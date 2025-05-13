Ланит - Lansoft - CleverDATA Join - CleverDATA DMPkit - Data Management Platform

CleverData Join ‒ платформа, способная управлять терабайтами сведений о клиентах и их поведении. Она работает с любым набором идентификаторов и атрибутов событий и профилей. CleverData Join позволяет собирать данные из десятков любых онлайн- и оффлайн-источников ‒ от событий на сайте до интеграций с корпоративными шинами данных. Информация проходит сквозь продвинутый и гибко настраиваемый конвейер обработки, который собирает воедино атрибуты профиля из разных источников, объединяет их по частичному или полному совпадению идентификаторов и строит единые пути для каждого клиента.