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Альтарикс Altarix

Альтарикс - Altarix

СОБЫТИЯ

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19.08.2019 «Ростелеком» стал бессменным подрядчиком по развитию электронного правительства еще на два года 1
28.05.2019 Россия экспортирует «умный город» во Вьетнам 1
22.12.2016 «Ростелекому» урезали на 220 млн руб. финансирование на эксплуатацию электронного правительства 1
22.10.2015 Кто на самом деле строит электронное правительство России 1
21.07.2015 Altarix создал для Правительства Москвы мобильное приложение «Электронный атлас» 1
22.04.2014 Москвичи могут записаться к врачу с помощью смартфона 1
23.07.2013 Новый мобильный сервис уведомит москвичей о задолженностях по исполнительным производствам 1
14.06.2013 «Альтарикс» обновил мобильное приложение «Транспорт Москвы» для iOS и Android 1
27.05.2013 «Альтарикс» разработал сервис информирования о плановых отключениях горячей воды в Москве 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Альтарикс и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 4
Реак Софт 9 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Ростелеком - РТЛабс 210 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 3
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 50 3
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 69 3
Samsung Electronics 11065 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
9594 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
1С-Рарус 982 1
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VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group - Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа 20 1
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Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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