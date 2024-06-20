«Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений СберТеха Компания использует инструменты для эффективной разработки и управления производственным процессом Platform V Works от СберТеха. Проект получил премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Импортозамещение платформы для разработки ПО». «Газпром ЦПС» — российская ИТ-компания, входящая в

Команда СберТеха расскажет, как с помощью Platform V Works делать больше за то же время 4 июня в 11:00 команда СберТеха проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works. Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения по

СберТех расскажет о том, как Platform V Works повышает эффективность каждого ИТ-специалиста Команда СберТеха 4 июня в 11:00 проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works. Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения по

«СберТех» рассказал об эффективном управлении разработкой программного обеспечения на CNews FORUM 2023 Директор дивизиона Platform V Works «СберТеха» Сергей Артюхов принял участие в конференции CNews FORUM, которая прошла 1 ноября 2023 г. в Москве. Он рассказал о Platform V Works — семействе инструментов дл

СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером Простое решение для сложных задач Platform V Works::Orchestra R — эффективный продукт на рынке российских систем управления кон

«Сбер» представил решение для бизнеса по совместной разработке ПО На ПМЭФ-2023 старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев рассказал о решении для бизнеса по совместной разработке ПО в облачной среде на базе Platform V Works — специализированного семейства продуктов для эффективного управления производственным процессом. Теперь инструменты Platform V Works можно развернуть не только на инфра