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Висарг Роман
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
|23.04.2024
|Роботизация или автоматизация: что выбрать 1
Висарг Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12273 1
|Карамышев Сергей 4 1
|Борченко Павел 45 1
|Жуков Роман 18 1
|Бочкин Александр 41 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Голубинцев Алексей 4 1
|Иванов Иван 21 1
|Кондратьев Владислав 7 1
|Максимов Сергей 7 1
|Серов Кирилл 9 1
|Голомидов Дмитрий 3 1
|Клюкин Роман 2 1
|Галин Динар 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151336 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44628 1
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