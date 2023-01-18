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МВД РФ ГИБДД Штрафы

МВД РФ - ГИБДД Штрафы

СОБЫТИЯ

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18.01.2023 Уведомления «Госуслуг» и оплата штрафов ГИБДД теперь доступны во «Вконтакте»

сеть «Вконтакте» и «VK мессенджер». Оповещения будут приходить с «Госуслуг». Ещё одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых
10.07.2017 Оплатить штрафы ГИБДД теперь можно прямо в «Почте Mail.Ru»

оплаченных штрафов можно и не заходя в почту. В таком случае автовладельцу достаточно посетить сайт Штрафы ГИБДД Mail.Ru. Если пользователь авторизован и вводил данные через «Почту», сервис зап
12.10.2016 Уплатить штрафы ГИБДД в банкоматах ВТБ теперь можно по QR-коду

Банк ВТБ предоставил своим клиентам новую возможность в банкоматах — теперь уплатить штрафы ГИБДД, а также оплатить услуги «Мосэнергосбыта» можно с помощью сканирования QR-кода. Как сообщили CNews в ВТБ, для выполнения операции необходимо вставить карту в банкомат, выбрать в гл
05.09.2016 В интернет-банке Промсвязьбанка можно оплатить штрафы ГИБДД со скидкой

Промсвязьбанк ввел новую опцию — оплата штрафы ГИБДД с автоматической скидкой 50% через интернет-банк при условии, что с момента выпи
13.07.2016 Клиенты «МДМ Банка» теперь могут оплачивать штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии

Моментально оплатить штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии теперь можно через интернет-банк «МДМ online» и мобильный банк «МДМ mobile» в разделе «Платежи». Об этом CNews сообщили в «МДМ Банке». Дистанционные каналы управ
10.03.2016 На портале госуслуг стало можно оплачивать штрафы ГИБДД без комиссии

ля различных финансовых перечислений со стороны граждан в счет государства. В Министерстве уточнили CNews, что принципиальным новшеством для пользователей становится возможность погасить без комиссии штрафы ГИБДД.Ранее другие каналы и связанные с ними операторы позволяли без комиссии оплатить лишь судебные и налоговые задолженности, а также госпошлины за доступные на портале услуги: наприме
02.04.2015 «Яндекс.Деньги» сообщат о новых штрафах ГИБДД в смс или по e-mail

Пользователи «Яндекс.Денег» теперь могут подписаться на уведомления о штрафах ГИБДД. Таким образом, больше не придётся дожидаться «писем счастья» и самостоятельно проверять, есть ли неуплаченные штрафы: «Яндекс.Деньги» сообщат о каждой новой задолженности в смс и
03.02.2015 Приложение «Яндекса» для «ВКонтакте» поможет проверить штрафы ГИБДД

. После перевода денег приложение мгновенно передаст информацию в ГИС ГМП. Оттуда она поступает в ГИБДД обычно в течение суток. Платежи в приложении обеспечивают «Яндекс.Деньги». Проверить и погасить штрафы ГИБДД пользователи также могут на сайте «Яндекс.Денег», сервисе «Городские платежи» и через мобильные приложения «Яндекс.Штрафы» и «Яндекс.Навигатор».
24.09.2014 «ТКС Банк» запустил мобильное приложение «Штрафы ГИБДД» для Windows Phone

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» запустил мобильное приложение «Штрафы ГИБДД» для смартфонов, работающих под управлением Windows Phone. Об этом CNews сообщили в «ТКС Банке». Приложение в режиме реального времени позволяет проверять наличие штрафов по номеру
02.09.2014 Оплатить штрафы ГИБДД и купить билеты в кино теперь можно в поиске «Яндекса»

ка с ответами от сервисов «Яндекса»): они позволяют перечислять деньги, не покидая результатов поиска. Один из таких информационных блоков помогает выбрать и купить билеты в кино, а другой — оплатить штрафы ГИБДД. Теперь для этого не нужно идти в банк или на специальный сервис: всё можно сделать прямо в поиске, сообщили CNews в «Яндексе». Новые «колдунщики» показываются по соответствующим з
21.05.2014 Штрафы ГИБДД можно оплатить через мобильное приложение БМmobile

Для пользователей мобильного приложения БМmobile стал доступен новый функционал — поиск и оплата штрафов ГИБДД. Произвести оплату можно картой, эмитированной любым российским банком.

