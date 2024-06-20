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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Works Sber Platform V Workspace
Platform V Works — семейство инструментов для сквозного управления производственным процессом и командной работы. Благодаря им каждый член команды получает необходимые продукты для своего участка работы. Инструменты интегрированы друг с другом и помогают реализовать сквозное управление всем жизненным циклом приложения в едином окне. Это позволяет отслеживать состояние разработки в режиме реального времени и оперативно устранять возникающие проблемы.
|20.06.2024
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«Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений СберТеха
Компания использует инструменты для эффективной разработки и управления производственным процессом Platform V Works от СберТеха. Проект получил премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Импортозамещение платформы для разработки ПО». «Газпром ЦПС» — российская ИТ-компания, входящая в
|30.05.2024
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Команда СберТеха расскажет, как с помощью Platform V Works делать больше за то же время
4 июня в 11:00 команда СберТеха проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works. Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения по
|24.05.2024
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СберТех расскажет о том, как Platform V Works повышает эффективность каждого ИТ-специалиста
Команда СберТеха 4 июня в 11:00 проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works. Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения по
|03.11.2023
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«СберТех» рассказал об эффективном управлении разработкой программного обеспечения на CNews FORUM 2023
Директор дивизиона Platform V Works «СберТеха» Сергей Артюхов принял участие в конференции CNews FORUM, которая прошла 1 ноября 2023 г. в Москве. Он рассказал о Platform V Works — семействе инструментов дл
|21.09.2023
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СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером
Простое решение для сложных задач Platform V Works::Orchestra R — эффективный продукт на рынке российских систем управления кон
|16.06.2023
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«Сбер» представил решение для бизнеса по совместной разработке ПО
На ПМЭФ-2023 старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев рассказал о решении для бизнеса по совместной разработке ПО в облачной среде на базе Platform V Works — специализированного семейства продуктов для эффективного управления производственным процессом. Теперь инструменты Platform V Works можно развернуть не только на инфра
|17.11.2022
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«Сбертех» представил решение для управления разработкой ПО
«Сбертех» представил новый российский программный продукт Platform V Works — семейство облачных инструментов для agile-разработки программных продуктов, командной работы и управления производственным процессом. Входящие в его состав решения полностью
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1442 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
|Артюхов Сергей 44 31
|Шадаев Максут 1027 29
|Натрусов Артем 284 28
|Врацкий Андрей 139 28
|Чаркин Евгений 297 27
|Абакумов Евгений 206 27
|Ульянов Николай 114 27
|Теплицкий Дмитрий 73 27
|Воронин Павел 141 27
|Шаев Виталий 43 27
|Каушанский Александр 33 26
|Соловьев Виталий 37 26
|Урусов Виктор 131 26
|Аксенов Олег 46 26
|Харитонов Вадим 28 26
|Нестеров Алексей 145 26
|Калякин Павел 66 26
|Оберемок Надежда 30 26
|Аникин Дмитрий 46 26
|Нальский Максим 36 26
|Милованов Андрей 31 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Белан Иван 26 26
|Желнова Алина 27 26
|Малышев Сергей 83 26
|Никитин Сергей 75 26
|Новикова Елена 89 26
|Петухов Антон 47 26
|Денисов Анатолий 35 26
|Распопов Алексей 34 26
|Шмаков Антон 46 26
|Глазков Александр 140 16
|Замаруев Владимир 41 15
|Суровец Дмитрий 78 15
|Галкин Николай 109 15
|Краснов Александр 74 14
|Цыганков Дмитрий 37 14
|Новиков Денис 20 14
|Михалев Евгений 90 14
|Смирнов Вячеслав 42 14
|Мобильные системы 117 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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