29.07.2025 Системы управления базами данных: как перейти на российское 1
10.04.2025 Servicepipe обновила анализатор трафика FlowCollector 1
31.03.2025 «Солар» представил тарифы на услуги мониторинга для компаний с разными бюджетами 1
05.03.2025 «Инфосистемы Джет» зафиксировала рост направления управления уязвимостями на 304% 1
30.10.2024 Как обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры с помощью сервиса Dedicated 1
11.10.2024 Дмитрий Юдин -

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

 1
28.02.2024 За три года злоумышленники украли более 36 млн пар логинов и паролей от ИИ-сервисов и игровых аккаунтов 1
16.02.2024 Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI 1
24.10.2023 Selectel завершил проект по созданию кастомной ИТ-инфраструктуры для компании Go Invest 1
10.07.2023 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами площадки Международного конкурса имени Чайковского 1
30.06.2023 Компания D-Link представила программную платформу комплексного сетевого управления D-View 8. 1
23.06.2023 M1Cloud предоставляет проактивный мониторинг облачной ИТ-инфраструктруры 1
22.06.2023 Практические подходы к мониторингу сложных ИТ систем для обеспечения непрерывности бизнеса. Опыт компаний: S7 ИТ, Актион, M1Cloud 1
01.06.2023 «1С-Рарус» внедрил «1С:ТОиР 2.0 КОРП» в ПАО «Татнефть» 1
30.05.2022 «Ростелеком» предложил операторам связи комплексное решение по управлению сетевой инфраструктурой 1
28.02.2022 Как создать безопасную облачную инфраструктуру 1
14.01.2022 ГТЛК поставит «Почте России» цифровое оборудование в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» 1
11.10.2021 Oxygen совместно с Fudo Security запустила услугу управления привилегированным доступом 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
03.12.2020 Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке 1
19.11.2020 «Инфосистемы Джет» и Cisco приглашают на совместный вебинар «Офис+удаленка. Какое оно, рабочее пространство будущего?» 1
23.09.2020 Microsoft представила новые технологии и сервисы 1
22.06.2020 Dell Technologies представила CХД PowerScale 1
20.05.2020 CTI внедрил роботов-помощников в контакт-центре «ЭР-Телекома» 1
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
14.01.2020 МТС вышла на рынок облачных контейнерных сервисов 1
14.10.2019 «Ростелеком» обеспечил сервисное обслуживание ИТ-инфраструктуры в «РЖД интернешнл» 1
10.04.2018 Банк ТКБ построил мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе решений SolarWinds 1
14.02.2018 Magnum Cash&Carry выбрал Oracle Management Cloud для мониторинга бизнес-приложений 1
29.01.2018 Когда не стоит доверять ИТ-поддержку вендору 1
28.09.2017 Red Hat представляет универсальную корпоративную платформу для решений SAP 1
20.04.2017 «ФОРС Дистрибуция» использует Oracle Management Cloud для аналитики и улучшения ИТ-инфраструктур 1
15.02.2017 Qrator Labs и Wallarm о представили отчет о состоянии сетевой безопасности в 2016 году 1
27.12.2016 Commvault представил Mobile Advantage App и Automated Proactive Solution System 1
27.09.2016 Red Hat OpenShift Container Platform 3.3 обеспечит крупномасштабное развертывание приложений в гибридных облачных средах 1
20.09.2016 Dell представила новое поколение ноутбуков Vostro для небольших компаний 1
19.05.2016 EMC предложила новый инструмент мониторинга для заказчиков систем EMC — MyService360 1
19.05.2016 Riverbed представила платформу SteelCentral c расширенной поддержкой облачных сред 1
08.04.2016 ТЭК на пути к «цифровой энергетике» 1

