Транспорт общественный Такси Таксопарки Таксомоторные парки

«ЭРА-ГЛОНАСС» поможет осуществлять мониторинг режима труда и отдыха водителей такси АО «ГЛОНАСС» и АНО «Общественный совет по развитию такси» договорились о совместной работе по развитию сервисов для таксомоторной отрасли России

Wildberries ударилась в такси и грузоперевозки. Для этого оптом куплены три гигантские компании овичкоф» и «Ситимобил» «одними из крупнейших агрегаторов перевозок». Тайные планы на будущее Редакция CNews поинтересовалась, почему выбор RWB пал именно на эти три компании. Ведь на российском рынке такси и тем более на рынке грузоперевозок существует множество других организаций, в том числе и более крупных и с гораздо большим числом как машин в парке, так и городов присутствия. В RWB от

Каждое пятое ДТП в России происходит с участием такси и каршеринга — исследование ВСК Практически каждое пятое ДТП в прошлом году произошло с участием корпоративных автомобилей (вкл. такси и каршеринг) – к такому выводу пришли в «Страховом Доме ВСК». Об этом CNews сообщили представители ВСК. Lada вновь возглавила антирейтинг самых аварийных автомобилей в стране. По данным В

Назад в век угля и пара. Москва отрекается от цифровизации и начинает вызывать такси по телефону и платить наличными Вернуть всем 2000 год Москва начала возвращаться к оплате наличными деньгами и к вызову такси через диспетчеров. Как пишет РБК, «Яндекс Такси» начал предлагать своим клиентам вернуться к аналоговым технологиям – в приложении «Яндекс Go» при заказе такси появилась кно

«Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber Почти по всей России Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил о запуске нового сервиса такси Fasten. Он заработал более чем в 300 городах России и ориентируется в первую очередь на

В Саратове начнет работу новый сервис такси Fasten В марте 2026 г. «Яндекс» запустит в России сервис для заказа такси Fasten. У него будет отдельное мобильное приложение для тех пассажиров, которым нужен п

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют устит роботакси в России для запуска автономных перевозок, бренд уже регистрируют Аналитики Совкомбанка оценивали стоимость бизнеса «Яндекса» по разработке ПО для автономного транспорта — беспилотных такси и грузовиков — в 2025 г. в 1,4 трлн руб. Эта оценка банка почти в три раза выше, чем у Morgan Stanley в 2021 г. — $7 млрд. Внедрение технологии 29 октября 2025 г. из данных компании по Ме

Абоненты Т2 могут обменять трафик на такси, топливо и другие предложения партнеров T2, российский оператор мобильной связи, добавляет в центр обмена минут и гигабайтов новые предложения. Клиенты могут обменять накопленный трафик на кофе во «Вкусно – и точка», такси в «Яндекс Go», топливо на заправках партнеров и онлайн-сервисы. За все время работы программы обмена абоненты T2 совершили более 43 млн операций. Клиенты использовали в общей сложности 7,

«Яндекс» запускает новое такси со специальной ценовой политикой Запуск сервиса такси С марта 2026 г. «Яндекс» запустит свой пятый сервис такси под названием Fasten,

Запущен новый механизм борьбы с недобросовестными таксистами Ситуационной-информационный центр Минтранса России и АО «Национальная страховая информационная система» (АО НСИС) завершили техническую интеграцию ФГИС «Такси» и базы данных страховщиков АИС страхования в части ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители Ситуационно-информационного центра Минтранса России. Наличие полиса ОСАГО – обязательное ус

«Яндекс» под Новый год решил самую раздражающую проблему сервисов такси Слежка за такси онлайн Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о внедрении в свой сервис заказа такси функции отслеживания спроса на машины в режиме реального времени. За счет этого новш

НСИС: такси становится менее аварийным по цифрам в части их КБМ - коэффициента, отражающего страховую историю водителя. Об этом CNews сообщили представители НСИС. В отношении ТС, целью использования которых является перевозка пассажиров в такси, в 2024 г. у 33% водителей был КБМ выше 1 (всего у 0,05% водителей были предельно высокий КБМ 3,92), а у 10,6% водителей был самый низкий КБМ (значение 0,46). В 2025 г. ситуация немного и

Агрегатор такси «ИксКар» перенес ИТ-инфраструктурe в облако Cloud.ru Агрегатор такси «ИксКар» перенес 100% ИТ-инфраструктуры в облако Cloud.ru. Миграция обеспечила возможность быстро масштабироваться, свести время простоев систем к нулю и, как итог, подготовить системы дл

