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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Иван



02.04.2025 Process и Task Mining в эпоху AI – лучшие кейсы, инсайты и тренды лидеров рынка на конференции ProcessTech 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1
06.08.2024 «Московская техническая школа» открыла курс по реверс-инжинирингу 1
29.07.2024 Минцифры: обезличенные данные помогут в развитии технологий 1
10.07.2024 В Сеть выложены 250 ГБ секретных данных об американских истребителях F-35 и F-15 1
11.06.2024 Цифровое материаловедение и аддитивные технологии: новые программы Передовой инженерной школы МИСИС 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
12.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
26.02.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
14.12.2023 В «Московской технической школе» появился курс по направлению «Аддитивные технологии» 1
18.02.2021 Даниэль Гутман, Varonis -

Поведенческий анализ мог бы предотвратить WikiLeaks 

 1
26.09.2018 Что станет с библиотеками, когда все перейдет в цифру 1
08.02.2016 «1С-Рарус» создал информационную систему для ювелирной сети «Бронницкий ювелир» 1
07.10.2014 Иван Иванов возглавил департамент дистрибуции малой офисной техники и бумаги «Xerox Евразия» 1
23.07.2013 Новый мобильный сервис уведомит москвичей о задолженностях по исполнительным производствам 1
11.05.2012 Интернет в военных городках отдали неизвестным строителям 1
20.09.2007 В Пловдиве представят прототип болгарского автомобиля Univers 1
12.10.2006 Авария на АЭС в Болгарии: подробности 1
12.10.2006 Авария на АЭС в Болгарии: подробности 1
24.03.2004 RIAA подала в суд еще на 532 музыкальных интернет-пиратов 1
24.04.2001 «СамоНовости»: осторожно, подделка! 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Иванов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 2
8355 2
Центр развития цифровых технологий 12 2
Диджитал Улей - Digital Hive 5 2
Infomaximum - Инфомаксимум 36 2
Polymedia - Полимедиа 140 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 725 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 440 1
Xerox 1143 1
Sony 6561 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
1С-Рарус 893 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
SolarWinds 50 1
Varonis Systems 38 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 22 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 253 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 1
SimbirSoft - СимбирСофт 79 1
Telegram Group 2102 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 110 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 193 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 16 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Ростех - Автоматика Концерн 1654 1
Axios Systems - Аксиос Системс 31 1
Альтарикс - Altarix 9 1
ГПБ - Газпромбанк 1098 4
Альфа-Банк 1786 4
Группа Самолет 80 3
Синара ГК - Sinara Group 102 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7461 2
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 511 2
Благосостояние НПФ 51 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 2
ПромСвязьКапитал 83 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Sony Music Entertainment 158 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Бронницкий ювелир - Бронницкий ювелирный завод 1 1
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1658 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
Лента - Сеть розничной торговли 2109 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Boeing 1013 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
Lockheed Martin 759 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
ЦНИИТМАШ НПО - Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения - Научно-производственное объединение 3 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Абсолют Банк 234 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 265 1
AeroVironment 18 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2548 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 375 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Рособоронпоставка - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 11 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 241 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 559 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11865 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1395 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6860 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10440 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31319 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13473 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28323 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12132 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 635 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2210 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5399 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2217 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12308 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4460 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12735 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13925 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15964 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7713 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12898 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5525 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4391 2
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 53 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4068 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 230 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1194 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11764 2
Оцифровка - Digitization 4625 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 2
Стандартизация - Standardization 2150 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9530 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2285 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4963 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 405 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1911 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3526 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20898 1
Infomaximum - Proceset Process mining 33 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 1
1С:Розница 103 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1348 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3265 1
1С:Розница Ювелирный магазин 3 1
Профессионалитет - Федеральный проект 11 1
Microsoft Office 3780 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2078 1
Oracle Java - язык программирования 3113 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 747 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 98 1
Microsoft Office Word 825 1
Discord 125 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 765 1
OpenAI ChatGPT 371 1
Bertelsmann - Bertelsmann BMG - Bertelsmann Music Group - BeMusic 15 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 237 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 1
Примо РПА - Primo RPA 36 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 1
Allied Telesis - SwitchBlade 15 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 73 1
Бочкин Александр 34 3
Цочев Сергей 2 2
Генов Иван 4 2
Коваленко Татьяна 4 2
Тестин Алексей 6 2
Панин Алексей 5 2
Посылкин Павел 4 2
Новикова Елена 89 2
Фишер Андрей 74 2
Коряков Алексей 5 2
Копысов Виталий 63 2
Сологуб Денис 69 2
Голубинцев Алексей 4 2
Власова Юлия 7 2
Пашинский Сергей 16 2
Позднякова Ксения 25 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 1
Димитров Владимир 5 1
Доренко Сергей 2 1
Драганов Сашо 1 1
Овчинский Владислав 228 1
Малинский Алексей 4 1
Соломатин Евгений 9 1
Серов Кирилл 6 1
Соловьева Светлана 3 1
Карамышев Сергей 4 1
Висарг Роман 1 1
Галин Динар 1 1
Клюкин Роман 2 1
Голомидов Дмитрий 3 1
Горелова Марина 6 1
Борченко Павел 41 1
Собянин Сергей 399 1
Янилкин Алексей 1 1
Гарбузов Анатолий 66 1
Берюхов Андрей 1 1
Шалягин Андрей 2 1
Изыкова Анастасия 1 1
Арсентьева Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 5
Украина 7646 3
Болгария - Республика 777 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52374 2
Казахстан - Республика 5594 2
Беларусь - Белоруссия 5765 2
Япония 13332 2
Франция - Французская Республика 7883 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17271 2
Армения - Республика 2306 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17629 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1287 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14198 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Узбекистан - Республика 1758 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1590 1
США - Калифорния 4635 1
Грузия 1247 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 1
Таджикистан - Республика 874 1
США - Колумбия - Вашингтон 1396 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 647 1
Монголия 353 1
Туркмения - Туркменистан 434 1
США - Аризона 520 1
США - Колорадо 382 1
США - Пенсильвания 361 1
Болгария - София 62 1
США - Индиана 115 1
США - Мичиган 267 1
США - Мэриленд 291 1
США - Висконсин 108 1
США - Теннесси 120 1
Болгария - Пловдив 25 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13379 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29638 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3186 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 4
Экономический эффект 1091 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8147 3
Энергетика - Energy - Energetically 5175 3
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 50 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5849 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6250 2
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 291 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24461 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8682 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10001 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6278 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6041 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2434 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18906 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14707 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3277 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16543 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6031 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 470 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3531 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13835 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11097 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1360 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4725 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 618 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1463 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 736 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 159 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2778 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6482 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 240 1
Трейд-ин - Trade-in 180 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1967 1
WikiLeaks 119 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11282 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5938 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
SCMP - South China Morning Post 20 1
NYT - The New York Times 1059 1
South China Morning Post 61 1
Flight Global 79 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 384 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Московская техническая школа 14 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 233 1
РАН - Российская академия наук 1906 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 349 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 48 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 269 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1102 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 52 1
РГБ - Российская государственная библиотека 105 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2049 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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