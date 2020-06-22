Dell Technologies представила CХД PowerScale

Dell Technologies анонсировала Dell EMC PowerScale - новое семейство систем хранения, созданных с использованием передового программного обеспечения для СХД и серверного оборудования. PowerScale устанавливает новые отраслевые стандарты сбора и использования неструктурированных данных, таких как документы, изображения, видео и контент в социальных сетях.

«Ожидается, что к 2024 году объем хранимых компаниями в виде файлов или объектов данных утроится, и пока нет никаких признаков замедления темпов его роста, - сказал Дэн Инбар (Dan Inbar), президент и генеральный менеджер Dell Technologies по хранению данных. – Сегодня, в эпоху данных предприятиям необходим простой, удобный и экономически эффективный способ хранения и использования неструктурированных данных для инноваций и ускорения вывода продуктов на рынок. Семейство решений Dell EMC PowerScale предоставляет компаниям платформу для извлечения выгоды из своих данных, независимо от того, где эти данные находятся, и использовать их для оказания значимого влияния на бизнес».

В основе Dell EMC PowerScale - операционная система OneFS следующего поколения, наиболее известная по СХД Dell EMC Isilon. Семейство PowerScale включает новые узлы PowerScale на базе PowerEdge 1U (All-Flash и NVMe), существующие бездисковые узлы Isilon на флэш-памяти, гибридные и архивные узлы Isilon, работающие под управлением операционной системы PowerScale OneFS 9.0.

PowerScale обеспечивает производительность, необходимую клиентам для работы с требовательными рабочими нагрузками - задачами ИИ, аналитики, IoT, цифровых медиа и здравоохранения. Система может выполнять до 15,8 миллионов операций ввода-вывода в секунду (IOPS) на кластер, а новые узлы PowerScale F200, полностью построенные на флэш-памяти, работают в пять раз быстрее предшествующей версии . Усовершенствованное встроенное сжатие и дедупликация данных делает эту платформу в шесть раз более эффективной.

Развертывание PowerScale можно начинать с малого и постепенно наращивать систему до петабайтной емкости. При этом она остается простой и удобной в эксплуатации.

Масштабирование без прерывания сервисов: кластеры PowerScale можно масштабировать от 11 ТБ до 60 ПБ «сырой» емкости и миллионов операций с файлами без прерывания сервисов или дорогостоящих простоев. Узлы добавляются в PowerScale, либо в существующий кластер Isilon всего за 60 секунд.

Интеллектуальная автоматизация. Благодаря интеллектуальному горизонтальному масштабированию PowerScale эффективно распределяет ресурсы, чтобы клиенты могли получить в кластере максимальную производительность.

Отказоустойчивость и эффективность: благодаря гибким политикам защиты данных коэффициент использования полезной емкости в кластере PowerScale достигает 85%, а система может выдерживать отказы даже нескольких узлов.

Программируемая инфраструктура: Благодаря поддержке ряда ведущих фреймворков управления и оркестрации контейнеров, таких как Kubernetes и Ansible, заказчики могут оптимизировать разработку приложений и сократить сроки их развертывания.

Новое программное обеспечение Dell EMC DataIQ помогает компаниям извлекать из неструктурированных данных, которые обычно не классифицируются и хранятся разрозненно по всему предприятию, выгоду для бизнеса. ПО DataIQ обеспечивает единое представление данных (файлов и объектов), хранящихся как в системах хранения Dell EMC, так и в системах сторонних вендоров и публичных облачных хранилищах. Заказчики могут лучше контролировать свои данные, предоставлять доступ к ним соответствующим специалистам и максимально эффективно использовать свои инвестиции, обеспечивая хранение данных в своей корпоративной среде на нужном уровне.

Проактивный мониторинг состояния: Программное обеспечение мониторинга и анализа инфраструктуры Dell EMC CloudIQ комбинирует машинное обучение и человеческий интеллект, предоставляя заказчикам возможности анализа производительности и емкости хранения в режиме реального времени, а также отслеживание исторических данных. Это позволяет получить единое представление об инфраструктуре Dell EMC.

PowerScale поддерживает широкий спектр сетевых протоколов, и клиенты могут использовать многопротокольный доступ (файловый, объектный, аналитика) для одновременного доступа различных приложений к единому репозиторию.

Любые приложения: PowerScale OneFS 9.0 предусматривает широкую многопротокольную поддержку, включая новую поддержку S3 для современных приложений, использующих объектное облачное хранилище. Дополнительная поддержка таких протоколов как NFS, SMB и HDFS позволяет клиентам запускать большое количество традиционных и современных приложений без проблем с совместимостью.

Решение PowerScale легко развертывается как в центрах обработки данных, так и в филиалах или в рамках мультиоблачной стратегии. Компактное исполнение 1U и минимальный размер кластера при использовании новых узлов All-Flash F200 и NVMe PowerScale F600 делают его идеальным вариантом для оконечных инсталляций.

Поддержка нескольких облаков: PowerScale for Multi-cloud может напрямую подключаться ко всем основным публичным облакам в качестве управляемой услуги. Такое решение идеально подходит для клиентов, желающих переместить в облако или развернуть в облаке требовательные приложения. Клиенты Google Cloud, которые хотят сэкономить время и упростить управление, могут выбрать Dell Technologies Cloud PowerScale for Google Cloud - облачный сервис, сочетающий в себе производительность, масштабируемость и унификацию работы PowerScale с экономичностью и простотой Google Cloud.

Dell EMC PowerScale OneFS 9.0, узлы PowerScale и ПО DataIQ уже доступны для заказа во всем мире.