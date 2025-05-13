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Ланит Lansoft CleverDATA Join CleverDATA DMPkit Data Management Platform

Ланит - Lansoft - CleverDATA Join - CleverDATA DMPkit - Data Management Platform

CleverData Join ‒ платформа, способная управлять терабайтами сведений о клиентах и их поведении. Она работает с любым набором идентификаторов и атрибутов событий и профилей. CleverData Join позволяет собирать данные из десятков любых онлайн- и оффлайн-источников ‒ от событий на сайте до интеграций с корпоративными шинами данных. Информация проходит сквозь продвинутый и гибко настраиваемый конвейер обработки, который собирает воедино атрибуты профиля из разных источников, объединяет их по частичному или полному совпадению идентификаторов и строит единые пути для каждого клиента.


13.05.2025 Обновления в CDP CleverData Join: триггерные сценарии, ИИ-помощник сегментации и усиленная безопасность 1
30.09.2024 CleverData и Unisender сообщили о начале партнерства 1
16.02.2024 Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI 1
22.12.2023 CDP CleverData Join включена в реестр российского ПО 1
20.08.2020 CleverDATA подключила платформу Segmento к продуктам 1DMC и DMPkit 1
08.07.2020 Rambler Group подключила рекламную платформу к продуктам CleverDATA 1
08.07.2020 Rambler Group обогатила свою рекламную платформу данными CleverDATA 1
23.01.2019 Cleverdata разместила собственную платформу DMPkit на ресурсах Amazon Web Services 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 67 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2187 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 925 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 64 1
UniSender Software 18 1
Amazon Inc - Amazon.com 3041 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7958 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4882 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7303 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1144 3
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 252 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2208 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 550 2
Data monetization - Монетизация данных 1690 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9362 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 64 1
Таксономия - Taxonomy 67 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2882 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1693 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16304 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4062 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 636 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMC - CleverDATA Data Monetization Center 9 4
Ланит - Lansoft - CleverDATA CDP - CleverDATA Customer Data Platform 5 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA Tag Manager 2 2
Microsoft Azure 1425 1
Google Cloud Platform - GCP 323 1
Apache Flink 8 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 159 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Афанасьев Денис 71 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5575 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4969 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2376 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6377 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4983 1
Зоология - наука о животных 2687 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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