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МВД РФ ГИБДД Штрафы

МВД РФ - ГИБДД Штрафы


14.03.2022 В приложении «Госуслуги Авто» доступна функция обжалования штрафов 1
02.07.2021 «Госуслуги» рухнули под наплывом посетителей 1
03.12.2020 Tele2 запустил оплату контента Apple со счета мобильного телефона 1
02.12.2020 Банк «Русский стандарт» выпустил обновленный мобильный банк RSB Mobile 1
12.11.2020 ВТБ запустил полностью новый мобильный банк 1
25.05.2020 «Связной» запустил платежный онлайн-сервис 1
14.01.2020 «Яндекс.Деньги» ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД 1
04.12.2019 МКБ обновил свое мобильное приложение 1
13.11.2019 «Почта России» утроила выручку через цифровые каналы 1
16.10.2019 Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении «Почты России» 1
09.10.2019 Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами 1
09.08.2019 В «Почте Mail.ru» появился сервис для быстрых онлайн-платежей 1
01.07.2019 В банке «Тинькофф» сбой второй день подряд 1
18.06.2019 У клиентов Банк Русский Стандарт появилась возможность оплаты квитанций по QR-коду в Мобильном банке 1
16.04.2019 В открытый доступ в Сети утекла база данных по сотням тысяч штрафов ГИБДД 1
09.04.2019 В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер» 1
20.03.2019 «Яндекс.деньги» начали продавать билеты в кино 1
15.01.2019 «Почта России» и «ВТБ регистратор» заключили договор на рассылку юридически значимой корреспонденции в электронном виде 1
18.10.2018 Приложение «Авто расходы» научилось распознавать паспорта, водительские права и СТС при помощи Smart IDReader 1
20.09.2018 Пользователям мобильного приложения «Госуслуги» доступна оплата с помощью Apple Pay 1
23.08.2018 Портал госуслуг лихорадит. Админы предупредили о недоступности его сервисов 1
17.08.2018 Региональные штрафы за нарушение правил парковки можно оплачивать через Госуслуги 1
18.07.2018 ВТБ откроет в Москве офис без людей 1
29.06.2018 В Тинькофф банке крупный сбой: Пользователи «не могут провести ни одной операции» 1
08.06.2018 КБ «Ассоциация» сообщил о завершении внедрения онлайн-банка faktura.ru 1
17.05.2018 Более 700 тысяч граждан подтвердили учетные записи портала госуслуг через онлайн-банкинг с марта по апрель 2018 года 1
05.04.2018 На ЕПГУ теперь можно одним платежом погасить сразу несколько штрафов 1
27.03.2018 Сервис «Мультиоплата» стал доступен пользователям Единого портала госуслуг 1
02.03.2018 Клиенты «Почта Банка» могут подтвердить учетную запись на «Госуслугах» в мобильном приложении 1
02.03.2018 Получить полный доступ к Единому порталу госуслуг можно через онлайн-банкинг 1
27.02.2018 Mail.Ru научилась пересылать деньги по электронной почте 1
17.01.2018 Объем платежей через Единый портал госуслуг в 2017 году превысил 30 млрд рублей 1
21.12.2017 «РТ Лабс» разработала сервис «Мультиоплаты» на Едином портале госуслуг 1
13.12.2017 На Едином портале госуслуг можно оплатить начисления одним платежом 1
21.11.2017 Основатель банка «Тинькофф» продал его акции на $245 млн 1
09.11.2017 «Яндекс.Деньги» помогут заправить автомобиль со смартфона 1
13.10.2017 Tele2 запускает услуги мобильной коммерции для В2В-клиентов 1
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 1
22.08.2017 Тинькофф банк вышел из виртуальности, запустив сеть собственных банкоматов 1
10.08.2017 Аудитория мобильного приложения «Госуслуги» выросла за год на 400% 1

