Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

МТС создала онлайн-карту работающего малого бизнеса

Бизнес Интернет Веб-сервисы Маркет

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, запустил интерактивную карту «Мнеблизко». В рамках проекта предприниматели могут рассказать об оказываемых сегодня услугах, а покупатели узнать, какие кафе и магазины продолжают работать поблизости и как можно воспользоваться их сервисами. Создание карты работающего малого бизнеса направлено на поддержку предпринимателей, которые перестраиваются на работу в новом формате, например, доставляют еду домой или проводят тренировки и уроки онлайн.

Предприниматели могут оставить заявку на специальном сайте, чтобы бесплатно добавить на карту контакты и способы получения товаров из их торговых или сервисных точек. Пользователи могут найти на карте работающие поблизости компании и поддержать предпринимателей своего района, не отказываясь от любимых блюд и других товаров во время самоизоляции.

Подать заявку на добавление на карту могут бизнесы из любых регионов страны – как только модерацию проходит более пяти заявок из одного города, карта этого города становится общедоступной.

«МТС уже много лет развивает проекты для малого бизнеса. И мы понимаем, что далеко не каждая компания имеет раскрученные соцсети или возможность платного продвижения в интернете. Многие предприниматели очень сильно зависят от офлайн-трафика. По данным Торгово-промышленной палаты России, сейчас под угрозой закрытия находятся около трех миллионов предприятий малого и среднего бизнеса. Карта "Мнеблизко" – это бесплатный канал продаж для таких компаний. Быстрый и безболезненный переход из традиционной модели работы в онлайн может помочь предпринимателям выстоять в эти непростые времена», – отметила директор департамента маркетинга МТС Ольга Зиборова.

Ранее компания МТС предоставила новым пользователям бесплатный доступ к корпоративному облачному сервису «Диск#CloudMTS» на два месяца. С помощью сервиса предприниматели могут удаленно хранить и безопасно обмениваться рабочими файлами.

В рамках платформы «МТС твой бизнес» компания также предоставляет комплекс цифровых решений для малого и среднего бизнеса, таких как сервис для самостоятельного запуска таргетированной рекламы «МТС маркетолог», таск-менеджер Workzen и сервис онлайн-проверки контрагентов Insider.

Другие материалы рубрики

GitHub радикально снизил цены для разработчиков

Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк

В Москве одновременно запустили две системы цифровых пропусков для передвижений по городу

«Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента

Любимый мессенджер Сноудена пригрозил уйти из США из-за «шпионского» закона

Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос
Показать еще

Наука

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках