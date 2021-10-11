Oxygen совместно с Fudo Security запустила услугу управления привилегированным доступом

Oxygen, оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов, совместно с Fudo Security запустила услугу управления привилегированным доступом. Главной задачей решения является защита от угроз, связанных с возможным неправомерным доступом или ошибками привилегированных пользователей, имеющих расширенные права доступа к инфраструктуре компаний.

Fudo PAM – это комплексное решение, сочетающее в себе хранилище паролей с безагентским мониторингом сессий привилегированных пользователей, основанном на машинном обучении.

Решение позволяет подключаться и просматривать пользовательские сессии в реальном времени, создавать доказательства несанкционированного доступа к информационным ресурсам, а также предотвращать неправомерное использование привилегированных учётных записей, оценивать уровень угрозы, эффективно выявлять аномалии в поведении пользователей (предотвращать кражу привилегированных учетных записей).

Для удобства пользователей предусмотрены возможности совместной работы, проактивный мониторинг, гибкие настройки парольных политик и уведомлений, поиск по слову или фразе в записях сессий, автоматизация действий, в том числе полный цикл запроса и одобрения разовых доступов. С помощью решения Fudo PAM компании снижают риски, связанные с использованием привилегированного доступа своих сотрудников и аутсорсинговых компаний к ИТ-инфраструктуре, повышают скорость реагирования и расследования инцидентов информационной безопасности.

Павел Кулаков, основатель и генеральный директор Oxygen, сказал: «Сегодня требования заказчиков к ИТ-инфраструктуре меняются кардинально. Клиентами Oxygen являются крупные корпорации из различных отраслей – ритейл, промышленность, банки, ИТ, – и для них важен высокий уровень сервиса, надежность и безопасность сетевой инфраструктуры. На сегодняшний день центр компетенций кибербезопасности Oxygen обладает экспертизой по ведущим вендорам, мы постоянно расширяем спектр предлагаемых решений и сервисов, что позволяет обеспечить комплексный подход к обеспечению безопасности клиентской инфраструктуры, повысить эффективность принимаемых мер по защите информации, а также выстроить процессы информационной безопасности в соответствие с действующими требованиями законодательства. В качестве своих партнеров Oxygen выбирает вендоров, способных предложить современные, продуманные решения, которые наилучшим образом могут быть интегрированы в техническую инфраструктуру ЦОДа и облачной платформы».

Максим Прахов, менеджер Fudo Security по России и СНГ, сказал: «Мы рады сотрудничеству с компанией Oxygen, провайдером ИТ-услуг, и высоко оцениваем перспективы развития услуг управления привилегированным доступом. Итоги 2020 г. показали, что большинству компаний недостаточно выстроить безопасные периметр и каналы связи. Необходимо также иметь возможности динамически управлять выдачей привилегий, в любой момент просматривать содержимое рабочих сессий, автоматически блокировать нежелательные действия, оценивать эффективность работы удаленных пользователей при помощи графических отчетов. По нашему опыту, большинству компаний требуется доступное и простое в освоении PAM-решение, которое создавалось с фокусом на удобство пользователей, но в то же время имеет передовую функциональность – этим требованиям рынка полностью соответствует Fudo PAM».