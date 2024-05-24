СберТех расскажет о том, как Platform V Works повышает эффективность каждого ИТ-специалиста
Команда СберТеха 4 июня в 11:00 проведет вебинар, посвященный эффективному менеджменту проектов с помощью инструментов Platform V Works.
Platform V Works оптимизирует работу на всех этапах производства IT-продуктов за счет автоматизации, сквозной интеграции решений и применения AI-ассистентов. Решения подходят как для Enterprise-сегмента со сложным конвейером разработки, так и для небольших проектов, например, чтобы настроить прозрачное управление знаниями и задачами.
Эксперты компании поделятся опытом повышения продуктивности для всех участников процесса и разберут несколько ключевых моментов:
- Как проходит цифровая трансформация и внедрение AI-ассистентов.
- Сколько ресурсов можно экономить за счет гибкой настройки конвейера CI/CD.
- Каковы реальные возможности масштабирования IT без увеличения операционных расходов.
Для кого
Инструменты Platform V Works дают преимущество на каждом этапе разработки, но в первую очередь, вебинар будет полезен трем основным группам:
Спикеры:
Сёмочкин Александр, директор по развитию Platform V Works
Астраханцев Виталий, владелец продуктов Platform V Works■ erid:LjN8K448EРекламодатель: АО "СберТех"ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/