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Т1 Холдинг ИТ-холдинг Т1

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1

24.03.2025 По итогам 2024 года выручка Т1 выросла на 29% и составила более 249 млрд: в фокусе была продажа ПО и оборудования

иях множества требований и ограничений, — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1. — Особое внимание холдинг уделяет проектам импортозамещения в системообразующих организац
Юлия Ларина, «Нота»: Построить партнерскую сеть сразу для всех продуктов – сверхзадача

ов – сверхзадача Юлия Ларина директор партнерской сети «Нота» Юлия Ларина Российский вендор «Нота» (ИТ-холдинг Т1) осенью этого года запустил партнерский портал. Он, по ожиданиям бизнеса, долже
05.12.2024 ИТ-холдинг Т1 и АО «Национальные квалификации» анонсировали разработку ИИ-инструментов для рынка образования и труда

«Т1 ИИ» (входит в ИТ-холдинг Т1) и АО «Национальные квалификации» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого планируется внедрение цифровых решений на основе технологий искусственного и
Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система?

другой — отсутствием отечественных аналогов. На Петербургском международном газовом форуме в ноябре ИТ-холдинг Т1 представил программно-аппаратный комплекс АСУ ТП «Силарон», который способен фу
22.11.2024 Холдинг Т1 оценил уровень цифровизации российского АПК

Аналитическое агентство холдинга Т1 представило результаты исследования уровня цифровизации российского агропромышленного комплекса по итогам 2023 г. Эксперты рассмотрели как крупные холдинги, так и небольшие фермерск
02.11.2024 Холдинг Т1: данные ДЗЗ из космоса становятся незаменимыми для решения самых разных задач

ности, который помогает эффективно использовать ресурсы и принимать взвешенные управленческие решения. Об этом рассказал Михаил Серый, руководитель направления дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) холдинга Т1. Эксперт поделился опытом и представил разработки холдинга Т1 в области применения ДЗЗ для сельского хозяйства, управления лесными ресурсами, мониторинга залоговых и инфрастр
22.10.2024 Холдинг Т1: будущее ИТ-решений – за микросервисной архитектурой

Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1, рассказал об условиях достижения технологического лидерства отечественного ИТ-рынка. В своем выступлении Алексей Фетисов отметил, что российский финансовый сектор является лидером

21.10.2024 Холдинг Т1: инструменты Process Mining должны быть в основе ИТ-архитектуры

Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1, рассказал об эффективном внедрении инструментов процессной аналитики и вызова
16.10.2024 ДОМ.РФ и холдинг Т1 объявили о технологическом сотрудничестве

Финансовый институт развития ДОМ.РФ и холдинг Т1, один из лидеров отечественного ИТ-рынка, подписали соглашение о сотрудничестве в

16.10.2024 Т2 и T1 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных

T2, российский оператор мобильной связи, и холдинг Т1, участник российского ИТ-рынка, подписали соглашение о разработке инновационно-тех
10.10.2024 Холдинг Т1 и «Ланит» продолжают стратегическое партнерство

В рамках развития сотрудничества Холдинг Т1 и «Ланит» организовали совместное предприятие, на базе которого создан прототип российского банкомата. Партнерство направлено на разработку и производство современных российских устр
03.07.2024 Холдинг Т1: Создавая антифрод-решения — ИТ-компании снижают социальные риски

сти в стране. Так произошло с разработкой антифрод-решений. Благодаря реализации графовой платформы холдинг Т1 повысил эффективность инструментов выявление новых схем мошенничества и расследова
06.06.2024 Холдинг Т1 и АО «РЖД Медицина» договорились о сотрудничестве

свою очередь, необходим инструмент, способный не только обеспечить соблюдение всех требований законодательства, но и ускорить процесс осуществления медосмотров и повысить уровень безопасности труда.. Холдинг Т1 окажет необходимую технологическую поддержку для разработки цифрового продукта, который сможет решать актуальные задачи охраны здоровья сотрудников существенно быстрее и эффективнее»
24.05.2024 Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с «Астра Консалтинг»

икационных и информационных технологий, а также модернизация бизнес-процессов российских компаний. «Холдинг Т1 считает крайне важной целью развитие технологических партнерств на отечественном И
21.05.2024 Холдинг Т1 организовал производство агродронов для сельского хозяйства

