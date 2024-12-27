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Серов Кирилл



27.12.2024 Подтверждена совместимость продуктов Pix Robotics и ОС «Роса Хром 12 Сервер» 1
22.05.2024 Продукты экосистемы PIX Robotics стали первыми среди решений по автоматизации бизнес-процессов, подтвердившими совместимость с отечественной мобильной операционной системой «Ред ОС М» 1
23.04.2024 Роботизация или автоматизация: что выбрать 2
25.01.2024 «Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
03.10.2023 Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Серов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 5
Ред Софт - Red Soft 700 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Т1 Иннотех 178 1
Рексофт - Reksoft 419 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
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МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
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Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Аурига - Auriga 74 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Infomaximum - Инфомаксимум 31 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 47 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
1С-БСЛ 4 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 11 1
Синкретис - Syncretis 2 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Альфа-Банк 1769 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Группа Самолет 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
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PIX RPA Platform. 75 3
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 3
PIX Master 6 2
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Microsoft Windows 15657 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
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Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
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Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Linux OS 9937 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Apple macOS 2059 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Infomaximum - Proceset Process mining 29 1
Microsoft Office 3734 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Microsoft Office Word 776 1
Stafory - робот Вера 330 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 1
PIX Robotics - PIX Robot 2 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 1
Qlik Sense 41 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 1
Евдокимов Андрей 82 1
Рустамов Рустам 412 1
Долгушин Артемий 1 1
Козина Татьяна 1 1
Соломенцев Александр 2 1
Иодковский Станислав 81 1
Соломатин Евгений 9 1
Матвеев Лев 64 1
Одинцов Дмитрий 113 1
Борченко Павел 37 1
Бочерова Елена 31 1
Свириденко Андрей 97 1
Лебедев Алексей 23 1
Жуков Роман 17 1
Бочкин Александр 29 1
Костин Сергей 36 1
Попов Борис 24 1
Голубинцев Алексей 4 1
Иванов Иван 17 1
Сабашный Вадим 6 1
Харитонов Дмитрий 50 1
Кондратьев Владислав 7 1
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Максимов Сергей 7 1
Котик Сергей 7 1
Калякин Павел 66 1
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Английский язык 6634 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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