«Т1» и МАИ выстраивают новую модель сотрудничества: от университетской науки — к рыночным технологиям

«Т1 »и МАИ подписали соглашение о сотрудничестве, закрепив новый подход к взаимодействию технологического бизнеса и университетов. Совместная работа «Т1» и Московского авиационного института выходит за рамки классического взаимодействия бизнеса и вузов. Партнерство охватывает полный цикл разработки — от экспериментов в лабораториях до создания прототипов и технологий, готовых к внедрению в индустрии. Эта концепция легла в основу соглашения о расширении сотрудничества, которое подписали ИТ-холдинг «Т1» и МАИ, закрепив новый подход к взаимодействию технологического бизнеса и университетов. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В соответствии с условиями соглашения холдинг и вуз закрепляют развитие практико-ориентированных форматов, расширяют поддержку стажировок и совместных проектов, а также усиливают научно-технологическое сотрудничество. Такой подход делает МАИ центром технологического производства, где наука становится практикой, а эксперименты доводятся до уровня готовых для рынка продуктов.

Кроме того, соглашение предусматривает классические варианты сотрудничества: «Т1» расширит материально-техническую базу МАИ — в университете уже используются 1,25 тыс. лицензий продуктов «Т1»: платформа для производства ПО «Сфера», платформа корпоративных коммуникаций Dion и CAE-платформа для инженерного анализа электроники «Таумерикс». Они встроены в учебный процесс и позволяют студентам работать с актуальными ИТ-системами еще во время обучения. Совместно реализуются четыре образовательные программы, включая две программы бакалавриата Топ-ИТ. Более 3,3 тыс. студентов уже приняли участие в лекциях, хакатонах, курсах и карьерных мероприятиях «Т1».

Одним из ярких совместных проектов «Т1» и МАИ стал программно-аппаратный комплекс для создания современных световых шоу. В его основе используются наработки в области ИИ и управления полетами автономных световых платформ. Решение позволяет формировать гибкие трехмерные рисунки в небе, синхронизировать сложные траектории и создавать визуальные эффекты, которые невозможно повторить традиционными технологиями. Этот проект стал примером того, как инженерные и ИТ-компетенции объединяются с новыми технологиями — от искусственного интеллекта до систем автоматизированного управления — и превращаются в технологические решения, готовые для внедрения.

«Сотрудничество «Т1» с Московским авиационным институтом открывает новые горизонты для развития студентов и отечественного ИТ-рынка в целом. Мы строим модель, в которой университеты становятся полноценными научно-технологическими партнерами, а не только образовательными площадками. Студенты получают реальный производственный опыт, бизнес — новые технологии, а рынок — готовые решения. Это меняет само понимание взаимодействия компаний и вузов. Мы благодарим МАИ за возможность работать вместе, развивать практико-ориентированные образовательные программы и поддерживать молодых специалистов на пути к их карьерным вершинам», — сказал Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».

«Сегодня цифровые компетенции глубоко интегрированы во все инженерные профессии. В связи с этим задача МАИ — готовить комплексных специалистов, которые обладают не только глубокими инженерными знаниями, но и практическими навыками использования современных цифровых технологий в решении сложных междисциплинарных задач. Благодаря тесному сотрудничеству университета с «Т1» студенты МАИ получают важные компетенции в области ИT-разработки, искусственного интеллекта, работы с большими данными и моделями машинного обучения, создания импортозамещающего ПО и других направлений», – сказал ректор МАИ Михаил Погосян.