Dell EMC 5059 6
Microsoft Corporation 25033 6
Oracle Corporation 6801 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13681 5
8704 4
Ростелеком 10097 4
SAP SE 5378 4
Dell Technologies - Dell Computer 2144 4
Softline - Софтлайн 3105 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9037 3
HP Inc. 5728 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1673 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4326 3
IBM - International Business Machines Corp 9505 2
1С-Рарус 918 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5128 2
Broadcom - VMware 2437 2
МегаФон 9567 2
Commvault 176 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 484 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 2
SAS Institute 1013 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1169 2
Red Hat 1334 2
Selectel - Селектел 418 2
Stack Group - Стек Групп 166 2
ФОРС - Центр разработки 661 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 2
Riverbed Technology 112 2
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 21 2
Nvidia Corp 3644 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 1
Телеком-защита 53 1
Совзонд - Sovzond 119 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 88 1
Бест Софт ПКФ 8 1
RBI 25 1
Микротест 279 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
Coca-Cola Company 257 3
РЖД - Российские железные дороги 1966 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 2
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 70 2
Верный - торговая сеть 303 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 2
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Энергосетьпроект Институт 4 1
Роснефть НК - нефтяная компания 524 1
Татнефть 233 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 36 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 1
Роснефть - РН-Энергонефть 4 1
НЭН - Нижневартовскэнергонефть 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7870 1
Почта России ПАО 2211 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 123 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2933 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 383 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1738 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1295 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 504 1
Альфа-Банк 1819 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 145 1
Лента - Сеть розничной торговли 2211 1
ПСБ - Промсвязьбанк 882 1
АльфаСтрахование СГ 341 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 496 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 95 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3056 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4644 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5671 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 44 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 334 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 340 1
Парк Зарядье 42 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 155 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6334 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 44 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22356 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32904 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31243 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16590 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10853 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11665 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16744 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13188 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14323 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9874 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11056 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2022 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5331 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25455 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7934 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7124 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6104 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6499 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4424 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26543 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2295 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12035 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5053 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3220 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11889 6
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1696 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12660 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4420 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3410 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2976 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6042 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2530 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1063 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6029 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7287 5
Microsoft Azure 1438 7
Microsoft Windows 16114 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2376 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4946 3
Linux OS 10609 3
Dell Vostro - Серия ноутбуков 40 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 3
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 3
Google YouTube - Видеохостинг 2847 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 800 2
Red Hat Ansible 119 2
Google Android 14461 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 537 2
Google Cloud Platform - GCP 329 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 78 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Microsoft Teams - MS Teams 592 2
Microsoft Office 365 965 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1447 2
Apple iPhone 6 4863 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 143 2
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 2
Oracle Management Cloud 17 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 203 2
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 61 2
BlackBerry PlayBook 106 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 185 2
CA Technologies - Computer Associates - CA Spectrum 9 2
Ansible 117 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
IBM SPSS Statistics 54 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
IBM PMQ - IBM Predictive Maintenance and Quality 2 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
Бест Софт - Бест:Энергоэффективность 1 1
1С:ERP Управление предприятием 665 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
Мотовилов Олег 71 2
Потапов Сергей 29 2
Кулаков Павел 29 2
Новицкий Сергей 25 2
Притула Павел 33 1
Мальцев Виктор 2 1
Зубков Александр 7 1
Бартенева Мария 32 1
Подольская Екатерина 9 1
Вагапов Владислав 3 1
Горожанкин Павел 4 1
Беспалов Алексей 7 1
Луганский Эдуард 2 1
Григорьев Максим 50 1
Сенаторов Виталий 7 1
Натрусов Артем 300 1
Чаркин Евгений 303 1
Мальнев Алексей 11 1
Кузнецов Сергей 161 1
Сыкулев Андрей 84 1
Гревцев Александр 31 1
Засохлин Иван 9 1
Реймер Денис 54 1
Сачков Илья 125 1
Вахнин Павел 53 1
Андрианов Павел 84 1
Бегун Платон 8 1
Шевченко Владимир 148 1
Паршин Константин 63 1
Савенко Вера 10 1
Угнивенко Дмитрий 20 1
Заржецкий Александр 37 1
Крючкова Наталия 18 1
Новиков Сергей 45 1
Жильцов Александр 1 1
Кирьянова Александра 141 1
Зотов Алексей 56 1
Ананьин Алексей 84 1
Ансимов Константин 35 1
Прахов Максим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 9
Европа 24499 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18200 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3174 4
Россия - СФО - Новосибирск 4543 4
Казахстан - Республика 5728 3
Германия - Федеративная Республика 12854 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2863 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3572 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 674 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7912 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4179 2
Франция - Французская Республика 7940 2
Турция - Турецкая республика 2454 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2123 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1534 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 620 2
Саудовская Аравия - Королевство 622 1
Евразия - Евразийский континент 621 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2368 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Норвегия - Королевство 1822 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1259 1
Канада 4951 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1769 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2585 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3289 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1660 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 394 1
Украина 7726 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2613 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1559 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1654 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 760 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14611 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6075 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5705 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7168 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11505 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3300 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5354 5
Экономический эффект 1154 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19785 4
Энергетика - Energy - Energetically 5384 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2776 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2660 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17042 4
Аренда 2541 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2866 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3095 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2479 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5160 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 342 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2250 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9361 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6118 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2327 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1308 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1982 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3521 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 610 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7757 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2482 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1483 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9677 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6679 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6659 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1024 2
Мобильные системы 117 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
Fortune Global 500 287 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 142 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 926 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 564 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 547 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 1
Microsoft Ignite 42 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2547 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 1
CNews AWARDS - награда 534 1
