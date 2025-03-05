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Индексная книга (каталог) CNews*
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PMQ Predictive Maintenance and Quality Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР)


05.03.2025 «Инфосистемы Джет» зафиксировала рост направления управления уязвимостями на 304% 1
30.10.2024 Как обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры с помощью сервиса Dedicated 1
11.10.2024 Дмитрий Юдин -

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

 1
28.02.2024 За три года злоумышленники украли более 36 млн пар логинов и паролей от ИИ-сервисов и игровых аккаунтов 1
16.02.2024 Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI 1
24.10.2023 Selectel завершил проект по созданию кастомной ИТ-инфраструктуры для компании Go Invest 1
10.07.2023 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами площадки Международного конкурса имени Чайковского 1
30.06.2023 Компания D-Link представила программную платформу комплексного сетевого управления D-View 8. 1
23.06.2023 M1Cloud предоставляет проактивный мониторинг облачной ИТ-инфраструктруры 1
22.06.2023 Практические подходы к мониторингу сложных ИТ систем для обеспечения непрерывности бизнеса. Опыт компаний: S7 ИТ, Актион, M1Cloud 1
01.06.2023 «1С-Рарус» внедрил «1С:ТОиР 2.0 КОРП» в ПАО «Татнефть» 1
30.05.2022 «Ростелеком» предложил операторам связи комплексное решение по управлению сетевой инфраструктурой 1
28.02.2022 Как создать безопасную облачную инфраструктуру 1
14.01.2022 ГТЛК поставит «Почте России» цифровое оборудование в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» 1
11.10.2021 Oxygen совместно с Fudo Security запустила услугу управления привилегированным доступом 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
03.12.2020 Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке 1
19.11.2020 «Инфосистемы Джет» и Cisco приглашают на совместный вебинар «Офис+удаленка. Какое оно, рабочее пространство будущего?» 1
23.09.2020 Microsoft представила новые технологии и сервисы 1
22.06.2020 Dell Technologies представила CХД PowerScale 1
20.05.2020 CTI внедрил роботов-помощников в контакт-центре «ЭР-Телекома» 1
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
14.01.2020 МТС вышла на рынок облачных контейнерных сервисов 1
14.10.2019 «Ростелеком» обеспечил сервисное обслуживание ИТ-инфраструктуры в «РЖД интернешнл» 1
10.04.2018 Банк ТКБ построил мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе решений SolarWinds 1
14.02.2018 Magnum Cash&Carry выбрал Oracle Management Cloud для мониторинга бизнес-приложений 1
29.01.2018 Когда не стоит доверять ИТ-поддержку вендору 1
28.09.2017 Red Hat представляет универсальную корпоративную платформу для решений SAP 1
20.04.2017 «ФОРС Дистрибуция» использует Oracle Management Cloud для аналитики и улучшения ИТ-инфраструктур 1
15.02.2017 Qrator Labs и Wallarm о представили отчет о состоянии сетевой безопасности в 2016 году 1
27.12.2016 Commvault представил Mobile Advantage App и Automated Proactive Solution System 1
27.09.2016 Red Hat OpenShift Container Platform 3.3 обеспечит крупномасштабное развертывание приложений в гибридных облачных средах 1
20.09.2016 Dell представила новое поколение ноутбуков Vostro для небольших компаний 1
19.05.2016 EMC предложила новый инструмент мониторинга для заказчиков систем EMC — MyService360 1
19.05.2016 Riverbed представила платформу SteelCentral c расширенной поддержкой облачных сред 1
08.04.2016 ТЭК на пути к «цифровой энергетике» 1
03.03.2016 «Ростелеком» предоставит высокоскоростной доступ в интернет российским подразделениям компании Coca-Cola Hellenic 1
22.12.2015 DriverPack выпустила бесплатную систему мониторинга компьютеров Notifier 1
18.12.2015 Алексей Мальнев - Импортозамещение заработало в сегменте ИБ 1
03.07.2015 Dell представила новые ноутбуки и планшетный ПК для бизнеса 1

Публикаций - 62, упоминаний - 62

PMQ и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5037 6
Microsoft Corporation 24692 6
Oracle Corporation 6719 5
8288 4
Ростелеком 9777 4
SAP SE 5293 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 4
Dell Technologies - Dell Computer 2137 4
Softline - Софтлайн 2861 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 3
HP Inc. 5696 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 797 3
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
1С-Рарус 888 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 2
Broadcom - VMware 2379 2
МегаФон 8985 2
Commvault 173 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 449 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
SAS Institute 977 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1137 2
Red Hat 1317 2
Selectel - Селектел 393 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 2
Stack Group - Стек Групп 160 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 2
Riverbed Technology 112 2
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 20 2
Nvidia Corp 3516 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
Телеком-защита 53 1
Совзонд - Sovzond 118 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 1
Бест Софт ПКФ 8 1
RBI 21 1
Микротест 278 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 90 1
Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 15 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 2
Coca-Cola Company 254 2
Верный - торговая сеть 291 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 2
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Энергосетьпроект Институт 4 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Татнефть 227 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 1
Роснефть - РН-Энергонефть 4 1
НЭН - Нижневартовскэнергонефть 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Почта России ПАО 2120 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1188 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
Альфа-Банк 1781 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Лента - Сеть розничной торговли 2096 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5488 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 41 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Парк Зарядье 40 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 45
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IBM PMQ - IBM Predictive Maintenance and Quality 2 1
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Бартенева Мария 32 1
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Вагапов Владислав 3 1
Горожанкин Павел 4 1
Беспалов Алексей 7 1
Луганский Эдуард 2 1
Григорьев Максим 45 1
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Натрусов Артем 284 1
Чаркин Евгений 296 1
Мальнев Алексей 11 1
Кузнецов Сергей 154 1
Сыкулев Андрей 84 1
Гревцев Александр 31 1
Засохлин Иван 9 1
Реймер Денис 54 1
Сачков Илья 123 1
Вахнин Павел 53 1
Андрианов Павел 84 1
Бегун Платон 8 1
Шевченко Владимир 147 1
Паршин Константин 63 1
Савенко Вера 10 1
Угнивенко Дмитрий 20 1
Заржецкий Александр 35 1
Крючкова Наталия 18 1
Новиков Сергей 45 1
Жильцов Александр 1 1
Кирьянова Александра 138 1
Зотов Алексей 43 1
Ананьин Алексей 81 1
Ансимов Константин 32 1
Прахов Максим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 6
Европа 21818 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2996 4
Россия - СФО - Новосибирск 4339 4
Казахстан - Республика 5575 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2765 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3536 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 647 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7526 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3982 2
Германия - Федеративная Республика 12714 2
Франция - Французская Республика 7867 2
Турция - Турецкая республика 2380 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1975 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 593 2
Саудовская Аравия - Королевство 590 1
Евразия - Евразийский континент 611 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2264 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1182 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1673 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3133 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1581 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 386 1
Украина 7637 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2513 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1492 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1567 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2410 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 4
Экономический эффект 1078 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 3
Энергетика - Energy - Energetically 5137 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2771 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2327 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2178 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5885 3
Аренда 2441 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2210 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1224 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1918 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 589 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1381 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6197 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2435 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 945 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6011 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11022 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 2
Мобильные системы 116 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Fortune Global 500 286 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3232 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 334 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 853 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
Microsoft Ignite 42 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2451 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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