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Синкретис Syncretis
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 1 243 503 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.10.2026
|Платформа анализа рисков QuantSync Risk Analysis совместима с ОС Astra Linux. 1
|03.06.2024
|«Согаз» внедрила российское ПО для прогнозирования рисков 1
|11.01.2024
|ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 2
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Синкретис и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9096 1
|СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
|Варнавский Сергей 2 1
|Минаков Сергей 1 1
|Нуртдинов Айрат 1 1
|Семенкин Максим 9 1
|Матвеев Лев 64 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Бочерова Елена 46 1
|Свириденко Андрей 99 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Костин Сергей 37 1
|Попов Борис 25 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Котик Сергей 7 1
|Калякин Павел 80 1
|Карпов Роман 83 1
|Дергачева Светлана 63 1
|Серов Кирилл 12 1
|Долгушин Артемий 2 1
|Козина Татьяна 1 1
|Соломенцев Александр 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.