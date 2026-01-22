72 часов. При нагрузке система потребляет всего 800 Вт — в три раза меньше, чем аналогичные решения (2,5 кВт), — сохраняя при этом производительность на уровне 1 млн операций ввода-вывода в секунду ( IOPS ). Об этом CNews сообщили представители Atlas. Высокая энергоэффективность достигнута благодаря комплексной оптимизации внутренней архитектуры Atlas.SM. Важнейшие изменения включают полный

Команда разработчиков отечественной корпоративной системы хранения данных Atlas.SM зафиксировала производительность свыше 1 млн IOPS в ходе испытаний обновленного программного стека. Результат был достигнут благодаря выполнению операций в режиме прямого чтения и записи на SSD без использования DRAM‑кэширования. Об этом