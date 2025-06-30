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ITG ИТ Парк Рус ИТ Гараж Wheelies Виллис

ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Wheelies - Виллис

Wheelies — разработчик решений для управления беспилотными автономными аппаратами. Системы от разработчика позволяют дронам летать без участия операторов, обходить препятствия, работать в условиях отсутствия GPS и самостоятельно выполнять сложные задачи. В отличие от стандартных решений, допускающих дронам лишь следовать по заданному маршруту, Wheelies трансформирует обычные дроны в автономные устройства с машинным зрением и искусственным интеллектом.

УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Wheelies выпустил на российский рынок автономную платформу для управления БПЛА и роботизированными системами 1
12.02.2025 ITPod представил сервер для задач ИИ и компьютерного зрения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

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