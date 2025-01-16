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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Борняков Илья



16.01.2025 ITPOD открыл демо-лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге 1
26.12.2024 Российский вендор ИТ-решений ITPOD подвел итоги по экспорту в 2024 году 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
12.11.2024 ITPOD выпустил новую линейку систем хранения данных 1
08.11.2024 ITPOD выпустил новую линейку систем хранения данных 1
01.11.2024 ITPOD представит собственную систему хранения данных на CNews FORUM 2024 1
30.10.2024 ITPOD представит собственную систему хранения данных на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Борняков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITPOD - ИТПОД 13 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
8213 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Diasoft - Диасофт 870 2
R-Vision - Р-Вижн 153 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 2
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 2
Ростелеком 9699 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
SAP SE 5276 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Telegram Group 1983 1
Базальт СПО - BaseALT 654 1
Dropbox 498 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
TeamViewer 119 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Ланит Интеграция 190 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
OpenText 207 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Северсталь Инфоком 63 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 153 1
AnyDesk Software GmbH 30 1
Alfresco Software 145 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
ФинГрад - FinGrad 33 1
Т Плюс - ИТ Плюс 17 1
Positive Technologies - PT SWARM 12 1
МСК Групп - Даком М 61 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 2
Альфа-Банк 1769 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 2
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 2
Кофемания 51 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ФосАгро 126 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Восток-Сервис ГК 52 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Hansa - Ханса 114 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
Cotton Club - Коттон Клаб 21 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Федеральное казначейство России 1772 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 3
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 57 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1889 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 2
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 650 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
ITG - ITPOD Storage 9 5
Новые облачные технологии - МойОфис 777 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
IBM FileNet 121 1
Google Sheets - Google Таблицы 51 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Протек - Здравсити 26 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
SAP ArchiveLink 8 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 67 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 80 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Акола 6 1
ITG - VAS Experts - СКАТ DPI 6 1
Урусов Виктор 127 2
Суровец Дмитрий 76 2
Шадаев Максут 1008 2
Глазков Александр 137 2
Нестеров Алексей 143 2
Галкин Николай 104 2
Клявин Владимир 47 2
Кибалко Кирилл 34 2
Тятенкова Елена 25 2
Глухов Иван 27 2
Ионов Андрей 15 2
Рагушин Дмитрий 5 2
Пирогова Ирина 28 2
Цыганков Роман 15 2
Гуденко Илья 26 2
Аникин Дмитрий 44 2
Желтухин Вадим 31 2
Сысуев Андрей 14 2
Натрусов Артем 284 1
Чаркин Евгений 296 1
Абакумов Евгений 205 1
Михалев Евгений 89 1
Дунаев Сергей 55 1
Панченко Иван 138 1
Малышев Сергей 83 1
Батай Илья 55 1
Сабынин Андрей 36 1
Краснов Александр 74 1
Ермаков Валерий 124 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Катамадзе Анна 101 1
Шарак Андрей 62 1
Никитин Сергей 72 1
Цыганков Дмитрий 24 1
Кузнецов Евгений 52 1
Новикова Елена 88 1
Кирьянова Александра 135 1
Ульянов Николай 112 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Индия - Bharat 5431 1
Индонезия - Республика 956 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Экономический эффект 1067 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 6
CNews AWARDS - награда 519 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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