Борняков Илья
Борняков Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
|Урусов Виктор 127 2
|Суровец Дмитрий 76 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Глазков Александр 137 2
|Нестеров Алексей 143 2
|Галкин Николай 104 2
|Клявин Владимир 47 2
|Кибалко Кирилл 34 2
|Тятенкова Елена 25 2
|Глухов Иван 27 2
|Ионов Андрей 15 2
|Рагушин Дмитрий 5 2
|Пирогова Ирина 28 2
|Цыганков Роман 15 2
|Гуденко Илья 26 2
|Аникин Дмитрий 44 2
|Желтухин Вадим 31 2
|Сысуев Андрей 14 2
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Михалев Евгений 89 1
|Дунаев Сергей 55 1
|Панченко Иван 138 1
|Малышев Сергей 83 1
|Батай Илья 55 1
|Сабынин Андрей 36 1
|Краснов Александр 74 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Катамадзе Анна 101 1
|Шарак Андрей 62 1
|Никитин Сергей 72 1
|Цыганков Дмитрий 24 1
|Кузнецов Евгений 52 1
|Новикова Елена 88 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Ульянов Николай 112 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|РАН - Российская академия наук 1870 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
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