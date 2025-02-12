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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168375
ИКТ 13093
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Семочкин Александр



12.02.2025 «Авито Услуги»: бум на услуги по созданию инфографики для маркетплейсов: рост спроса более чем в 20 раз 1
12.11.2024 «Авито Услуги»: профессия рилсмейкера набирает популярность: спрос на таких специалистов в России вырос в 18 раз 1
01.08.2024 «МТС Бизнес» вышел на «Авито Услуги» 1
30.07.2024 В «Авито» посчитали, сколько стоит отдых в «винных» регионах России 1
12.07.2024 «Авито Услуги»: бизнес стал активнее внедрять чат-боты и CRM-системы 1
17.06.2024 «Авито Услуги»: спрос россиян на ремонт роботов-пылесосов увеличился почти в пять раз 1
30.05.2024 Команда СберТеха расскажет, как с помощью Platform V Works делать больше за то же время 1
24.05.2024 СберТех расскажет о том, как Platform V Works повышает эффективность каждого ИТ-специалиста 1
22.04.2024 В России вырос спрос на ремонт китайских смартфонов 1
28.06.2023 Сервисным роботам скоро не понадобится программист и сложный код 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Семочкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 3
Directum - Директум 1098 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8761 3
ОТР ГК - ОТР 2000 214 3
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 2
Программный продукт ГК 63 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 2
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 2
InfoWatch - Инфовотч 1016 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Beorg - Биорг 112 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 23 1
Xiaomi 1744 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 710 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 399 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 227 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12702 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 843 7
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7351 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5943 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 425 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 832 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 2
Федеральное казначейство России 1781 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 52 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 236 2
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 2
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 2
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50776 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13583 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66452 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30860 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1315 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2144 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12565 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8587 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2144 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5383 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19495 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 276 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5316 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1967 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 507 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5796 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3034 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25454 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4153 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2137 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 165 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5074 2
DevOps - Development и Operations 871 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 326 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 263 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 344 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1905 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1711 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10551 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12067 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2218 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1715 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2238 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2225 1
Avito - Авито услуги 55 7
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 131 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1425 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
Directum Ario 43 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 96 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5221 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1106 1
Apple iPhone 6 4861 1
Beorg Smart Vision 34 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 47 1
БИТ - РИСППР - Интеллектуальная Система Поддержки Принятия Решений Регионального уровня 1 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 31 1
Python - высокоуровневый язык программирования 942 1
МТС Бизнес 13 1
Avito - Авито Путешествия 23 1
Microsoft Office Excel 1200 1
OpenAI ChatGPT 353 1
C/C++ - Язык программирования 759 1
МТС Автосекретарь 67 1
Лагода Георгий 59 3
Шведов Александр 26 3
Иванов Дмитрий 88 3
Печенин Алексей 18 3
Малахов Александр 20 3
Шевяхов Евгений 7 3
Чижиков Михаил 21 3
Злобин Виталий 12 3
Лысенко Эдуард 308 2
Кирюшин Сергей 83 2
Терещенко Денис 88 2
Паршин Максим 316 2
Хайруллин Айрат 104 2
Ципорин Павел 102 2
Рымар Максим 50 2
Кудрин Алексей 124 2
Семенов Алексей 82 2
Албычев Александр 150 2
Симаков Олег 113 2
Малков Павел 51 2
Песчанских Георгий 38 2
Катамадзе Анна 101 2
Власов Сергей 98 2
Петрушин Андрей 110 2
Меджитов Тимур 85 2
Егоров Максим 32 2
Осипов Владимир 21 2
Швиндт Антоний 13 2
Разумовский Дмитрий 121 2
Мартынова Елена 87 2
Казарин Станислав 175 2
Геллер Анатолий 12 2
Копырин Федор 11 2
Кулешов Василий 11 2
Наволоцкий Евгений 11 2
Панов Евгений 16 2
Христенко Павел 15 2
Соломин Никита 8 2
Якубовский Михаил 8 2
Бочков Евгений 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 144978 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17446 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43334 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1525 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7472 3
Россия - ЦФО - Калужская область 985 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1477 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 823 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1200 2
Россия - УФО - Тюменская область 1156 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1776 2
Япония 13297 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1673 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 705 1
Швеция - Королевство 3622 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17097 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 918 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1578 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 611 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1146 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 248 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 643 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 870 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 909 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2428 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1232 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 583 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 505 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 325 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2976 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3961 1
Россия - СФО - Новосибирск 4316 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1964 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51261 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 506 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3960 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18600 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1218 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29199 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5545 1
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Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6414 1
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AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 255 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 795 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 593 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8142 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 373 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2012 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2435 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340026, в очереди разбора - 769294.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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