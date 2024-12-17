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МТС Бизнес

МТС Бизнес


17.12.2024 «МТС AdTech» и «Авито» объявили о партнерстве в области размещения нативной рекламы 1
16.10.2024 «МТС Банк» отменил комиссию за B2B-переводы через СБП 1
01.08.2024 «МТС Бизнес» вышел на «Авито Услуги» 1
25.04.2022 МТС запустила бесплатный сервис для регистрации ИП и ООО 1
15.12.2021 МТС запускает сервис для автоматического управления корпоративными номерами 1
07.12.2021 МТС запустила облачный бухгалтерский сервис «Дебет кредит» для предпринимателей 1
21.10.2020 Популярный интернет-портал мигрировал в облако МТС 1
31.07.2020 МТС запустила конструктор документов для малого бизнеса на основе искусственного интеллекта 1
16.04.2020 МТС создала онлайн-карту работающего малого бизнеса 1
12.02.2020 МТС запустила онлайн-площадку с ИТ-продуктами для микробизнеса и самозанятых 1
01.11.2011 МТС снизила стоимость фиксированного интернета для корпоративных клиентов Московского региона 1
09.06.2011 МТС начинает продажи специального интернет-комплекта для малого бизнеса «Бизнес Коннект» 1
14.02.2003 МТС начинает поэтапный ввод новой единой системы тарифных планов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

МТС Бизнес и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 13
F-Secure 211 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
МТС Центр искусственного интеллекта 6 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 5
МТС Workzen 5 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
МТС Автосекретарь 67 1
Avito - Авито услуги 51 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
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Герчук Михаил 88 1
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Улизко Денис 1 1
Михальченко Андрей 4 1
Семочкин Александр 12 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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