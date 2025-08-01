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Клюкин Роман
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
|23.04.2024
|Роботизация или автоматизация: что выбрать 2
|16.02.2023
|Роботизация в сети «Лента»: миграция 46 процессов с Blue Prism на Primo RPA за 2,5 месяца 1
Клюкин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 1
|Карамышев Сергей 5 1
|Висарг Роман 2 1
|Галин Динар 1 1
|Борченко Павел 45 1
|Жуков Роман 19 1
|Бочкин Александр 42 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Голубинцев Алексей 5 1
|Иванов Иван 23 1
|Кондратьев Владислав 8 1
|Максимов Сергей 8 1
|Серов Кирилл 9 1
|Котенко Руслан 1 1
|Голомидов Дмитрий 4 1
|Давлетшин Адель 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151547 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44670 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13450 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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