации, строить маршруты, заправлять машину, смотреть расписание городского транспорта, вызывать такси и брать напрокат самокаты. Обновление доступно на Android и скоро появится на iOS. Об э

«Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — заказ такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Новая услуга — это совместный пр

В России началась сертификация отечественного аэротакси. Видео сертификации, информации нет. Как сообщил агентству Александр Атаманов, посильную помощь Hover в подготовке всей необходимой документации оказывают эксперты Московского авиационного института. Такому такси пилот не нужен Почему годом первого коммерческого полета выбран именно 2025 г., и что мешает компании реализовать все в 2023 г. или 2024 г., Александр Атаманов не уточнил. «Это небыстрая

В «Яндекс такси» диверсия. Десятки машин поехали на ложный вызов и заблокировали Кутузовский проспект. Видео Такси под атакой Сервис пассажирских перевозок «Яндекс такси» подвергся атаке злоумышленников, сообщили CNews представители «Яндекса». Они вызвали массовое скопление машины на Кутузовском проспекте в Москве, заманив и ложными вызовами. На проспекте

Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber реестре легковых такси. Но необходимо позаботиться о том, чтобы эта норма стала обязательной и контролируемой: например, сейчас система мониторинга такси КИС АРТ (комплексная информационная система «Аналитика работы такси) не фиксирует наличие страховых полисов. Также положительным моментом является появление статьи о запрете передачи разрешения перевозчиком посторонним лицам. В то же врем

Сын экс-помощника Путина и Ельцина создал сервис такси с прицелом на 15% рынка рока и монополизация рынка такси пагубно отразились бы на водителях, клиентах и ценообразовании отрасли в целом». В «Яндекс.такси» сообщили, что приветствуют конкуренцию на рынке. По мнению экспертов Общественного совета по развитию такси, опрошенных «Известиями», новый игрок будет способствовать росту конкуренции, что пойдет на пользу качеству предоставляемых услуг. Однако рост цен на поез

«Яндекс» опубликовал исходный код СУБД, на которой работают «Такси», «Маркет» и еще 500 проектов выхода из строя сервера или даже целого дата-центра. Это обеспечивает стабильность созданных на ее основе продуктов. «Яндекс» использует YDB больше пяти лет — проекты там размещают команды «Алисы», «Такси», «Маркета», «Метрики» и других сервисов (в настоящее время на YDB работают почти 500 проектов). Яндекс опубликовал исходный код распределенной СУБД Yandex Database По словам гендиректора

После гибели опасного конкурента «Яндекс» взвинтил цены на такси и ухудшил условия для водителей -гигант «Яндекс» повысит стоимость своих основных тарифов на перевозку пассажиров в сервисе «Яндекс.Такси», сообщили CNews представители «Яндекса». Изменения вступят в силу в течение апреля 202

Власти обяжут таксистов передавать данные в ФСБ Минтранс завершил работу над новой редакцией законопроекта о регулировании деятельности агрегаторов такси. Как пишет РБК, в нем прописана обязанность агрегаторов передавать ФСБ разного рода инф

«Яндекс Go» мгновенно найдет такси из аэропорта Шереметьево и можно наличными, онлайн или использовать баллы «Яндекс плюса». Для использования новой возможности нужно обновить приложение «Яндекс Go» до последней версии. Скоро в «Яндекс Go» появится мгновенный вызов такси в терминалах В и С Шереметьева, а также в аэропорту Сочи. В дальнейшем посадку с первой линии сервис сделает доступной и в других крупных аэропортах.