чные материалы», — сказал Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1. *** Т1 — многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и р
14.05.2024 Зачем бизнесу оптимизаторы и какой лучше

елочисленного программирования и имитационного моделирования. Решение проблемы, впрочем, предлагают холдинг Т1 и МФТИ, которые объявили на конференции Data Fusion о создании совместного предпри
70% компаний, применяющих ИИ, подтверждают положительный эффект от внедрения

т положительный эффект Сергей Голицын Руководитель бизнес-направления Т1 «Искусственный интеллект» (Холдинг Т1) Половина крупных российских компаний уже используют искусственный интеллект (ИИ),
19.04.2024 Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году

трудничества с другими лидерами рынка — мы активно расширяем число партнерских проектов — и вузами. Холдинг Т1 создал СП «Квантовые и оптимизационные решения» с МФТИ, заключил соглашение о сотр
05.04.2024 Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP

циональный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») вошел холдинг Т1. Совместно с холдингом РЖД они будут работать над организацией создания в России е
02.04.2024 Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей

ртозамещение года: российский ВКС-сервис»), T1 Cloud стал «IaaS-провайдером года», а проект запуска холдингом Т1 единой системы управления предприятием на платформе «1С» в «Шереметьево Хэндлинг
20.03.2024 Холдинг Т1 и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» начинают совместную научно-исследовательскую деятельность

ва» договорились о сотрудничестве в области цифровой медицины. Об этом CNews сообщили представители Холдинга Т1. Соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность, изу
Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке

на мировом рынке Юрий Мацыгин руководитель производственного блока нового российского вендора НОТА (Холдинг Т1) В 2022 году российский бизнес потратил на покупку и разработку ПО рекордные 310 м
Такое время возможностей наступает нечасто

Такое время возможностей наступает нечасто Антон Якимов Заместитель генерального директора «Группы Т1» по технологическому развитию В последний раз такие возможности для технологическог
24.11.2023 Холдинг Т1 проведет собственную ИТ-конференцию в Москве 1 декабря

Что в программе? Программа конференции «Импульс Т1» включает встречи с участием экспертов холдинга Т1 и приглашенных спикеров-популяризаторов науки, среди которых Павел Гонтарев, управляющий директор VK Тech; Артем Кострюков, CEO TestIT; Михаил Степнов, руководитель центра R&D МТС B
27.07.2023 Сервисы на опережение: ребята из «Сириуса» прошли стажировку в холдинге Т1

Неклассическая стажировка Холдинг Т1 организовал двухнедельную стажировку для начинающих ИТ-специалистов из Москвы, Сан
31.05.2023 Холдинг Т1 получит субсидию Минпромторга на разработку ПО для автоматизации инженерного анализа

ександр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки холдинга Т1. «Этот масштабный проект потребует кропотливого труда более сотни опытных разработчиков в

25.04.2023 Группа Т1 проанализировала российский рынок инструментов для разработки за 2022 год

е DevOps-сообщества в России», — отметил Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора группы Т1.
07.02.2023 ЦК промышленного инжиниринга и автоматизации группы Т1 возглавил Александр Шаповалов

оцессом – СУУТП, управления ТОиР, предиктивной аналитики и компьютерного зрения. Портфель продуктов группы Т1 содержит решения для непрерывных и дискретных типов производств, для всей цепочки п
06.02.2023 Группа Т1 и Directum стали партнерами

ес-консалтингу и оперативному внедрению электронного документооборота. Партнерство крупных игроков обеспечит клиентам доступ к объединенной экспертизе в области построения ИТ-систем документооборота. Группа Т1 планирует осуществлять продажу как программного обеспечения разработки Directum, так и подписки на ПО. В дальнейшем компании намерены увеличить число совместных проектов. «Партнерство
27.12.2022 Доклады, мозговой штурм и кейс-батл: как прошел слет группы Т1

Т заходит во все традиционные сферы, — отмечает Ольга Добрякова, заместитель генерального директора группы Т1 по стратегическому развитию. — ИТ-специалистам сегодня нужно быть максимально гибки
10.11.2022 «Почта банк» и группа Т1 объявили о сотрудничестве

