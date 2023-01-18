МВД РФ - ГИБДД Штрафы

Уведомления «Госуслуг» и оплата штрафов ГИБДД теперь доступны во «Вконтакте» сеть «Вконтакте» и «VK мессенджер». Оповещения будут приходить с «Госуслуг». Ещё одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых

Оплатить штрафы ГИБДД теперь можно прямо в «Почте Mail.Ru» оплаченных штрафов можно и не заходя в почту. В таком случае автовладельцу достаточно посетить сайт Штрафы ГИБДД Mail.Ru. Если пользователь авторизован и вводил данные через «Почту», сервис зап

Уплатить штрафы ГИБДД в банкоматах ВТБ теперь можно по QR-коду Банк ВТБ предоставил своим клиентам новую возможность в банкоматах — теперь уплатить штрафы ГИБДД, а также оплатить услуги «Мосэнергосбыта» можно с помощью сканирования QR-кода. Как сообщили CNews в ВТБ, для выполнения операции необходимо вставить карту в банкомат, выбрать в гл

В интернет-банке Промсвязьбанка можно оплатить штрафы ГИБДД со скидкой Промсвязьбанк ввел новую опцию — оплата штрафы ГИБДД с автоматической скидкой 50% через интернет-банк при условии, что с момента выпи

Клиенты «МДМ Банка» теперь могут оплачивать штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии Моментально оплатить штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии теперь можно через интернет-банк «МДМ online» и мобильный банк «МДМ mobile» в разделе «Платежи». Об этом CNews сообщили в «МДМ Банке». Дистанционные каналы управ

На портале госуслуг стало можно оплачивать штрафы ГИБДД без комиссии ля различных финансовых перечислений со стороны граждан в счет государства. В Министерстве уточнили CNews, что принципиальным новшеством для пользователей становится возможность погасить без комиссии штрафы ГИБДД.Ранее другие каналы и связанные с ними операторы позволяли без комиссии оплатить лишь судебные и налоговые задолженности, а также госпошлины за доступные на портале услуги: наприме

«Яндекс.Деньги» сообщат о новых штрафах ГИБДД в смс или по e-mail Пользователи «Яндекс.Денег» теперь могут подписаться на уведомления о штрафах ГИБДД. Таким образом, больше не придётся дожидаться «писем счастья» и самостоятельно проверять, есть ли неуплаченные штрафы: «Яндекс.Деньги» сообщат о каждой новой задолженности в смс и

Приложение «Яндекса» для «ВКонтакте» поможет проверить штрафы ГИБДД . После перевода денег приложение мгновенно передаст информацию в ГИС ГМП. Оттуда она поступает в ГИБДД обычно в течение суток. Платежи в приложении обеспечивают «Яндекс.Деньги». Проверить и погасить штрафы ГИБДД пользователи также могут на сайте «Яндекс.Денег», сервисе «Городские платежи» и через мобильные приложения «Яндекс.Штрафы» и «Яндекс.Навигатор».

«ТКС Банк» запустил мобильное приложение «Штрафы ГИБДД» для Windows Phone Банк «Тинькофф Кредитные Системы» запустил мобильное приложение «Штрафы ГИБДД» для смартфонов, работающих под управлением Windows Phone. Об этом CNews сообщили в «ТКС Банке». Приложение в режиме реального времени позволяет проверять наличие штрафов по номеру

Оплатить штрафы ГИБДД и купить билеты в кино теперь можно в поиске «Яндекса» ка с ответами от сервисов «Яндекса»): они позволяют перечислять деньги, не покидая результатов поиска. Один из таких информационных блоков помогает выбрать и купить билеты в кино, а другой — оплатить штрафы ГИБДД. Теперь для этого не нужно идти в банк или на специальный сервис: всё можно сделать прямо в поиске, сообщили CNews в «Яндексе». Новые «колдунщики» показываются по соответствующим з

Штрафы ГИБДД можно оплатить через мобильное приложение БМmobile Для пользователей мобильного приложения БМmobile стал доступен новый функционал — поиск и оплата штрафов ГИБДД. Произвести оплату можно картой, эмитированной любым российским банком.

Клиенты «Банка Москвы» могут оплатить штрафы ГИБДД в системе Web-банкинг «Банк Москвы» представил новые возможности своей системы интернет-банкинга. Теперь клиенты банка могут оплатить штрафы ГИБДД в системе Web-banking. Удобство сервиса по оплате штрафов ГИБДД через интернет-банк заключается в том, что нет необходимости стоять в банковских очередях, а платежи проходят в режи

На терминалах «Элекснет» теперь можно проверить и оплатить штрафы ГИБДД 1% от суммы перевода. Зачисление средств происходит в режиме реального времени. Для проверки или оплаты штрафа на терминале «Элекснет» необходимо из главного меню перейти в раздел «Билеты, Транспорт, Штрафы ГИБДД», выбрать «Штрафы ГИБДД», далее достаточно ввести номер СТС (номер свидетельства о регистрации транспортного средства) либо номер водительского удостоверения и на экране буд

