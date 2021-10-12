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IOPS
Input-output operations per second
Количество операций ввода-вывода в секунду


12.10.2021 Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews 6
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 1
30.06.2021 Lenovo предоставила серверы для суперкомпьютерного центра Сколковского института науки и технологий 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 3
10.06.2021 Selectel открыла новую зону доступности в «Облачной платформе» 1
13.04.2021 Всеобщая цифровизация: система хранения данных — основа инфраструктуры любого бизнеса 1
11.04.2021 Бизнес работает на предельных скоростях, но для эффективного производства нужно больше 1
04.03.2021 Huawei планирует инвестировать в российских партнеров $8,5 млн 1
20.01.2021 Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков 2
18.01.2021 Intel оставит пользователей без своей сверхбыстрой памяти Optane 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 4
08.12.2020 Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех» 3
23.11.2020 Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах 3
03.11.2020 DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix 1
28.10.2020 Система хранения данных Huawei Dorado 18000 V6 поставила мировой рекорд производительности 2
01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 4
20.08.2020 Что такое диски SATA и кому они до сих пор нужны 1
22.06.2020 Dell Technologies представила CХД PowerScale 1
18.06.2020 Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS 1
08.06.2020 Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM 3
20.05.2020 Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4 2
22.04.2020 Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных 2
06.03.2020 Huawei планирует построить в России единое цифровое пространство 1
17.02.2020 Отечественные SSD GS Nanotech используются в интерактивных панелях Nextouch 2
15.01.2020 Kingston представила корпоративный NVMe SSD для дата-центров 2
25.12.2019 Алексей Силин, Hitachi Vantara: СХД теперь могут управлять не только опытные администраторы, но и любые ИТ-специалисты 3
05.12.2019 Huawei привезла в Россию СХД без американских компонентов 1
26.11.2019 Что нужно знать о цифровизации промышленности 1
25.11.2019 Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД 3
08.11.2019 SSD-диски: основные преимущества и нюансы 3
08.11.2019 Huawei OceanStor Dorado — неоспоримое преимущество SSD 2
07.11.2019 Seagate вот-вот выпустит HDD на 20 и 50 терабайт 1
18.10.2019 Изучаем HDD для IaaS, VPS, Dedicated: IOPS и Latency 10
02.10.2019 «Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0 1
01.10.2019 Dell представила серверы и решения для современных ЦОДов 1
26.09.2019 СХД для высокопроизводительных вычислений – на что обратить внимание? 2
20.09.2019 Huawei представила стратегию развития интеллектуальных устройств и продуктов с ИИ 1
11.09.2019 Dell представила обновленную СХД Dell EMC PowerMax 1
07.08.2019 Cloud4Y бесплатно перевел клиентов на более быстрое «железо» 2

