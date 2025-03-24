Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1

По итогам 2024 года выручка Т1 выросла на 29% и составила более 249 млрд: в фокусе была продажа ПО и оборудования иях множества требований и ограничений, — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1. — Особое внимание холдинг уделяет проектам импортозамещения в системообразующих организац

Юлия Ларина, «Нота»: Построить партнерскую сеть сразу для всех продуктов – сверхзадача ов – сверхзадача Юлия Ларина директор партнерской сети «Нота» Юлия Ларина Российский вендор «Нота» (ИТ-холдинг Т1) осенью этого года запустил партнерский портал. Он, по ожиданиям бизнеса, долже

ИТ-холдинг Т1 и АО «Национальные квалификации» анонсировали разработку ИИ-инструментов для рынка образования и труда «Т1 ИИ» (входит в ИТ-холдинг Т1) и АО «Национальные квалификации» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого планируется внедрение цифровых решений на основе технологий искусственного и

Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система? другой — отсутствием отечественных аналогов. На Петербургском международном газовом форуме в ноябре ИТ-холдинг Т1 представил программно-аппаратный комплекс АСУ ТП «Силарон», который способен фу

Холдинг Т1 оценил уровень цифровизации российского АПК Аналитическое агентство холдинга Т1 представило результаты исследования уровня цифровизации российского агропромышленного комплекса по итогам 2023 г. Эксперты рассмотрели как крупные холдинги, так и небольшие фермерск

Холдинг Т1: данные ДЗЗ из космоса становятся незаменимыми для решения самых разных задач ности, который помогает эффективно использовать ресурсы и принимать взвешенные управленческие решения. Об этом рассказал Михаил Серый, руководитель направления дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) холдинга Т1. Эксперт поделился опытом и представил разработки холдинга Т1 в области применения ДЗЗ для сельского хозяйства, управления лесными ресурсами, мониторинга залоговых и инфрастр

Холдинг Т1: будущее ИТ-решений – за микросервисной архитектурой Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1, рассказал об условиях достижения технологического лидерства отечественного ИТ-рынка. В своем выступлении Алексей Фетисов отметил, что российский финансовый сектор является лидером

Холдинг Т1: инструменты Process Mining должны быть в основе ИТ-архитектуры Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1, рассказал об эффективном внедрении инструментов процессной аналитики и вызова

ДОМ.РФ и холдинг Т1 объявили о технологическом сотрудничестве Финансовый институт развития ДОМ.РФ и холдинг Т1, один из лидеров отечественного ИТ-рынка, подписали соглашение о сотрудничестве в

Т2 и T1 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных T2, российский оператор мобильной связи, и холдинг Т1, участник российского ИТ-рынка, подписали соглашение о разработке инновационно-тех

Холдинг Т1 и «Ланит» продолжают стратегическое партнерство В рамках развития сотрудничества Холдинг Т1 и «Ланит» организовали совместное предприятие, на базе которого создан прототип российского банкомата. Партнерство направлено на разработку и производство современных российских устр

Холдинг Т1: Создавая антифрод-решения — ИТ-компании снижают социальные риски сти в стране. Так произошло с разработкой антифрод-решений. Благодаря реализации графовой платформы холдинг Т1 повысил эффективность инструментов выявление новых схем мошенничества и расследова

Холдинг Т1 и АО «РЖД Медицина» договорились о сотрудничестве свою очередь, необходим инструмент, способный не только обеспечить соблюдение всех требований законодательства, но и ускорить процесс осуществления медосмотров и повысить уровень безопасности труда.. Холдинг Т1 окажет необходимую технологическую поддержку для разработки цифрового продукта, который сможет решать актуальные задачи охраны здоровья сотрудников существенно быстрее и эффективнее»

Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с «Астра Консалтинг» икационных и информационных технологий, а также модернизация бизнес-процессов российских компаний. «Холдинг Т1 считает крайне важной целью развитие технологических партнерств на отечественном И

Холдинг Т1 организовал производство агродронов для сельского хозяйства чные материалы», — сказал Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1. *** Т1 — многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и р

Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше елочисленного программирования и имитационного моделирования. Решение проблемы, впрочем, предлагают холдинг Т1 и МФТИ, которые объявили на конференции Data Fusion о создании совместного предпри

70% компаний, применяющих ИИ, подтверждают положительный эффект от внедрения т положительный эффект Сергей Голицын Руководитель бизнес-направления Т1 «Искусственный интеллект» (Холдинг Т1) Половина крупных российских компаний уже используют искусственный интеллект (ИИ),

Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году трудничества с другими лидерами рынка — мы активно расширяем число партнерских проектов — и вузами. Холдинг Т1 создал СП «Квантовые и оптимизационные решения» с МФТИ, заключил соглашение о сотр

Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP циональный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») вошел холдинг Т1. Совместно с холдингом РЖД они будут работать над организацией создания в России е

Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей ртозамещение года: российский ВКС-сервис»), T1 Cloud стал «IaaS-провайдером года», а проект запуска холдингом Т1 единой системы управления предприятием на платформе «1С» в «Шереметьево Хэндлинг

Холдинг Т1 и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» начинают совместную научно-исследовательскую деятельность ва» договорились о сотрудничестве в области цифровой медицины. Об этом CNews сообщили представители Холдинга Т1. Соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность, изу

Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке на мировом рынке Юрий Мацыгин руководитель производственного блока нового российского вендора НОТА (Холдинг Т1) В 2022 году российский бизнес потратил на покупку и разработку ПО рекордные 310 м

Такое время возможностей наступает нечасто Такое время возможностей наступает нечасто Антон Якимов Заместитель генерального директора «Группы Т1» по технологическому развитию В последний раз такие возможности для технологическог

Холдинг Т1 проведет собственную ИТ-конференцию в Москве 1 декабря Что в программе? Программа конференции «Импульс Т1» включает встречи с участием экспертов холдинга Т1 и приглашенных спикеров-популяризаторов науки, среди которых Павел Гонтарев, управляющий директор VK Тech; Артем Кострюков, CEO TestIT; Михаил Степнов, руководитель центра R&D МТС B

Сервисы на опережение: ребята из «Сириуса» прошли стажировку в холдинге Т1 Неклассическая стажировка Холдинг Т1 организовал двухнедельную стажировку для начинающих ИТ-специалистов из Москвы, Сан

Холдинг Т1 получит субсидию Минпромторга на разработку ПО для автоматизации инженерного анализа ександр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки холдинга Т1. «Этот масштабный проект потребует кропотливого труда более сотни опытных разработчиков в

Группа Т1 проанализировала российский рынок инструментов для разработки за 2022 год е DevOps-сообщества в России», — отметил Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора группы Т1.

ЦК промышленного инжиниринга и автоматизации группы Т1 возглавил Александр Шаповалов оцессом – СУУТП, управления ТОиР, предиктивной аналитики и компьютерного зрения. Портфель продуктов группы Т1 содержит решения для непрерывных и дискретных типов производств, для всей цепочки п

Группа Т1 и Directum стали партнерами ес-консалтингу и оперативному внедрению электронного документооборота. Партнерство крупных игроков обеспечит клиентам доступ к объединенной экспертизе в области построения ИТ-систем документооборота. Группа Т1 планирует осуществлять продажу как программного обеспечения разработки Directum, так и подписки на ПО. В дальнейшем компании намерены увеличить число совместных проектов. «Партнерство

Доклады, мозговой штурм и кейс-батл: как прошел слет группы Т1 Т заходит во все традиционные сферы, — отмечает Ольга Добрякова, заместитель генерального директора группы Т1 по стратегическому развитию. — ИТ-специалистам сегодня нужно быть максимально гибки

«Почта банк» и группа Т1 объявили о сотрудничестве орейшему успешному решению целого ряда задач в сфере импортозамещения в IT», – отметил Карпов. «Для группы Т1 цифровизация банковской деятельности – одно из приоритетных направлений. Именно в э

Группа Т1 стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Компания года» инации «Технология года в HR-автоматизации». Получая награду, Сергей Соловьев, генеральный директор группы Т1, отметил: «Для нас большая честь стать лауреатом премии CNews AWARDS. Для группы

Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021 госсектора. На сессии «Цифровая трансформация» в 16:15 выступит Сергей Лобов, коммерческий директор Группы Т1. В своем докладе «Сквозные IoT-решения для цепочки умный офис-умное здание-умный го

Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021 госсектора. На сессии «Цифровая трансформация» в 16:15 выступит Сергей Лобов, коммерческий директор Группы Т1. В своем докладе «Сквозные IoT-решения для цепочки умный офис-умное здание-умный го

Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1» Venture Partners, корпоративный венчурный фонд ГК Softline, стал совладельцем российской компании «Группа T-1», которая специализируется на создании и развитии сервисов на основе навигационных

«Группа Т1» представила платформу для интернета вещей отечественного производства без специалистов развернуть у себя «умный» дом становится проблематично. Возможность платформы от «Группы Т1» соединять в себе любые разнородные устройства позволяет снизить стоимость разверты