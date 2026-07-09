Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦОД Центр хранения и обработки данных в России Отечественная модель классификации типов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 86, упоминаний - 94
ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Дмитрий 84 5
|Лебедев Владимир 92 5
|Каплунов Павел 46 4
|Белик Сергей 17 3
|Штонда Андрей 13 3
|Путин Владимир 3448 3
|Фокин Дмитрий 21 3
|Мартиросов Давид 123 2
|Леушев Андрей 75 2
|Медунов Алексей 7 2
|Степаненко Антон 15 2
|Смелянский Руслан 26 2
|Самойлов Юрий 75 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Мегрелишвили Георгий 27 2
|Горохов Евгений 40 2
|Слизень Виталий 244 2
|Сергеев Михаил 115 1
|Козлов Михаил 181 1
|Бараблин Михаил 5 1
|Луковников Михаил 20 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Мироненков Антон 16 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Коновалов Олег 17 1
|Двойнина Ольга 13 1
|Габова Ольга 3 1
|Бяков Юрий 42 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Вирцер Евгений 43 1
|Монин Сергей 10 1
|Самоукин Сергей 20 1
|Назаренко Сергей 3 1
|Рогов Илья 8 1
|Ким Илья 2 1
|Серова Елена 320 1
|Коровко Вадим 17 1
|Мустафин Айрат 10 1
|Чумаков Денис 21 1
|Орлов Геннадий 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11543 8
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 684 5
|КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 461 2
|CNews TV 747 1
|Forbes - Форбс 983 1
|Ведомости 1442 1
|РИА Новости 1030 1
|N+1 - Издание 186 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727691.
Создано именных указателей - 197486.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.