Такси «Яндекса» начало использовать ИИ-агента в службе поддержки Сервис «Яндекс Такси» первым в России внедрил в свою службу поддержки технологию, которая сочетает большие я

Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов гичные физические. За счет этого компания рассчитывает сэкономить $2,4 млн в течение следующих трех лет, пишет The Register. Grab – это крупнейший в Юго-Восточной Азии сервис доставки еды и агрегатор такси (точнее, услуг райдхейлинга), который можно с оговорками назвать аналогом американского Uber или российского «Яндекс Go». В разное время в Grab инвестировали Microsoft и, собственно, Uber

Нейросеть помогает получить разрешение на такси в Подмосковье Процесс выдачи и аннулирования разрешений на работу такси в регионе стал проще благодаря искусственному интеллекту и специальным сервисам предварительной проверки. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, ин

Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси стициях в собственный проект беспилотного транспорта - Avride. Совместно с американский агрегатором такси Uber, объем инвестиций составил $375 млн. Сотрудничество между Avride и Uber началось в

«Яндекс Go» добавит в приложение «биржевой стакан» такси, чтобы объяснить изменение цен в пиковый спрос Аналитики отмечают, что за последние 12 месяцев средний чек на поездки увеличился на 12%. Если сравнивать как изменилась стоимость на такси за сентябрь 2025 г. к сентябрю 2024 г., то на 7-8%, что близко к инфляции, уточняет руководитель сервиса «Яндекс Такси» Александр Аникин. Об этом CNews сообщили представители «Янде

«Яндекс» до конца 2025 года протестирует беспилотное такси. Роботакси может приехать на вызов в 2026 году с автономным транспортом. Подразделение «Яндекса», которое занимается разработкой технологии автономного вождения, около полугода назад тоже завершило переход», — пояснил генеральный директор «Яндекс такси» Александр Аникин. На первом этапе заказать роботакси смогут только сотрудники «Яндекса». В 2026 г., при одобрении департамента транспорта Москвы, первые 100 машин начнут ездить в огранич

«Авито Работа»: спрос на сотрудников такси вырос на 17% — искусственный интеллект и чат-боты помогают компаниям нанимать быстрее нте связан с развитием онлайн-сервисов перевозок, усилением конкуренции за водителей и технологической трансформацией процессов найма. Согласно данным «Авито Работы», количество вакансий в категории «Такси, транспорт, логистика» по итогам III квартала 2025 г. выросло на 17% год к году, но помимо спроса растет и средняя предлагаемая заработная плата специалистов, она стала от 93 тыс. руб/мес

Bibi запустил функцию заказа такси голосом: система понимает даже «Шарик» и «хочу крутую тачку» Сервис по заказу такси Bibi ( сооснователь и СЕО Анатолий Сморгонский) запустил голосовой помощник в своем мобильном приложении. Новая функция позволяет оформить поездку голосом — даже если пользователь формули

«СберМобайл» усилит безопасность такси в Москве Компания «Трейд-Такси» начала внедрение комплекса решений для цифровизации сервиса заказа такси: от бе

В «Яндекс Go» появились панорамы улиц — с ними проще найти место, где будет ждать такси Приложение «Яндекс Go» теперь показывает, как выглядит точка подачи на панорамах «Яндекс Карт». С помощью панорам найти место, где будет ждать такси, гораздо проще — можно заранее изучить улицу и запомнить ориентиры: вывески, приметные дома, остановки или подземные переходы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Чтобы осмотр

В России заблокировали премиальное такси. Оно стучало на «Яндекс» и подставляло его под зверский штраф Премиальность не приедет Мещанский райсуд Москвы принял решение о блокировке в России сервиса премиальных перевозок Wheely, пишет ТАСС. От обычного сервиса такси его отличает в первую очередь парк автомобилей – это исключительно люксовые транспортные средства. Блокировка коснулась как сайта, так и приложения Wheely. Редакция CNews убедилась также,

«Яндекс Такси» поможет водителям оставаться в сервисе при нестабильном интернете В «Яндекс Про» – приложении для водителей «Яндекс Такси» – теперь можно найти на карте ближайшие бесплатные точки Wi‑Fi. Если интернет нестабилен, водитель сможет подключиться к ближайшей сети, чтобы продолжать перевозить людей и получать дохо

«Яндекс» масштабировал рекламную платформу «Городских сервисов Яндекса» ть рекламу во всех «Городских сервисах Яндекса». Рекламодателям стали доступны кросс-сервисные спецпроекты, новые форматы в едином кабинете и расширенные инструменты для аналитики и офлайн-инвентарь «Такси» и «Драйва». Впервые появится возможность запускать рекламные кампании в «Яндекс Доставке». Об этом CNews сообщили представители «Городских сервисов Яндекса». «Яндекс UrbanAds» — платформ

