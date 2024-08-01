«МТС Бизнес» вышел на «Авито Услуги»

МТС сообщила о том, что «МТС Бизнес» открыл собственный магазин цифровых услуг на платформе «Авито Услуги», став первым крупным продавцом классифайда в категории «Компьютерная помощь, интернет и другие сети».

В числе первых услуг бизнес-клиентам стал доступен сервис «Автосекретарь» и тарифы для бизнеса. В частности, тариф «Умный бизнес» с безлимитными опциями и возможностью бесплатных входящих в роуминге, а также система управления IP-телефонией, которая поможет сократить расходы на связь, позволит управлять большим объёмом входящих звонков и хранить все данные в защищенном облаке.

По итогам первого полугодия 2024 г. в годовом сопоставлении число клиентов МТС среди малого и среднего бизнеса выросло вдвое. Наиболее активными стали клиенты из Московского региона, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края и Ростовской области. По итогам 6 месяцев наибольшим спросом пользовались интеллектуальные системы связи (рост спроса в 3 раза), интернет для бизнеса (рост в 2,6 раза), IoT-сервисы (+1,5 раза), видеонаблюдение и видеоаналитика (+30%) и облачные сервисы MWS (+25%).

«Авито Услуги» – перспективная площадка с большим количеством представителей малого и среднего бизнеса. Мы планируем расширить работу с предпринимателями, масштабируя подобные проекты и предлагая цифровые продукты для решения всего комплекса бизнес-задач. Сейчас с «МТС Бизнес» сотрудничает несколько сотен представителей малого и среднего бизнеса, которые получают возможность приобрести IT-решения онлайн и на привычных для них площадках», – отметил директор по маркетингу и развитию B2B-направления МТС Андрей Михальченко.

«Количество индивидуальных предпринимателей растет рекордными темпами. Это привело к значительному увеличению спроса на услуги юридических лиц и самозанятых, помогающих малому и среднему бизнесу привлекать клиентов. На платформе «Авито Услуги» мы заметили, что за год спрос на бизнес-услуги вырос на 39%. Особенно популярными становятся аутсорсинговые услуги по развитию бизнеса, например, в сфере маркетинга, IT, финансов и юриспруденции их годовой прирост составил 74%», – сказал Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах».