Семочкин Александр
Семочкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 843 7
|Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7351 1
|Лагода Георгий 59 3
|Шведов Александр 26 3
|Иванов Дмитрий 88 3
|Печенин Алексей 18 3
|Малахов Александр 20 3
|Шевяхов Евгений 7 3
|Чижиков Михаил 21 3
|Злобин Виталий 12 3
|Лысенко Эдуард 308 2
|Кирюшин Сергей 83 2
|Терещенко Денис 88 2
|Паршин Максим 316 2
|Хайруллин Айрат 104 2
|Ципорин Павел 102 2
|Рымар Максим 50 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Семенов Алексей 82 2
|Албычев Александр 150 2
|Симаков Олег 113 2
|Малков Павел 51 2
|Песчанских Георгий 38 2
|Катамадзе Анна 101 2
|Власов Сергей 98 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Меджитов Тимур 85 2
|Егоров Максим 32 2
|Осипов Владимир 21 2
|Швиндт Антоний 13 2
|Разумовский Дмитрий 121 2
|Мартынова Елена 87 2
|Казарин Станислав 175 2
|Геллер Анатолий 12 2
|Копырин Федор 11 2
|Кулешов Василий 11 2
|Наволоцкий Евгений 11 2
|Панов Евгений 16 2
|Христенко Павел 15 2
|Соломин Никита 8 2
|Якубовский Михаил 8 2
|Бочков Евгений 8 2
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 373 1
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