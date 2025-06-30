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ITG ИТ Парк Рус ИТ Гараж Wheelies Виллис
Wheelies — разработчик решений для управления беспилотными автономными аппаратами. Системы от разработчика позволяют дронам летать без участия операторов, обходить препятствия, работать в условиях отсутствия GPS и самостоятельно выполнять сложные задачи. В отличие от стандартных решений, допускающих дронам лишь следовать по заданному маршруту, Wheelies трансформирует обычные дроны в автономные устройства с машинным зрением и искусственным интеллектом.
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|Wheelies выпустил на российский рынок автономную платформу для управления БПЛА и роботизированными системами 1
|12.02.2025
|ITPod представил сервер для задач ИИ и компьютерного зрения 1
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|Sophgo 12 1
|Сенсорные Системы 68 1
|Moore Threads 6 1
|Nvidia Corp 3584 1
|ITG - ITPOD - ИТПОД 35 1
|ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 20 1
|Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 51 1
|ITG - ITPOD Server 7 1
|Moore Threads MTT 1 1
|Nvidia Jetson 17 1
|AMD EPYC - Серия микропроцессоров 154 1
|Кузьма Дмитрий 2 1
|Борняков Илья 26 1
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