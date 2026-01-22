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IOPS Input-output operations per second Количество операций ввода-вывода в секунду
СОБЫТИЯ
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|22.01.2026
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«Зеленый» прорыв: 0,8 кВт вместо 2,5 кВт — СХД Atlas.SM сохраняет 1 млн IOPS при трехкратной экономии энергии
72 часов. При нагрузке система потребляет всего 800 Вт — в три раза меньше, чем аналогичные решения (2,5 кВт), — сохраняя при этом производительность на уровне 1 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS). Об этом CNews сообщили представители Atlas. Высокая энергоэффективность достигнута благодаря комплексной оптимизации внутренней архитектуры Atlas.SM. Важнейшие изменения включают полный
|15.01.2026
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Миллион IOPS без кэша: СХД Atlas.SM доказала на практике эффективность новой конфигурации на 24 накопителях SSD
Команда разработчиков отечественной корпоративной системы хранения данных Atlas.SM зафиксировала производительность свыше 1 млн IOPS в ходе испытаний обновленного программного стека. Результат был достигнут благодаря выполнению операций в режиме прямого чтения и записи на SSD без использования DRAM‑кэширования. Об этом
|12.10.2021
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Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews
то swap RAM установлен и активирован. Чем ниже значение swapped RAM, тем лучше для клиента. Большинство провайдеров, по данным Market.CNews, прописывают в SLA swapped RAM на уровне 0%. Какие значения IOPS для дисков провайдеры предлагают сегодня На быстродействие компьютера и сервера, в частности, влияет не только мощность процессора, объем RAM или файла подкачки. Не меньшее значение имеет
|18.10.2019
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Изучаем HDD для IaaS, VPS, Dedicated: IOPS и Latency
Что такое IOPS IOPS (Input/Output Operations Per Second, количество операций ввода/вывода в секунду) —
|16.02.2016
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ПО DataCore установило мировой рекорд в категории «цена-производительность» среди систем хранения и гиперконвергентных систем
ом благодаря своей технологии параллельного ввода/вывода, которая задействует все свободные мощности многоядерных процессоров, DataCore может предложить SPC-1 Price-Performance от $0,08 за один SPC-1 IOPS. Технология компании прошла тестирование на многоядерном сервере 2U Lenovo System x3650 M5 с процессорами Intel Xeon E5-2600 3-й серии и комбинацией из твердотельных накопителей (SSD) и тр
|03.02.2006
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IOPS анонсировала миниатюрный МР3-плеер
Компания IOPS выпустила два необычных по форме МР3-плеера: S10 и S20, которые отличаются малым размером. Новинки могут работать с картами памяти стандарта MS объемом от 16 МБ до 2 ГБ. Еще одним интересн
IOPS и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 600 6
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|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
|Newzoo - Игровая аналитика 17 1
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