Публикаций - 167, упоминаний - 262

IOPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5666 15
Microsoft Corporation 11077 13
SAS Institute 596 11
SAP SE 3212 9
Huawei 2730 8
VMware 1829 7
Крок 1219 7
Intel Corporation 4175 6
Google LLC 7148 5
Dell EMC 2400 5
Brocade Communications Systems 141 5
Toshiba Corporation 1090 5
Western Digital Corporation - WDC 311 4
Hitachi Vantara 100 4
Hitachi 471 4
Lenovo Group 1636 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 4
IBM 3539 4
Dell Technologies 133 4
ESG - Enterprise Strategy Group 95 3
Oracle Corporation 3344 3
iTeco - Ай-Теко 717 3
Cisco Systems 2040 3
Seagate Technology 282 3
AMD - Advanced Micro Devices 1670 3
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 3
Nvidia Corp 2019 3
DSCon - Distribution Service Consulting 40 3
QLogic 17 3
ServiceNow 49 2
Lenovo Professional Services 5 2
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 44 2
LanCloud - ЛанКлауд 36 2
Violin Systems - Violin Memory 22 2
Raidix - Рэйдикс 129 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
NetApp 485 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
3738 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Почта России ПАО 1572 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Tesla Motors 241 2
Uber Technologies 258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Русагро Группа Компаний 139 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
BP - British Petroleum 48 1
Lego 84 1
Castorama - Касторама 16 1
Uber 257 1
Градиент 6 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Правительство РФ 2203 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 46
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 42
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 23
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 15
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 10
NAND flash memory - Флеш-память 203 9
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 265 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 8
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 7
Kubernetes 307 7
Flash 474 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 211 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 5
OpenStack 347 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 573 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 5
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
Toshiba BiCS Flash на основе QLC 22 3
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 3
DDR - Double data rate 1068 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 3
NoSQL - not only SQL СУБД 92 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
Microsoft Azure 1171 8
Huawei OceanStor Dorado V6 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 15 7
AWS - Amazon Web Services 568 7
Intel x86 - Архитектура процессора 992 6
Raidix ERA Engine - СХД 18 6
3D NAND flash memory 83 5
Linux OS 4257 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
Huawei Oceanstor FlashLink 6 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 4
Docker - Платформа распределённых приложений 146 4
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 4
Huawei Ascend - Серия микропроцессоров 26 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 4
Huawei OceanStor Dorado V3 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash NVMe уровня Enterprise 12 4
Hitachi VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 42 4
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 4
Google Cloud Platform - GCP 194 3
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 3
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 3
Huawei Oceanstor SmartMatrix 4 3
Nvidia GeForce GTX 2062 3
Infinidat InfiniBox - СХД 13 3
VMware vCenter 87 3
Microsoft SQL Server 793 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
SAP SD - SAP Sales and Distribution 3 2
Microsoft Exchange 681 2
Huawei Cloud 26 2
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 2
Hitachi HDID - Hitachi Data Instance Director 5 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 2
Microsoft Office 365 769 2
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Fujitsu Eternus DX - Серия СХД 20 2
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 2
Intel Optane Memory 81 2
Microsoft Windows 853 2
Бахур Владимир 11 3
Дубинин Денис 8 2
Березин Максим 60 2
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 2
Rowan Paul - Рован Пол 10 2
Ерин Сергей 14 2
Jean-Francois Marie - Жан-Франсуа Мари 3 2
Caswell Lee - Касвелл Ли 9 1
Carmody Brian - Кармоди Брайан 1 1
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 5 1
Qian Wang - Цянь Ван 3 1
Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 7 1
Ho Kevin - Ху Кевин 2 1
Сунь Фуй 1 1
Watts Peter - Уоттс Питер 1 1
Zornio Peter - Зорнио Питер 1 1
Zhou Peter - Чжоу Питер 3 1
Jin Richard - Джин Ричард 1 1
Заединов Руслан 40 1
Lishun Lai - Лишунь Лай 5 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 7 1
Trashanski Iri - Трашански Ири 4 1
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 1
Зайцев Николай 28 1
Пашенцев Виталий 11 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
Breder Gary - Бредер Гэри 2 1
Аверин Алексей 3 1
Парамонов Александр 2 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
De Nuccio Kevin - Де Нуччо Кевин 1 1
Мишустин Михаил 302 1
Платонов Сергей 10 1
Сяо Хайцзюнь 27 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Путин Владимир 1824 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Ройфман Роман 14 1
Зинкевич Сергей 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
Европа 3752 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Северная Америка 1411 1
США - Бостон 98 1
Россия - Уфа 641 1
Россия - Челябинск 772 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Япония 2780 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Евразия 160 1
Россия - Тюмень 496 1
Китай - Тайвань 589 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Ближний Восток 1473 1
Африка 1489 1
Индия - Республика 2169 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
Закон Мура - Moore's law 74 2
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 1 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 59 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 4 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 1 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 10 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Tom’s Hardware 86 1
Ars Technica 227 1
IDC - International Data Corporation 2718 3
CNews Analytics 1988 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Markets&Markets Research 78 1
451 Research Group 44 1
TechTarget 8 1
S&P Global Market Intelligence 2 1
Forward Insights 3 1
Fortune Global 100 5 1
Brand Finance 3 1
IHS iSuppli 274 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
NetApp Directions 6 1
Violin Forum 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
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