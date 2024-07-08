Беспилотные такси начали ездить по встречке и игнорировать светофоры. Видео

Полиция США зафиксировала необычный инцидент, связанный с работой роботакси Waymo. Автомобиль игнорировал красный цвет светофора и двигался по встречной проезжей полосе. Полицейский не смог оштрафовать беспилотное такси из-за отсутствия водителя.

Первые значительные нарушения правил роботакси

В Соединенных Штатах полиция столицы штата Аризона остановила роботакси Waymo за проезд на красный свет и движение по встречке. Об этом в начале июля 2024 г. сообщило The Verge. Беспилотный транспорт заблудился в незнакомом районе, его алгоритм сбили временные дорожные знаки. В салоне никого не было, патрульному представителю правопорядка пришлось общаться со службой технической поддержки компании Waymo.

Полицейский подошел к автомобилю Jaguar I-Pace, на котором базируется беспилотник, но за рулем никого не нашел. Впрочем, он предполагал, что так и будет, роботакси тут не редкость, просто обычно они так грубо не нарушают правила дорожного движения (ПДД). На двух с половиной минутах записи с камер наблюдения, опубликованной The Verge, офицер общается с техподдержкой Waymo и рассказывает, что автомобиль ехал в зоне ремонтных работ, что по закону очень плохо, а затем он рассказал о случившемся любопытному прохожему.

В записи диспетчера Waymo сообщается, что машина проехала на красный свет и «взбесилась», прежде чем остановиться. Представитель Waymo Крис Бонелли (Chris Bonelli) сообщил The Verge по электронной почте, что автомобиль, в котором не было пассажиров, выехал на встречную полосу, когда автомобиль столкнулся с несогласованными строительными знаками. Бортовой компьютер роботакси отреагировал на указание полиции, но с интервалом 30 секунд, выехал на парковку и остановился. Но окно водителя в авто было опущено, как если бы за рулем он был, и полицейский смог поговорить с сотрудником службы поддержки водителей Waymo через бортовую телекоммуникационную систему автомобиля.

Все операции были осуществлены для того, чтобы дать возможность патрульному проверить, что в салоне никого нет и поговорить с представителем службы поддержки Waymo о данной ситуации. В итоге инцидент завершился без каких-либо последствий, а офицер написал в своем отчете: «Невозможно выписать штраф на компьютер».

Производитель технологии для беспилотных автомобилей Waymo, дочерняя компания Alphabet, изначально отказалась обсуждать этот случай, но журналисты The Verge заявили о том, что все равно опубликуют материал. Представители Waymo прислали свой комментарий, в нем они добавили лишь то, что автомобиль Jaguar I-Pace не смог правильно сориентироваться, так как «встречал противоречивые строительные указатели» и сам запутался.

По словам разработчиков Waymo, алгоритмы завязанные на искусственном интеллекте (ИИ) не любят серьезных противоречий. В повседневной жизни люди не всегда могут выбрать между «Да» и «Нет». Бывают ситуации, когда для принятия решения им просто не достаточно имеющейся информации. Например, если кто-то спросит, будете ли вы в каком-то месте в определенный день в следующем месяце, вы, вероятно, не сможете сразу ответить «Да» или «Нет». Пользователи также не могут гарантировать, что будут свободны в этот день и в данном случае она и сработала в ИИ-алгоритмах. Автомобиль считывал со своих лидаров полученные данные с дорожных знаков, а знаки были противоречивые из-за ошибки дорожных рабочих. ИИ-алгоритмам нужно ознакомиться со всеми вводными материалами, что принять решение, если человек-водитель может нарушить ПДД и сдать назад, роботакси данный маневр сделать не может.

Закон Аризоны позволяет полицейским выписывать штрафы, если роботакси нарушает ПДД во время автономного движения, однако полицейские должны отдать их компании, которой принадлежит транспортное средство. По словам представителя полиции Финикса, которого цитировало издание The Verge, сделать это не представлялось возможным. Юристы говорят, что это существенный законодательный пробел, который должен быть в ближайшее время ликвидирован по всей стране.

В начале 2024 г. руководство компании Waymo заявила телеканалу Fox 10 Phoenix, что вероятность того, что ее автомобили избегут аварии, в три с половиной раза выше, чем у человека. В прошлом разработчики компания сообщали о том, что ее автомобили в 2,3 раза реже попадают в ДТП, зарегистрированные полицией.

Несмотря на это, Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расследует почти два десятка инцидентов с участием автомобилей компании Alphabet. В последние месяцы были зафиксированы случаи, когда автомобили подвергали опасности других участников дорожного движения, а Cruise и Waymo уже не раз вмешивались в работу служб экстренного реагирования. В прошлом месяце компания Waymo также была вынуждена отозвать свои автомобили после того, как один из них столкнулся с телефонным столбом.

Уровни автономного вождения

Уровень автономного вождения относится к автомобилям, оснащенным автоматическими или интеллектуальными функциями помощи при вождении. На основе определений в стандартах классификации транспортные средства соответствуют соответствующему уровню помощи при вождении.

В настоящее время общепринятый метод классификации разработан SAE International или «Обществом автомобильных инженеров». Согласно их стандартам, автономное вождение подразделяется на шесть уровней: от L{{0}} до L5. L0 представляет собой традиционное вождение человека без посторонней помощи, а уровни от L1 до L5 дополнительно подразделяются в зависимости от зрелости и возможностей автономных функций.

SAE использует термин автоматизированный, а не автономный. Одна из причин заключается в том, что слово «автономность» имеет значение, выходящее за рамки электромеханического. Полностью автономный автомобиль будет обладать самосознанием и способностью делать свой собственный выбор. Например, пользователь говорит «отвези меня на работу», а машина вместо этого решает отвезти его на пляж из-за того, что датчики считали тоску по морю.

Термин «самодвижущийся» часто используется как взаимозаменяемый с термином «автономный». Однако это несколько разные вещи. Самостоятельно управляемый автомобиль может вести себя в некоторых или даже во всех ситуациях, но при этом пассажир-человек всегда должен присутствовать и быть готовым взять управление на себя. Самоуправляемые автомобили относятся к уровню три (условная автоматизация вождения) или уровню четыре (высокая автоматизация вождения). На них действует геозона, в отличие от полностью автономного автомобиля уровня пять, который может ехать куда угодно.