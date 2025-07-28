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Висарг Роман


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Висарг Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
8607 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 1
Infomaximum - Инфомаксимум 43 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 120 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7794 1
ГПБ - Газпромбанк 1125 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1718 1
Альфа-Банк 1807 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Лента - Сеть розничной торговли 2189 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Синара ГК - Sinara Group 109 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12273 1
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Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 985 1
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1308 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5009 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4143 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 370 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 62 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 313 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2688 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1164 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1373 1
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Экономический эффект 1143 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6168 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 406 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 958 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49831 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30706 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6213 1
Аудит - аудиторский услуги 2886 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6024 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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