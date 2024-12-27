Серов Кирилл
Серов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Евдокимов Андрей 82 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Долгушин Артемий 1 1
|Козина Татьяна 1 1
|Соломенцев Александр 2 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Матвеев Лев 64 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Борченко Павел 37 1
|Бочерова Елена 31 1
|Свириденко Андрей 97 1
|Лебедев Алексей 23 1
|Жуков Роман 17 1
|Бочкин Александр 29 1
|Костин Сергей 36 1
|Попов Борис 24 1
|Голубинцев Алексей 4 1
|Иванов Иван 17 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Кондратьев Владислав 7 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Максимов Сергей 7 1
|Котик Сергей 7 1
|Калякин Павел 66 1
|Карпов Роман 60 1
|Дергачева Светлана 41 1
|Голомидов Дмитрий 3 1
|Карамышев Сергей 4 1
|Висарг Роман 1 1
|Галин Динар 1 1
|Клюкин Роман 2 1
|Варнавский Сергей 1 1
|Минаков Сергей 1 1
|Нуртдинов Айрат 1 1
|Семенкин Максим 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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