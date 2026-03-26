Разделы

ПО Бизнес Кадры Электроника Искусственный интеллект axenix
|

Создана работающая в дыму и пыли система видеонаблюдения в 20 раз дешевле тепловизора

Российские ученые разработали ИИ-систему видеонаблюдения для экстремальных условий, которая способна «видеть» движущегося в дыму и пыли человека. Систему можно развернуть за пару часов и стоит она в 15-20 раз дешевле тепловизора.

Видеть сквозь дым и пыль

Ученые Муромского института Владимирского государственного университета (МИ ВлГУ) разработали технологию видеонаблюдения, которая с помощью искусственного интеллекта может видеть в экстремальных условиях — сквозь дым и пыль, пишет ТАСС.

Система работает автономно. Развернуть ее можно всего за 2-4 часа. Для этого потребуется стандартное Wi-Fi оборудование.

По сравнению с тепловизором, способным видеть в темноте, улавливая невидимое инфракрасное излучение, испускаемое всеми объектами, разработка ученых дешевле в 15-20 раз, по словам магистранта МИ ВлГУ Любови Карпычевой.

video700.jpg
freepik, создано при помощи ИИ
Нейросеть научили «видеть» в условиях отсутствия видимости с помощью обычного Wi-Fi оборудования

Лабораторный прототип продемонстрировал точность визуализации одного человека на уровне 91%. Сейчас ведется его доработка с целью научить одновременно распознавать нескольких человек.

Картинка создается по радиосигналу

Для работы достаточно двух маршрутизаторов (передающего и принимающего) и вычислительного модуля, например, сервера или Raspberry Pi, пояснила Карпычева. Никакое специальное оборудование не требуется.

Система использует анализ состояния канала связи (CSI) — информацию о том, как радиосигнал проходит от передатчика к приемнику. Дело в том, что движение человека влияет на амплитуду и фазу этого сигнала. Распознавая эти изменения, нейронная сеть восстанавливает силуэт движущегося объекта.

«Оборудование (стандартные маршрутизаторы) рассчитано на работу до 40-50°C. Для промышленного применения мы планируем использовать промышленные версии роутеров в защищенных корпусах с пассивным охлаждением. При превышении температуры система может автоматически снижать частоту измерений или отправлять предупреждение оператору», — пояснила эксперт.

ИИ-тренд на рынке видеонаблюдения

Спрос на решения видеонаблюдения и видеоаналитики в России продолжает увеличиваться вместе с ростом потребности в обеспечении безопасности.

Одним из важнейших трендов рынка уже стало использование ИИ. Он анализирует видеопоток, распознает лица и объекты, анализирует активность. ИИ-модели обучают идентифицировать объекты в сложных условиях, например, при недостаточном освещении, или когда часть объекта скрыта.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Видеонаблюдение и видеоаналитика применяются не только в сфере безопасности — с их помощью можно повысить эффективность бизнеса. Разработки востребованы заказчиками как из государственного, так и из коммерческого сектора.

При этом современные технологии могут и удешевить решение, сделав его доступным даже для небольших предприятий. В марте 2026 г. CNews писал о таком ПО для ритейла, созданном в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ. Система на основе компьютерного зрения и нейронной сети анализирует перемещения посетителей в магазинах и строит тепловые карты их активности.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/