Штрафы ГИБДД теперь можно оплатить через интернет-банк «Альфа-Клик» Клиентам «Альфа-Банка» стала доступна оплата штрафов ГИБДД через интернет-банк «Альфа-Клик». Информация об оплате штрафа сразу передается в информационную систему Федерального Казначейства РФ (ГИС ГМП), а также базу данных ГИБДД ГУ

«Московский банк Сбербанка» разрешил оплачивать штрафы ГИБДД на платежных терминалах и в «Сбербанке Онл@йн» ционно-платежных терминалах и в системе «Сбербанк Онл@йн» функцию поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как рассказали CNews в «Сбербанке», сервис позволяет найти и оплатить штрафы ГИБДД, загруженные в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах федерального казначейства (ГИС ГМП), независимо от региона РФ. На терминалах данный

Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать штрафы ГИБДД через PSB-Retail мацию в государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей о наличии штрафов и в течение нескольких минут оплатить их. Поиск начислений осуществляется с помощью операции «Поиск штрафов ГИБДД» по номеру и дате постановления ГИБДД об административном правонарушении, а также по номеру водительского удостоверения клиента и/или по номеру свидетельства о регистрации т

Клиенты «Татфондбанка» теперь могут оплачивать штрафы ГИБДД через интернет-банк рафов ГИБДД. Согласно заявлению банка, с сегодняшнего дня, 24 октября, клиенты «Татфондбанка», подключенные к интернет-банку «Онлайн Партнер», могут просматривать актуальную информацию о неоплаченных штрафах ГИБДД и совершать их моментальное погашение. Новая услуга доступна для жителей республики Татарстан. «Уведомление о новых штрафах происходит одновременно с появлением сведений в базе да

Оплатить штрафы ГИБДД можно с помощью терминалов «Элекснет» кснет» появился новый сервис «Оплата штрафов ГИБДД». Теперь клиенты смогут круглосуточно оплачивать штрафы ГИБДД во всех регионах России по постановлениям, выписанным в любой точке страны. Коми

Оплатить штрафы ГИБДД можно через «Qiwi Терминалы», сайты Госавтоинспекции и Qiwi по делу об административном правонарушении. При совершении операции через любой из 120 тыс. «Qiwi Терминалов» достаточно зайти в раздел «Оплата услуг», далее — «Штрафы, Госпошлины» и выбрать кнопку «ГИБДД Оплата штрафов». Процедура оплаты занимает не более 2 минут. Вся информация об оплате поступает в Федеральное казначейство в режиме онлайн, утверждают в холдинге Qiwi. «Реализация проекта

Клиенты «Волго-Вятского банка Сбербанка» могут оплачивать штрафы ГИБДД через «Сбербанк ОнЛ@йн» ий банк Сбербанка России» объявил о расширении перечня организаций, в пользу которых возможна оплата через систему «Сбербанк ОнЛ@йн». Так, с июня 2012 г. клиенты банка получили возможность оплачивать штрафы ГИБДД, не выходя из дома, с помощью системы интернет-банкинга. Теперь для того чтобы оплатить штраф, выписанный сотрудником ГИБДД, клиентам не нужно идти в офис обслуживания банка. Для э

«ФБ-Лизинг» автоматизировал ввод уведомлений о штрафах ГИБДД на базе Abbyy FlexiCapture втоматизации ввода документов, сообщили о внедрении в компании «ФБ-Лизинг», российской «дочке» европейской лизинговой компании VR-Leasing AG, комплексного решения по автоматизации ввода уведомлений о штрафах ГИБДД и их переадресации клиентам компании на базе системы потокового ввода данных Abbyy FlexiCapture. В результате выполнения проекта в «ФБ-Лизинге» оптимизирована производительность т

Оплатить штрафы ГИБДД теперь можно через банкоматы «Ханты-Мансийского банка» твенно упрощает всю процедуру погашения штрафа», — уточнил Игорь Дойников. Как он добавил, оплатить штрафы ГИБДД возможно с использованием карт сторонних финансовых организаций, а также с помощ

Клиенты «Сибирского банка Сбербанка России» смогут оплатить штрафы ГИБДД через «Сбербанк ОнЛайн» «Сбербанк России» сообщил о том, что в октябре текущего года у клиентов филиала «Сбербанка» — «Сибирского банка» — появилась возможность оплачивать штрафы ГИБДД посредством сервиса «Сбербанк ОнЛайн». «Сибирский банк» стал одним из первых в системе «Сбербанка», где появился данный сервис. Услуга распространяется на штрафы, выписанные в Ново

МТС предоставила возможность оплачивать штрафы ГИБДД с лицевого счета абонента латежей в пользу третьих лиц и сегодня представляем клиентам новую удобную возможность – оплачивать штрафы ГИБДД с использованием своего счета в МТС, в любой ситуации и в любое удобное для абон