Генпрокуратура требует запретить рост цен на такси при отключениях интернета Генпрокуратура проверит агрегаторов такси на предмет ценового сговора Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен на такси в условиях ограничения работы мобильной связи и интернета. О

«Авито Подработка»: спрос на подработку студентов весной вырос на 32% по сравнению с прошлым годом пометкой «для студентов» увеличилось на 32%. В среднем исполнителям предлагали вознаграждение в размере 48 432 руб. в месяц за неполный рабочий день. Однако в отдельных сферах — особенно в доставке и такси — студенты могут заработать больше, но с некоторыми оговорками. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки». Весной 2025 г. самыми бурно растущими направлениями подработки для

«Яндекс Go» будет находить такси в аэропорту быстрее Пользователи «Яндекс Go» смогут быстрее находить такси в аэропортах России. Во всех авиаузлах стал доступен тариф «Самый быстрый». При заказе такси пользователь выбирает несколько классов машин, а сервис назначает автомобиль, который п

В «Яндекс Такси» чаще стали ездить с детьми Более 17 млн раз за первые три месяца года пассажирами «Яндекс Такси» становились дети. Сервис представил статистику по поездкам в I квартале 2025 г. Количество вызовов автомобилей с детским креслом по всей России выросло на 8% год к году, на 20% больше ст

«Яндекс Такси» и «Помощь рядом» разместят на бортах автомобилей рисунки детей — подопечных благотворительных фондов «Яндекс Такси» совместно с благотворительным фондом «Яндекса» «Помощь рядом» обновит оформление более 2000 автомобилей тарифа «Детский». Теперь их украсят детские рисунки: летящие к звездам космические

«Яндекс Go» рассказал, как меняются спрос и цены на такси в Сочи летом Аналитики «Яндекс Go» изучили, как меняются спрос и цены на такси в Сочи с началом курортного сезона. В отличие от других крупных городов России, где заказов становится больше осенью и зимой, в Сочи именно летом такси наиболее востребовано. В это

«Яндекс Go» рассказал про спрос на такси и интерес к транспорту в Ночь музеев В ночь с субботы на воскресенье, когда проходит Ночь музеев, количество заказов такси в Москве, Санкт-Петербурге и Казани может быть в два раза больше, чем в буднюю ночь, а в других городах-миллионниках на 30-40%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Водителей в

«Яндекс Такси», «Ситимобил», СБП предупредили москвичей о сбоях в работе из-за проблем со связью . Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам», — отметили в пресс-службе. Кроме того, с 7 по 9 мая на некоторых столичных улицах временно ограничат движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов. Unsplash - Juli Kosolapova Москвичей предупредили о возможных сбоях в работе «Яндекс Такси», «Ситимобил», МТС, СБП и других сервисов из

«Яндекс Go» рассказал об изменениях спроса и цен на такси в майские праздники Аналитики «Яндекс Go» спрогнозировали, как будут меняться цены на такси и спрос в городах-миллионниках во время майских праздников. На стоимость поездки повлияют количество заказов в моменте и число свободных водителей на линии. Об этом CNews сообщили предста

Таксопарк Нижнего Новгорода сократил число аварий благодаря технологиям искусственного интеллекта Нижегородский таксопарк успешно завершил экспериментальный проект по улучшению безопасности дорожного движения, использовав современные технологии. Благодаря применению искусственного интеллекта, уровень ава

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq «Киевстар» покупает сервис заказа такси Uklon Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» (входит в группу Veon) договорился о покупке сервиса заказа такси Uklon. Сумма сделки составит $155,2 млн, за которые «Кие

«Яндекс Go» запустил виртуальную очередь для заказа такси во время пикового спроса уальная очередь для пассажиров тарифа «Эконом». Новая функция поможет оптимизировать процесс заказа такси после массовых мероприятий. Пассажирам будет проще принять решение, на каком транспорте

«Яндекс Go» рассказал про спрос и цены на такси 8 марта Аналитики «Яндекс Go» поделились данными о том, как меняются спрос и цены в предпраздничную пятницу и 8 марта 2025 г. Спрос на такси начинает заметно расти днем 7 марта: кто-то уезжает с работы пораньше или отправляется за город. Пик спроса приходится на вечер 7 марта, когда горожане едут докупать подарки в магазины и