«Яндекс» адаптировал «Такси» для незрячих пользователей с программами экранного доступа. Теперь незрячие пользователи могут без посторонней помощи заказать такси не только по телефону, но и с компьютера или мобильного устройства. Программы экранного

Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси », голосовой помощник, разработанный Mail.ru Group, получил новый экосистемный навык и теперь может заказать такси для пользователя. Чтобы узнать стоимость поездки, достаточно сказать «Марусе»:

Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках Российский Uber сворачивает дела Как сообщили CNews в пресс-службе «Яндекса», компания полностью выкупит у совместного предприятия (СП) с компанией Uber – группы компаний «Яндекс.Такси», доли в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке», «Яндекс.Доставке», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Общая сумма сделки, по данным «Яндекса», оценивается в $1 млрд. После выкупа

Сервис экосистемы VK показал рост в 15 раз елей к Такси Вконтакте и отмечаем рост сервиса с опережением наших прогнозов. Такси Вконтакте уникален за счёт интеграции социальных механик: не выходя из привычного приложения, пользователь VK может заказать такси, разделить его стоимость с друзьями, поделиться с ними своим маршрутом, воспользоваться подпиской VK Combo и многое другое. Благодаря синергии с другими сервисами и проектами Вко

В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами я в КИС АРТ В КИС АРТ должен зарегистрироваться каждый таксист Москвы и Московской области, а также таксопарки и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих таксомоторную деятельность,

Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси» «Поиске» и «Дзене». Ключевые финансовые и операционные показатели «Яндекса» за I квартал 2021 года На рекламу пришлось 49% доходов «Яндекса» в первой четверти 2021 г. Выручка, относящаяся к сегменту «Такси», без учета выручки от продажи товаров за год выросла на 57% до 20,73 млрд руб. (28% общей выручки), а выручка от продажи товаров – на 814% до 10,86 млрд. руб. (15% от общей). Это стало в

«Сбер» и «Ситимобил» предложили предпринимателям сервис заказа корпоративного такси и доставки для бизнеса ы поездок и доставки. Вносить предоплату не потребуется — деньги будут списываться напрямую со счёта. Сразу после подключения клиент сможет управлять поездками и доставкой в личном кабинете сервиса. «Корпоративное такси» позволяет пользователю добавлять и настраивать права сотрудников, задавать лимиты на поездки по дням недели или адресам, устанавливать бюджеты для отдельных сотрудников и о

Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России Китай захватывает российское такси Компания DiDi, китайский агрегатор такси, собирается начать экспансию в города Р

Самые интересные концепции аэротакси – когда уже полетим? т Vahana – беспилотный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. В нем используются четыре электромотора с воздушными винтами. Полет на 80 км Vahana совершает за 18 минут. Планируется, что это будет городское такси с возможностью полета по определенной траектории. Проект стартовал еще в 2016 году, коммерческий запуск запланировали на 2020 год, но в начале прошлого года Vahana отправилась т

«Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу гие. Возглавит ее руководитель «Поиска» «Яндекса» Андрей Стыскин. Вторая – «E-com и райдтех» – включит бизнесы в сфере логистики, транспорта и электронной коммерции: каршеринг «Яндекс.драйв», «Яндекс.такси», торговая площадка «Яндекс.маркет», сервисы доставки продуктов и готовых блюд «Яндекса.лавка» и «Яндекс.еда». Руководителем группы станет генеральный директор «Яндекс.такси» Дании

В «Ситимобил» появилась опция вызова такси другому человеку лизких людей, если тем нездоровится. «Опция “Закажи другу” пользовалась большим спросом в службе поддержки: пользователи часто просили ее добавить. Кроме того, много людей звонили в колл-центр, чтобы заказать такси для другого человека. Чтобы снизить нагрузку на колл-центр и удовлетворить запрос пользователей, мы запустили опцию “Закажи другу”. Теперь в Ситимобил удобно заказать такси

Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» ыручки «Яндекса» достигла 46%, хотя кварталом ранее она составляла 43%. Значительный рост показали «Такси» и медиасервисы, тогда как выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах рекламной сети

Mail.ru Group и «Сбер» организуют бесплатное такси для врачей Mail.ru Group и «Сбер» запускают на базе «Ситимобила» единую службу бесплатного такси для врачей в 12 российских городах. На это выделят 145 миллионов рублей — расходы компании разделят поровну. Довозить медиков к пациентам на дом будут водители партнеров «Ситимобила». Для

Бывший водитель «Яндекс.такси» пробрался в офис компании, чтобы сжечь себя заживо Инцидент в «Яндекс.такси» В офис компании «Яндекс.такси» проник посторонний и начал угрожать «причинить себе вред». По данным РИА «Новости», он облил себя бензином и хотел совершить акт самосожжения. Как с

Такси с рециркуляторами «Росэлектроники» появились на дорогах страны Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил первую партию ультрафиолетовых рециркуляторов для оснащения такси в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове. Компактные гаджеты позволяют проводить непрерывное обеззараживание воздуха в салоне автомобиля, защищая пассажиров от болезнетворных вирусов и бакт

«Яндекс.Такси» бежало из Румынии под гнетом властей Слишком строгое законодательство Российский интернет-гигант «Яндекс» приостановил деятельность своего сервиса «Такси» на территории Румынии, где он действовал под брендом Yango. Как сообщили CNews представители «Яндекс.такси», на этот шаг компания пошла из-за законов этой страны, регулирующих пас

Конкуренты настучали на «Яндекс.такси» властям. Теперь «Яндексу» грозят гигантские штрафы » «Яндекс» отреагировал на выпад со стороны конкурента. Представители компании сообщили CNews, что «Таксопарки, диспетчерские и агрегаторы такси во всех странах мира уже давно делятся с городск

«Яндекс.Драйв» войдет в состав группы компаний «Яндекс.Такси» «Яндекс» объявил о том, что каршеринг «Яндекс.Драйв» станет частью группы компаний «Яндекс.Такси». Интеграция позволит сервисам совместно развивать общие для них технологии безопасности и совершенствовать систему управления парком автомобилей, а также откроет новые возможности для по

«Яндекс» выпустил одно огромное приложение вместо множества маленьких Суперапп «Яндекса» «Яндекс» объявил о запуске так называемого суперприложения «Яндекс Go», объединившем несколько сервисов: «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания». Суперприложение (суперапп, англ. superapp) описывается разработчиками как приложение с расширенным набором функций, которое позволяет

Модульбанк запустил бухгалтерию для такси л новый бухгалтерский тариф для таксистов. Сейчас 90% бухгалтеров на аутсорсе отказываются работать с частными таксистами. Как правило, они ведут деятельность по агентским договорам и платят комиссии таксопаркам и агрегаторам. Это усложняет учет и налогообложение. Мало кто хочет с этим связываться. «Мы разработали новый бухгалтерский тариф для таксистов - индивидуальных предпринимателей на

Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки гаторов такси должно завершиться в течение ноября-декабря 2020 г. Мнения «за» и «против» Внедрение новой системы отсева и контроля водителей такси одобряют не все. К примеру, по словам главы сервиса «Сравни такси» Андрея Азарова, ее интеграция пойдет на пользу только непосредственно разработчику системы, получившему госконтракт, и самим водителям – их доходы после ее запуска увеличатся. В п

«Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента Анализ российского рынка заказа такси Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы (ФАС) представил отчет по рынку заказа такси за 2017-2019 гг. Исследование было проведено по заказу Общественного совета по развитию такси. Оно может открыть «зеленый свет» на слияние двух крупных участников рынка – «Яндекс.Такси» и группы компаний (ГК) «Везет». Согласно исследованию, рынок з

Количество заказов такси «Ситимобил» через VK Taxi превысило миллион льный директор «Ситимобил». ««Вконтакте» продолжает развиваться в качестве суперприложения. Наша основная цель — быстро и просто решать важнейшие задачи пользователей — особенно такие популярные, как заказ такси. После масштабного обновления суперприложения вызвать водителя можно буквально за несколько секунд. Ничего не нужно отдельно устанавливать, всё происходит прямо в VK. Мы видим больш