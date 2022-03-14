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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МВД РФ ГИБДД Штрафы
Публикаций - 155, упоминаний - 155
МВД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тиньков Олег 40 7
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 2
|Грибов Андрей 72 2
|Евдокимов Максим 25 2
|Мазанов Петр 10 2
|Бондаренко Михаил 55 2
|Патрин Максим 31 1
|Шилов Константин 26 1
|Сычков Александр 1 1
|Сергеев Дмитрий 59 1
|Хайсанов Константин 11 1
|Солонин Александр 10 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Зайцева Дарья 2 1
|Галактионова Инесса 49 1
|Кравченко Денис 24 1
|Шалина Мария 13 1
|Григорьев М.Г. 1 1
|Завалишина Евгения 24 1
|Курдюков Дмитрий 20 1
|Следков Максим 8 1
|Греф Герман 345 1
|Лю Вэй 5 1
|Мамонтов Игорь 29 1
|Мыздриков Иван 14 1
|Емельченков Сергей 87 1
|Лисицин Евгений 17 1
|Емешев Александр 10 1
|Цыганов Вячеслав 63 1
|Медведев Дмитрий 1604 1
|Путин Владимир 2542 1
|Костин Андрей 51 1
|Попов Анатолий 99 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru