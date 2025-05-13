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Ланит Lansoft CleverDATA Join CleverDATA DMPkit Data Management Platform
CleverData Join ‒ платформа, способная управлять терабайтами сведений о клиентах и их поведении. Она работает с любым набором идентификаторов и атрибутов событий и профилей. CleverData Join позволяет собирать данные из десятков любых онлайн- и оффлайн-источников ‒ от событий на сайте до интеграций с корпоративными шинами данных. Информация проходит сквозь продвинутый и гибко настраиваемый конвейер обработки, который собирает воедино атрибуты профиля из разных источников, объединяет их по частичному или полному совпадению идентификаторов и строит единые пути для каждого клиента.
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Афанасьев Денис 71 3
|Фирулик Михаил 2 2
|Фокин Сергей 3 1
|Бахин Григорий 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
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