орейшему успешному решению целого ряда задач в сфере импортозамещения в IT», – отметил Карпов. «Для группы Т1 цифровизация банковской деятельности – одно из приоритетных направлений. Именно в э
09.11.2021 Группа Т1 стала лауреатом премии CNews AWARDS 2021 в номинации «Компания года»

инации «Технология года в HR-автоматизации». Получая награду, Сергей Соловьев, генеральный директор группы Т1, отметил: «Для нас большая честь стать лауреатом премии CNews AWARDS. Для группы
08.11.2021 Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021

госсектора. На сессии «Цифровая трансформация» в 16:15 выступит Сергей Лобов, коммерческий директор Группы Т1. В своем докладе «Сквозные IoT-решения для цепочки умный офис-умное здание-умный го
03.11.2021 Группа Т1 поделится экспертизой на CNews Forum 2021

госсектора. На сессии «Цифровая трансформация» в 16:15 выступит Сергей Лобов, коммерческий директор Группы Т1. В своем докладе «Сквозные IoT-решения для цепочки умный офис-умное здание-умный го
05.03.2021 Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1»

Venture Partners, корпоративный венчурный фонд ГК Softline, стал совладельцем российской компании «Группа T-1», которая специализируется на создании и развитии сервисов на основе навигационных
12.05.2016 «Группа Т1» представила платформу для интернета вещей отечественного производства

без специалистов развернуть у себя «умный» дом становится проблематично. Возможность платформы от «Группы Т1» соединять в себе любые разнородные устройства позволяет снизить стоимость разверты
17.11.2015 Компании «ГЛОНАСС» и «Группа Т1» вошли в состав федерального сетевого оператора НП «ГЛОНАСС»

федерального сетевого оператора НП «ГЛОНАСС» утвердил новых участников партнерства – АО «ГЛОНАСС» и АО «Группа Т1». В составе НП компании будут участвовать в развитии применения навигационных т

