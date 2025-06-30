ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Wheelies - Виллис

Wheelies — разработчик решений для управления беспилотными автономными аппаратами. Системы от разработчика позволяют дронам летать без участия операторов, обходить препятствия, работать в условиях отсутствия GPS и самостоятельно выполнять сложные задачи. В отличие от стандартных решений, допускающих дронам лишь следовать по заданному маршруту, Wheelies трансформирует обычные дроны в автономные устройства с машинным зрением и искусственным интеллектом.