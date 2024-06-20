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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V Works Sber Platform V Workspace


Platform V Works — семейство инструментов для сквозного управления производственным процессом и командной работы. Благодаря им каждый член команды получает необходимые продукты для своего участка работы. Инструменты интегрированы друг с другом и помогают реализовать сквозное управление всем жизненным циклом приложения в едином окне. Это позволяет отслеживать состояние разработки в режиме реального времени и оперативно устранять возникающие проблемы.


20.06.2024 «Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений СберТеха

Компания использует инструменты для эффективной разработки и управления производственным процессом Platform V Works от СберТеха. Проект получил премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Импортозамещение платформы для разработки ПО». «Газпром ЦПС» — российская ИТ-компания, входящая в

30.05.2024 Команда СберТеха расскажет, как с помощью Platform V Works делать больше за то же время

4 июня в 11:00 команда СберТеха проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works. Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения по
24.05.2024 СберТех расскажет о том, как Platform V Works повышает эффективность каждого ИТ-специалиста

Команда СберТеха 4 июня в 11:00 проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works. Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения по
03.11.2023 «СберТех» рассказал об эффективном управлении разработкой программного обеспечения на CNews FORUM 2023

Директор дивизиона Platform V Works «СберТеха» Сергей Артюхов принял участие в конференции CNews FORUM, которая прошла 1 ноября 2023 г. в Москве. Он рассказал о Platform V Works — семействе инструментов дл
21.09.2023 СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером

Простое решение для сложных задач Platform V Works::Orchestra R — эффективный продукт на рынке российских систем управления кон
16.06.2023 «Сбер» представил решение для бизнеса по совместной разработке ПО

На ПМЭФ-2023 старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев рассказал о решении для бизнеса по совместной разработке ПО в облачной среде на базе Platform V Works — специализированного семейства продуктов для эффективного управления производственным процессом. Теперь инструменты Platform V Works можно развернуть не только на инфра
17.11.2022 «Сбертех» представил решение для управления разработкой ПО

«Сбертех» представил новый российский программный продукт Platform V Works — семейство облачных инструментов для agile-разработки программных продуктов, командной работы и управления производственным процессом. Входящие в его состав решения полностью


Публикаций - 59, упоминаний - 67

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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