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Индексная книга (каталог) CNews*
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Клюкин Роман


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 2
16.02.2023 Роботизация в сети «Лента»: миграция 46 процессов с Blue Prism на Primo RPA за 2,5 месяца 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Клюкин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
8622 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 1
Infomaximum - Инфомаксимум 44 1
Blue Prism 28 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 97 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 120 1
Лента - Сеть розничной торговли 2191 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7806 1
ГПБ - Газпромбанк 1127 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1720 1
Альфа-Банк 1809 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
Синара ГК - Sinara Group 109 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Группа Самолет 90 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5663 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5931 2
Оцифровка - Digitization 4775 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32583 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9041 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15888 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2000 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4321 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16472 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29877 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10923 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 985 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1316 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5129 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13000 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1714 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 243 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 299 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4918 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 589 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2606 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25244 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1410 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12034 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3343 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4146 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11781 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1959 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 370 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 102 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 63 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 313 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2696 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1170 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1375 1
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 53 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3969 1
Microsoft Office 3862 2
Infomaximum - Proceset Process mining 39 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1250 1
Oracle Java - язык программирования 3264 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2150 1
Microsoft Outlook 1425 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 780 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1433 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1464 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 850 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 139 1
Примо РПА - Primo RPA 41 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 112 1
Карамышев Сергей 5 1
Висарг Роман 2 1
Галин Динар 1 1
Борченко Павел 45 1
Жуков Роман 19 1
Бочкин Александр 42 1
Соломатин Евгений 9 1
Голубинцев Алексей 5 1
Иванов Иван 23 1
Кондратьев Владислав 8 1
Максимов Сергей 8 1
Серов Кирилл 9 1
Котенко Руслан 1 1
Голомидов Дмитрий 4 1
Давлетшин Адель 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13450 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6173 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5110 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 430 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2201 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2435 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25146 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5091 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2620 1
Экономический эффект 1145 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 406 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 959 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3476 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6215 1
Аудит - аудиторский услуги 2893 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3059 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
Создано именных указателей - 179428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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