Публикаций - 279, упоминаний - 421

Т1 Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 66
Т1 Иннотех 180 63
8339 55
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 513 55
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 51
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 50
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1967 49
Т1 Иннотех - Дататех 96 40
Т1 Сервионика - Servionica 259 39
Корус Консалтинг ГК 1234 35
Neoflex - Неофлекс 221 30
Ред Софт - Red Soft 748 30
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 118 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 29
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 29
Ростелеком 9813 27
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 30 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 20
Microsoft Corporation 24726 19
Biocad - Биокад 82 17
Diasoft - Диасофт 901 17
Softline - Софтлайн 2887 16
SAP SE 5305 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 15
SimbirSoft - СимбирСофт 77 15
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 244 15
Крок - Croc 1780 13
Oracle Corporation 6730 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 29 13
Naumen - Наумен 630 13
Газпром ЦПС 27 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 131 13
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 33 13
Рексофт - Reksoft 422 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 12
Yandex - Яндекс 7509 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4959 11
Примо РПА 12 10
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 13 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 79
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 42
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 37
Шереметьево Хэндлинг 37 36
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 35
Лента - Сеть розничной торговли 2101 33
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 32
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 32
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 31
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 31
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 30
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 359 30
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 30
Силовые машины 111 29
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 29
Почта России ПАО 2133 25
Газпром нефть 627 21
РЖД - Российские железные дороги 1925 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2431 20
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 912 20
Восток-Сервис ГК 53 18
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 18
ПСБ - Промсвязьбанк 861 17
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 17
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 17
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 16
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 16
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
Агроэко ГК 23 15
Газпром бурение 30 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 64 14
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 74 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 12
Газпром ПАО 1351 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 78
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 32
Федеральное казначейство России 1792 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6008 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2922 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1228 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 316 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3016 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 212 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 134 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 2
Судебная власть - Judicial power 2324 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1099 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 733 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 135 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 195
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 183
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 179
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 118
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 118
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 101
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 81
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6711 70
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 61
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20862 60
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5159 60
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5497 58
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 51
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5382 46
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8183 45
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2905 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 43
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6915 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 41
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1799 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13429 40
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10408 39
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7543 39
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5837 38
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2042 37
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1660 35
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 891 35
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11543 34
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4453 32
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4359 31
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4800 30
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2202 29
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2812 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 29
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 76
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 193 37
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 99 35
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 90 30
БИС - ITQuick - Jumse 39 29
Linux OS 10096 17
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 17
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 720 16
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5323 13
Технос-К - Сакура PRO 22 13
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 647 12
Новые облачные технологии - МойОфис 798 10
Google Android 14130 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 10
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4577 10
Microsoft Windows 15789 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 9
НКТ - Р7-Офис 391 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1294 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1644 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 485 7
Microsoft Teams - MS Teams 556 7
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 248 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 7
1С:ERP Управление предприятием 568 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 6
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 6
Atlassian - Confluence 116 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 30 6
Т1 НОТА Купол 18 6
Apple iOS 7885 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 5
Т1 Watchman Security 21 5
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 5
Microsoft Office 3775 5
Булгаков Кирилл 106 45
Шадаев Максут 1023 42
Спирин Антон 64 39
Натрусов Артем 284 36
Тятюшев Максим 102 34
Чурсин Дмитрий 61 32
Стоянов Алексей 41 32
Семенов Александр 151 32
Добровинский Александр 35 32
Сергеев Сергей 138 31
Сотин Денис 205 31
Ульянов Николай 113 31
Александров Александр 72 31
Ульянычев Матвей 36 30
Леонов Алексей 79 30
Климов Андрей 72 30
Сивцев Илья 141 30
Карпов Роман 62 30
Рустамов Рустам 422 29
Гузовский Денис 68 29
Бурилов Андрей 105 29
Евдокимов Игорь 50 29
Гаврилов Евгений 43 29
Маркова Светлана 32 29
Долгов Александр 33 29
Сергеева Наталья 39 29
Сазонов Максим 29 29
Лукавенко Олег 35 29
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фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 44 29
Иванец Евгений 29 29
Мельникова Алиса 92 29
Федоров Алексей 120 28
Фетисов Алексей 43 24
Калганов Игорь 51 23
Харитонов Дмитрий 52 23
Шпак Василий 228 22
Врацкий Андрей 137 19
Албычев Александр 152 19
Россия - РФ - Российская федерация 146527 254
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 15
Европа 21848 10
Земля - планета Солнечной системы 10426 9
Азия - Азиатский регион 5576 8
Беларусь - Белоруссия 5758 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 7
Индия - Bharat 5493 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7572 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4003 5
Африка - Африканский регион 3500 5
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 387 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1912 4
Ближний Восток 2962 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13372 3
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1485 3
Германия - Федеративная Республика 12736 3
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Иран - Исламская Республика Иран 1095 3
Япония 13330 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1125 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2898 3
Китай - Цзянсу - Сучжоу 26 2
Нидерланды 3541 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 710 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 648 2
Россия - СЗФО - Псковская область 638 2
Китай - Шанхай 788 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 108 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1586 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 706 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2775 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 154
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 135
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 131
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 99
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 91
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 83
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 74
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 70
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5507 65
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11076 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 51
Энергетика - Energy - Energetically 5163 50
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 41
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 39
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1682 34
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6210 33
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4720 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 30
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7921 30
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 23
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7113 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2436 21
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3260 21
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1283 21
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 771 21
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2881 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5700 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 17
Экономический эффект 1084 17
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 16
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2465 16
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TAdviser - Центр выбора технологий 399 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1916 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1286 2
Forbes - Форбс 840 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1008 2
Ведомости 1044 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
ComNews - Медиа-бизнес 109 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
Мобильные системы 116 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 984 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
Госрасходы - портал 69 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 25 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
Медиалогия 31 1
S&P 500 558 1
TAdviser IT Prize 7 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 47 28
Т1 Цифровая академия 44 19
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1092 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 953 10
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 236 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 350 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 80 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 3
РАН - Российская академия наук 1902 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 2
ИИИ - Институт исследований интернета 56 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 104 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 19 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 293 1
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СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 34 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 211 1
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Universal University 6 1
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Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
МИД РФ - НИЦИ - Научно-исследовательский центр информатизации Министерства иностранных дел Российской Федерации 2 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 862 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 54
CNews FORUM Кейсы 227 45
CNews AWARDS - награда 523 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2043 16
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1225 4
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
День молодёжи - 27 июня 913 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
ELMA DAY 12 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 81 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 47 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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