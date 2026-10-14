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Синкретис Syncretis

Синкретис - Syncretis

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 1 243 503 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 1 243 503 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 1 243 503 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.10.2026 Платформа анализа рисков QuantSync Risk Analysis совместима с ОС Astra Linux. 1
03.06.2024 «Согаз» внедрила российское ПО для прогнозирования рисков 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Синкретис и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1270 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 528 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
TrueConf - ТруКонф 461 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 1
Рексофт - Reksoft 494 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 508 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 353 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 375 1
Аурига - Auriga 77 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 353 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 1
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Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
Т1 Иннотех 214 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 16 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 138 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 52 1
CodeInside - Кодинсайд 20 1
1С-БСЛ 4 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9096 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5852 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2379 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 477 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 416 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54963 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26474 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 195 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24038 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18400 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8520 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36019 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7980 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3224 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12491 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6727 1
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1614 1
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8808 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5291 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 437 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 94 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11976 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3603 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1712 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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