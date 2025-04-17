ITPOD: QLC SSD в 26 раз экономят пространство в ЦОД и в 11 раз сокращают потребляемую электроэнергию по сравнению с SAS HDD

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPOD, входит в корпорацию ITG, проанализировал эффективность накопителей QLC (Quad Level Cell) перед традиционными механическими дисками SAS HDD. В результате исследования вендора обнаружено, что QLC экономят в 26 раз больше места в ЦОД, сокращают потребляемую электроэнергию в 11 раз, чем SAS HDD при аналогичной емкости. Эти факторы, наряду с рядом других преимуществ, делает QLC SSD эффективной альтернативой HDD в системах хранения данных. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

Анализ показал, ключевое преимущество QLC SSD — высокая плотность хранения. Например, 24 накопителя емкостью 61,44 ТБ займут всего два юнита в дата-центре в противовес 52 юнитам, которые займут наиболее емкие SAS-накопители с аналогичным объемом. Это позволяет значительно экономить место в дата-центре, что особенно важно для компаний с ограниченными площадями, а также в условиях прогнозируемого дефицита стойко-мест в российских ЦОД в 2025-2026 гг.

Кроме того, QLC SSD обеспечивают значительно большую производительность по сравнению с HDD, достигая несколько сотен тысяч IOPS при случайном доступе, в то время как SAS HDD могут выполнять только несколько десятков тысяч операций в секунду. Это ускоряет обработку данных и снижает время отклика системы. Задержки при доступе к данным на QLC SSD составляют 10+ микросекунд, а на HDD — до 5 миллисекунд.

Замена SAS HDD на QLC SSD помогает также значительно снизить энергозатраты. При этом обеспечивается высокая надежность: отсутствие механических частей в SSD повышает их устойчивость к внешним воздействиям и увеличивает срок службы.

«Анализ подтвердил, что QLC SSD могут стать выгодной заменой SAS HDD. Высокая плотность хранения, производительность, снижение энергопотребления и уменьшение занимаемого пространства делают эти накопители хорошим выбором для организаций, стремящихся оптимизировать свою инфраструктуру и сократить эксплуатационные расходы», — отметил Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.