30.12.2013 Клиенты «Банка Москвы» могут оплатить штрафы ГИБДД в системе Web-банкинг

«Банк Москвы» представил новые возможности своей системы интернет-банкинга. Теперь клиенты банка могут оплатить штрафы ГИБДД в системе Web-banking. Удобство сервиса по оплате штрафов ГИБДД через интернет-банк заключается в том, что нет необходимости стоять в банковских очередях, а платежи проходят в режи
18.12.2013 На терминалах «Элекснет» теперь можно проверить и оплатить штрафы ГИБДД

1% от суммы перевода. Зачисление средств происходит в режиме реального времени. Для проверки или оплаты штрафа на терминале «Элекснет» необходимо из главного меню перейти в раздел «Билеты, Транспорт, Штрафы ГИБДД», выбрать «Штрафы ГИБДД», далее достаточно ввести номер СТС (номер свидетельства о регистрации транспортного средства) либо номер водительского удостоверения и на экране буд
05.08.2013 Штрафы ГИБДД теперь можно оплатить через интернет-банк «Альфа-Клик»

Клиентам «Альфа-Банка» стала доступна оплата штрафов ГИБДД через интернет-банк «Альфа-Клик». Информация об оплате штрафа сразу передается в информационную систему Федерального Казначейства РФ (ГИС ГМП), а также базу данных ГИБДД ГУ
26.04.2013 «Московский банк Сбербанка» разрешил оплачивать штрафы ГИБДД на платежных терминалах и в «Сбербанке Онл@йн»

ционно-платежных терминалах и в системе «Сбербанк Онл@йн» функцию поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как рассказали CNews в «Сбербанке», сервис позволяет найти и оплатить штрафы ГИБДД, загруженные в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах федерального казначейства (ГИС ГМП), независимо от региона РФ. На терминалах данный
21.03.2013 Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать штрафы ГИБДД через PSB-Retail

мацию в государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей о наличии штрафов и в течение нескольких минут оплатить их. Поиск начислений осуществляется с помощью операции «Поиск штрафов ГИБДД» по номеру и дате постановления ГИБДД об административном правонарушении, а также по номеру водительского удостоверения клиента и/или по номеру свидетельства о регистрации т
24.10.2012 Клиенты «Татфондбанка» теперь могут оплачивать штрафы ГИБДД через интернет-банк

рафов ГИБДД. Согласно заявлению банка, с сегодняшнего дня, 24 октября, клиенты «Татфондбанка», подключенные к интернет-банку «Онлайн Партнер», могут просматривать актуальную информацию о неоплаченных штрафах ГИБДД и совершать их моментальное погашение. Новая услуга доступна для жителей республики Татарстан. «Уведомление о новых штрафах происходит одновременно с появлением сведений в базе да
10.09.2012 Оплатить штрафы ГИБДД можно с помощью терминалов «Элекснет»

кснет» появился новый сервис «Оплата штрафов ГИБДД». Теперь клиенты смогут круглосуточно оплачивать штрафы ГИБДД во всех регионах России по постановлениям, выписанным в любой точке страны. Коми
30.07.2012 Оплатить штрафы ГИБДД можно через «Qiwi Терминалы», сайты Госавтоинспекции и Qiwi

