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ЦОД Центр хранения и обработки данных в России Отечественная модель классификации типов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2026 Как в России будут регулировать искусственный интеллект для поддержки духовно-нравственных ценностей 1
14.04.2026 НВБС: российские ЦОДы рискуют столкнуться с массовыми перегревами из-за роста ИИ-нагрузок 1
Центры обработки данных 2025 1
23.10.2025 МТС создал модуль одного из крупнейших ЦОД России на оборудовании CHINT 1
Центры обработки данных 2023 2
Центры обработки данных 2021 1
17.07.2025 В российских ЦОД запретили майнинг криптовалют 1
20.05.2025 Крупнейшие игроки и новые правила: что ждет рынок дата-центров России в 2025 году 2
17.04.2025 ITPOD: QLC SSD в 26 раз экономят пространство в ЦОД и в 11 раз сокращают потребляемую электроэнергию по сравнению с SAS HDD 1
23.12.2024 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, Key Point: Льготное кредитование — это единственная мера, которая способна поддержать отрасль ЦОД

 1
13.12.2024 «Росатом» вошел в число лидеров по введенной ИТ-мощности в коммерческих дата-центрах 1
29.09.2024 Залог стабильной ИТ-инфраструктуры: как обеспечить комфортный микроклимат в ЦОД 1
13.09.2024 Ozon арендует серверы в 14 странах, включая дальнее зарубежье 1
29.05.2024 Ключевые тренды на рынке труда ИТ-отрасли в 2024 г. от M1Cloud 1
04.03.2024 «Ланит» создал компанию для строительства ЦОД «под ключ» 1
26.12.2023 Методы обеспечения кибербезопасности сервисов для телемедицины 1
22.12.2023 M1Cloud: облачные решения – драйвер развития бизнеса в 2024 году 1
05.12.2023 ИСП РАН и «Системные решения» создадут российское ПО для облачных технологий и обработки данных 1
17.11.2023 Итоги 2023 г. и прогноз на 2024 г. от M1Cloud: облачный рынок предлагает гибридные решения 1
19.10.2023 M1Cloud расширил портфель собственных программных разработок для повышения качества сервисов 1
25.09.2023 Более четверти запусков ЦОД в 2024 году будут в регионах 1
15.08.2023 Андрей Штонда -

Андрей Штонда, C3 Solutions: Моновендорный ЦОД: сегодня это возможно

 1
11.08.2023 M1Cloud расширяет портфель сервисов защиты на базе StormWall 1
27.02.2023 M1Cloud предоставляет новое облако на базе отечественной платформы «РУСТЭК» 1
23.11.2022 «Всеинструменты.ру» размещает информационные системы в облаке M1Cloud 1
07.11.2022 «Атомдата-Центр» представил на CNews FORUM 2022 проект построения геораспределенной сети ЦОДов для решения задач цифровой экономики 1
18.10.2022 Brixo цифровизирует свои бизнес-процессы на базе облака M1Cloud 1
05.10.2022 M1Cloud локализует зарубежную ИТ-инфраструктуру компаний в России 1
25.08.2022 Производитель газобетона Ytong мигрировал в облако МТС 2
24.12.2021 Google получила в России первый в истории ИТ оборотный штраф. С нее требуют 7,2 миллиарда 1
14.12.2021 Российская компания в шаге от привлечения 50 млрд руб. на постройку 15 ЦОДов с отелями, кинозалами и роботами-слугами 1
03.12.2021 Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай 1
10.08.2021 Власти нашли способ помочь отечественным ИИ-разработчикам 1
10.08.2021 Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS 1
27.07.2021 Андрей Аксенов -

Наша стратегия — возможности гибкого масштабирования и наращивания ресурсов ЦОД для каждого клиента

 1
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier 1
25.03.2021 НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры 1
13.01.2021 «АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы 1
21.08.2020 Украина построит гигантский ЦОД, чтобы сжечь лишнее электричество 1

Публикаций - 86, упоминаний - 94

ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10881 17
IXcellerate - Икселерейт 150 12
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 190 12
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1128 9
DataPro - ДатаПро 99 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 301 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 6
Selectel - Селектел 533 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 335 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
Microsoft Corporation 25714 5
Huawei 4507 5
Крок - Croc 1956 5
Linx - Связь ВСД 163 5
Google LLC 12623 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 102 4
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 30 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 3
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 68 3
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 42 3
Broadcom - VMware 2597 3
МегаФон 10646 3
Meta Platforms - Facebook 4609 3
IBM - International Business Machines Corp 9681 3
9522 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2389 3
Telegram Group 2895 3
Schneider Electric 610 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 3
Т1 Сервионика - Servionica 277 3
Авантаж 70 3
StormWall - Сторм системс 145 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 46 2
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 22 2
NetApp - Network Appliance 665 2
X Corp - Twitter 2930 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3437 2
Lenovo Group 2428 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8769 4
Россети Ленэнерго 1698 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1717 3
ПСБ - Промсвязьбанк 955 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 2
Brixo - Бриксо 4 2
Почта России ПАО 2352 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 293 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1866 2
En+ Group - Эн+ ГК 37 2
L’Oreal 58 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 22 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Буарон 3 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 35 1
Кселла-Аэроблок-Центр - Xella 3 1
Союзпищепром - КХП им. Григоровича - Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича - Варна ОП - Чебаркульская птица - Павловское Агрофирма 5 1
Актион ГК 19 1
Mоя клиника - MyClinic 6 1
Елтранс плюс ГК - Елтранс + 3 1
GIP Group 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1113 1
eBay Inc 1640 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3618 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5609 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3055 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3665 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 3
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5585 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3842 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2314 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 101 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Правительство Челябинской области 78 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Судебная власть - Judicial power 2480 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3573 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 362 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 383 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 366 1
Федеральное казначейство России 1939 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2836 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 2
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
ГосИнформСистемы 160 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 38 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12767 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24211 46
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17996 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33233 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61301 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17887 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25326 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34509 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10585 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12105 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6610 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3289 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35865 15
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1336 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16004 13
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 569 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22785 11
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2452 9
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1846 6
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Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 67 5
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Intel Xeon E 197 3
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IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 2
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 21 2
ByteDance - TikTok 353 2
Linux OS 11451 2
Rakuten Viber 665 2
Microsoft Windows 16816 2
Microsoft Azure 1519 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6204 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 2
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Microsoft Office 365 1036 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 264 2
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Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 2
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Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 109 2
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DataPro - Moscow I ЦОД 11 1
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Broadcom - VMware Service Broker 7 1
Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 35 1
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Назаренко Сергей 3 1
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Ким Илья 2 1
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