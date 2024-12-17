МТС Бизнес
МТС Бизнес и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
|ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
|Ведерникова Дарья 2 2
|Герчук Михаил 88 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Зиборова Ольга 18 1
|Сандлер Аркадий 24 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Лебедкин Виталий 1 1
|Улизко Денис 1 1
|Михальченко Андрей 4 1
|Семочкин Александр 12 1
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