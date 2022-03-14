МВД РФ - ГИБДД Штрафы

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В открытый доступ в Сети утекла база данных по сотням тысяч штрафов ГИБДД 1

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Объем платежей через Единый портал госуслуг в 2017 году превысил 30 млрд рублей 1

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