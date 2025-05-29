ITPOD раскрыл стратегию поиска архитекторов СХД

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPOD, входит в корпорацию ITG, удвоил штат технических специалистов с начала 2025 г. Такой рост стал ответом на увеличивающийся спрос на отечественные системы хранения данных и потребовал особого подхода к поиску ключевых специалистов. Для этого в компании разработали целевую стратегию привлечения архитекторов СХД. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

Рост объемов данных, ужесточение требований к инфраструктуре и задачи импортозамещения повышают ценность архитекторов СХД. В отличие от администраторов, эти специалисты принимают стратегические решения: проектируют системы хранения, балансируя между текущими бизнес-потребностями, техническими возможностями и долгосрочной масштабируемостью. Их задача — создавать не просто работоспособные, но и перспективные решения, остающиеся эффективными на протяжении всего жизненного цикла.

Эксперты ITPOD отмечают, что традиционные каналы поиска архитекторов СХД, такие как сайты вакансий и кадровые агентства, уже не обеспечивают необходимую отдачу. Компании, полагающиеся только на них, рискуют потерять время и ресурсы. Сегодня в фокусе — рекомендации из партнерской среды и нетворкинг. Свои плоды приносит и обращение к вендорским экосистемам, где проходят обучение и сертификацию уже зарекомендовавшие себя работники. Не менее перспективным остается рост сотрудников непосредственно в самой организации.

«Мы заинтересованы в квалифицированных и профессиональных архитекторах СХД. Как показала практика, стандартные рекрутинговые площадки малоэффективны в поиске таких специалистов. Поэтому в последнее время мы концентрируемся на внутреннем развитии кадров и выстраивании отношений с будущими сотрудниками еще на этапе учебы. Это еще один перспективный канал поиска специалистов. Мы предлагаем студентам стажировки, участие в проектах и доступ к нашим экспертам, чтобы они могли получить практический опыт. Это не формальность, а выверенная стратегия: мы создаем пространство, в котором выращиваем сотрудников, готовых решать реальные задачи и становиться частью команды», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.