Публикаций - 155, упоминаний - 155

МВД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 26
Yandex - Яндекс 5015 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 105 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 3
Apple Inc 10683 3
Ростелеком - РТЛабс 151 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Twitter 2493 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 2
Samsung Electronics 9333 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 1
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 163 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 1
Microsoft Corporation 22497 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 1
Крок - Croc 1616 1
NVision Group - Энвижн Груп 660 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 1
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 194 1
RBK Money - RUpay - РБК Банк 76 1
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 1
VisionLabs - ВижнЛабс 123 1
SAS Institute 854 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 151 1
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 62 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 44 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 48 1
Alibaba Group 353 1
PayPal 634 1
ЦФТ Золотая Корона 352 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 19
Visa International 1809 11
Почта России ПАО 1853 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 9
Qiwi 878 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Фаберлик - Faberlic 71 5
Mary Kay - Мэри Кэй 88 5
Альфа-Банк 1476 5
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 73 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 4
Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 25 4
Евросеть 1393 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Связной ГК 1190 2
Газпром ПАО 1008 2
CyberPlat - КиберПлат 339 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 2
Wallet One - Единая Касса 34 1
МДМ Банк 246 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 59 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Платежный Центр РНКО 37 1
Татфондбанк АИКБ 76 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
Русский стандарт Банк 370 1
ВТБ Регистратор 7 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 1
АК Барс Капитал 5 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
АК Барс Финанс - Инвестиционная компания 2 1
Ак Барс Банк 212 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 1
Банк Зенит 215 1
Пробизнесбанк АКБ 126 1
Ассоциация КБ 2 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 20
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 8
Правительство РФ 8292 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
Федеральное казначейство России 1345 2
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 17 1
Правительство Москвы 1640 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Счётная палата РФ 628 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Мобильное приложение - Mobile app 4966 34
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 16
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 8
Website - Вебсайт 9736 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 6
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Автоплатеж 144 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 594 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 328 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 399 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 2
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 317 2
Социальные сети - Соцсети 4447 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 206 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 52
Google Android 11959 21
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 18
Apple iOS 6422 10
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 9
MoneyTalk 10 7
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 6
Google Play - Google Store - Android Market 2732 4
Microsoft Windows Phone OS 1546 3
Apple - App Store 2437 3
Samsung Smart TV 71 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 1
Яндекс.Поиск - колдунщики 9 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 114 1
Apple iPhone 6 2649 1
Яндекс.Навигатор 399 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 1
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 51 1
Яндекс.Почта 118 1
Aladdin JaCarta 257 1
Nokia Symbian OS 1388 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
VK - Mail.ru Деньги 73 1
ФИТ PayQR платежный сервис 7 1
Qiwi Терминалы 101 1
Wallet One - Единый кошелек 52 1
ЦФТ Faktura 159 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 162 1
Adobe Acrobat Reader 280 1
Microsoft Office Excel 818 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 68 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 8 1
VK - Mail.Ru Почта 206 1
Alibaba Group - AliPay 67 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 32 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 88 1
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 4 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 171 1
Microsoft Office 3247 1
Тинькофф Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 34 1
Тиньков Олег 40 7
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 2
Грибов Андрей 72 2
Евдокимов Максим 25 2
Мазанов Петр 10 2
Бондаренко Михаил 55 2
Патрин Максим 31 1
Шилов Константин 26 1
Сычков Александр 1 1
Сергеев Дмитрий 59 1
Хайсанов Константин 11 1
Солонин Александр 10 1
Стоклицкая Анна 24 1
Зайцева Дарья 2 1
Галактионова Инесса 49 1
Кравченко Денис 24 1
Шалина Мария 13 1
Григорьев М.Г. 1 1
Завалишина Евгения 24 1
Курдюков Дмитрий 20 1
Следков Максим 8 1
Греф Герман 345 1
Лю Вэй 5 1
Мамонтов Игорь 29 1
Мыздриков Иван 14 1
Емельченков Сергей 87 1
Лисицин Евгений 17 1
Емешев Александр 10 1
Цыганов Вячеслав 63 1
Медведев Дмитрий 1604 1
Путин Владимир 2542 1
Костин Андрей 51 1
Попов Анатолий 99 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 49
Россия - РФ - Российская федерация 108428 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 4
Россия - ПФО - Самарская область 939 3
Россия - ПФО - Саратовская область 564 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Россия - СФО - Омская область 517 3
Россия - Сибирь 1579 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 2
Россия - ЦФО - Костромская область 320 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 614 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 327 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 412 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 1
Россия - ЦФО - Курская область 468 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 342 1
Россия - ДФО - Амурская область 502 1
Украина 6212 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 1
Япония 10069 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 5
Денежные переводы 775 4
Юриспруденция 1629 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 82 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 14 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
Страхование - Страховое дело 1920 1
Cashback - Кэшбэк 199 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Образование в России 460 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 44 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 269 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 328 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
РИА Новости 766 1
Juniper Research 468 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
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Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием
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