AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP

Programmatic — система способов покупки онлайн-рекламы, где используются автоматизированные средства (роботизированные) и специальные алгоритмы, позволяющие принять решение о сделке без привлечения к этому процессу людей (байеров). Базируется Programmatic на поведенческих данных о посетителях площадки и рекламодателя. Подобный метод значительно улучшает эффективность таргетинга и позволяет перейти от покупки рекламных мест и показов по факту к покупке целевой аудитории.

Можно выделить 3 вида такой рекламы:

Programmatic buying (программатик баинг) — представляет собой автоматизацию процесса покупки рекламы. Supply-Side Platform (SSP) — это онлайн-платформа в programmatic рекламе, которая выставляет на аукцион рекламный инвентарь паблишеров и торгуется на стороне издателя для получения максимальной прибыли. Programmatic RTB. Programmatic direct (программатик директ) — покупка гарантированной площадки под рекламу в автоматическом режиме без аукциона.

Как работают программатик-технологии: основные принципы

Посетитель сайта заходит на страницу и видит рекламу. Пока эта страница загружается, система проводит анализ посетителей площадки, сопоставляет эту информацию с таргетингом клиента и подбирает нужный формат рекламы.

После этого начинается аукцион, где принимают участие рекламодатели, чья целевая аудитория соответствует конкретному посетителю площадки и планирующие показывать ему заготовленную рекламу.

В процессе аукциона выбирается наиболее высокая ставка, после чего она дисконтируется вплоть до наименьшей, которая нужна для победы. В результате это приводит к тому, что цена показа рекламы была ниже, чем сама ставка. В итоге реклама победителя аукциона загружается на сайте и показывается посетителю.

Весь вышеописанный процесс длится всего несколько миллисекунд (от 100 до 200), и такая работа полностью автоматизирована. На плечи человека ложится лишь отслеживание и настройка.

Технически в процессе принимает участие всего 2 стороны:

Продавец — sell-side. Покупатель (или рекламодатель) — buy-side.

У sell-side функционирует Supply/Sell Side platform (SSP) — система, продающая рекламные блоки на ресурсах-паблишерах, Ad Networks (сети рекламы) и Ad Exchanges (биржи рекламы). На стороне buy-side работает Demand Side Platform (DSP) — платформа, позволяющая покупать места для рекламы.

Зная все вышеописанное, процесс можно описать так: