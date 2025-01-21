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Индексная книга (каталог) CNews*
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Харитонов Дмитрий



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
05.12.2024 Как импортозамещение повлияет на цифровое лидерство российских банков 1
05.12.2024 Сколько времени необходимо банкам для полного импортозамещения? 1
29.11.2024 ИТ-холдинг «Т1» и МГТУ им. Н.Э. Баумана будут развивать совместные образовательные проекты 1
21.10.2024 Холдинг Т1: инструменты Process Mining должны быть в основе ИТ-архитектуры 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
28.05.2024 Углеродно-нейтральное ИТ, сокращение расходов, ИИ: Эксперты назвали текущие тренды цифровизации 1
22.02.2024 Холдинг «Т1» и «Финтех Хаб» Банка России провели финал образовательной программы 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
14.11.2023 Лидер российского рынка ИТ в финсекторе забрал себе треть выручки 1
14.11.2023 ИТ-услуги лидируют в расходах финансовых компаний 1
17.10.2023 Холдинг «Т1» возглавил выходец из ВТБ 1
16.10.2023 «Ростелеком» вложит полмиллиарда в ПО для автоматических инвестиций 1
29.08.2023 Игорь Калганов покинул холдинг «Т1» 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1

Публикаций - 50, упоминаний - 50

Харитонов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 30
Т1 Иннотех 178 26
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 21
8213 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 16
ММК Информсервис 51 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 16
Газинформсервис - ГИС 273 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 16
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 16
Diasoft - Диасофт 870 16
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 14
SimbirSoft - СимбирСофт 75 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 13
Naumen - Наумен 626 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 13
Примо РПА 12 10
Microsoft Corporation 24628 9
Oracle Corporation 6688 8
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
SAP SE 5279 6
Softline - Софтлайн 2811 5
Yandex - Яндекс 7343 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 4
Ростелеком 9703 4
Telegram Group 1984 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 4
Broadcom - VMware 2359 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 33
Лента - Сеть розничной торговли 2080 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 17
Почта России ПАО 2112 16
РЖД - Российские железные дороги 1904 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 16
Газпром нефть 618 14
ПСБ - Промсвязьбанк 851 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Газпром ПАО 1342 10
ГПБ - Газпромбанк 1084 5
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Абсолют Банк 230 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Ренессанс Страхование 160 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 16
Федеральное казначейство России 1772 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 32
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 22
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 19
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 19
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2118 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 19
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 17
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 17
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 16
Робототехника - Собакоробот - Робособака - Роботы собаки - Киберсобака - Robotic dogs 27 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 31 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20794 14
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 11
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 11
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 9
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 17
НКТ - Р7-Офис 380 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 15
Технос-К - Сакура PRO 19 13
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 11
Microsoft Windows 15659 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 5
Apple - App Store 2890 4
Linux OS 9940 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 663 4
OpenAI ChatGPT 339 4
Microsoft Office 3736 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 3
Microsoft Teams - MS Teams 548 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 3
СалютДевайсы - GigaChat 191 3
FreePik 983 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Новые облачные технологии - МойОфис 779 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaView 26 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Docker - Платформа распределённых приложений 334 2
Atlassian - Confluence 113 2
Шадаев Максут 1009 17
Тятюшев Максим 97 17
Александров Александр 70 16
Меденцев Константин 97 16
Теплицкий Дмитрий 73 16
Пустарнаков Роман 45 16
Натрусов Артем 284 16
Феоктистов Вадим 35 16
Абакумов Евгений 205 16
Сотин Денис 205 16
Сергеев Сергей 138 16
Свиридов Владимир 28 16
Солопов Вячеслав 37 16
Чурсин Дмитрий 61 16
Богданов Андрей 41 16
Свинцов Андрей 45 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Слесаренко Марина 23 16
Кубарев Алексей 52 16
Шойтов Александр 78 16
Верисов Михаил 22 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 18 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 43 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 22 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Чаркин Евгений 296 15
Панченко Иван 138 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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