по делу об административном правонарушении. При совершении операции через любой из 120 тыс. «Qiwi Терминалов» достаточно зайти в раздел «Оплата услуг», далее — «Штрафы, Госпошлины» и выбрать кнопку «ГИБДД Оплата штрафов». Процедура оплаты занимает не более 2 минут. Вся информация об оплате поступает в Федеральное казначейство в режиме онлайн, утверждают в холдинге Qiwi. «Реализация проекта
28.06.2012 Клиенты «Волго-Вятского банка Сбербанка» могут оплачивать штрафы ГИБДД через «Сбербанк ОнЛ@йн»

ий банк Сбербанка России» объявил о расширении перечня организаций, в пользу которых возможна оплата через систему «Сбербанк ОнЛ@йн». Так, с июня 2012 г. клиенты банка получили возможность оплачивать штрафы ГИБДД, не выходя из дома, с помощью системы интернет-банкинга. Теперь для того чтобы оплатить штраф, выписанный сотрудником ГИБДД, клиентам не нужно идти в офис обслуживания банка. Для э
19.06.2012 «ФБ-Лизинг» автоматизировал ввод уведомлений о штрафах ГИБДД на базе Abbyy FlexiCapture

втоматизации ввода документов, сообщили о внедрении в компании «ФБ-Лизинг», российской «дочке» европейской лизинговой компании VR-Leasing AG, комплексного решения по автоматизации ввода уведомлений о штрафах ГИБДД и их переадресации клиентам компании на базе системы потокового ввода данных Abbyy FlexiCapture. В результате выполнения проекта в «ФБ-Лизинге» оптимизирована производительность т
09.12.2011 Оплатить штрафы ГИБДД теперь можно через банкоматы «Ханты-Мансийского банка»

твенно упрощает всю процедуру погашения штрафа», — уточнил Игорь Дойников. Как он добавил, оплатить штрафы ГИБДД возможно с использованием карт сторонних финансовых организаций, а также с помощ
14.10.2011 Клиенты «Сибирского банка Сбербанка России» смогут оплатить штрафы ГИБДД через «Сбербанк ОнЛайн»

«Сбербанк России» сообщил о том, что в октябре текущего года у клиентов филиала «Сбербанка» — «Сибирского банка» — появилась возможность оплачивать штрафы ГИБДД посредством сервиса «Сбербанк ОнЛайн». «Сибирский банк» стал одним из первых в системе «Сбербанка», где появился данный сервис. Услуга распространяется на штрафы, выписанные в Ново
27.12.2010 МТС предоставила возможность оплачивать штрафы ГИБДД с лицевого счета абонента

латежей в пользу третьих лиц и сегодня представляем клиентам новую удобную возможность – оплачивать штрафы ГИБДД с использованием своего счета в МТС, в любой ситуации и в любое удобное для абон
26.07.2010 «Евросеть» начала принимать штрафы ГИБДД в Москве и Московской области

Компания «Евросеть» сообщила о начале приёма оплаты штрафов ГИБДД в салонах Москвы и Московской области. «Евросеть» реализовала систему, позволяющую оперативно принимать штрафы ГИБДД в салонах ритейлера. Услуга стартовала во всех торговых точках «Евросети» Москвы и Московской области. До настоящего момента времени «Евросеть» принимала штрафы ГИБДД только

Публикаций - 282, упоминаний - 306

МВД РФ и организации, системы, технологии, персоны:

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Yandex - Яндекс 9216 20
МегаФон 10742 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Ростелеком - РТЛабс 210 9
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 9
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Apple Inc 13156 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 6
Webmoney - Вебмани.Ру 547 6
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 6
Google LLC 12690 6
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АйТи 1519 4
Т-Банк - Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 13 4
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Samsung Electronics 11065 3
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ЕС-лизинг 22 2
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ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
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Reactive Phone 5 2
Топ Кросс 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Alphabet 177 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 31
Visa International 1993 28
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Почта России ПАО 2370 21
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ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
Альфа-Банк 1979 9
ВТБ - ВТБ24 671 9
Русский стандарт Банк 509 8
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Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 6
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 6
Фаберлик - Faberlic 115 6
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ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Евросеть 1421 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
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Ак Барс Банк 283 4
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LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 4
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Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 4
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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