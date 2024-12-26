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Гачко Дмитрий



26.12.2024 Корпорация ITG присоединилась к ассоциации «Руссофт» 1
11.10.2024 Дмитрий Гачко: новый бренд ITG объединит ITGlobal.com, SimpleOne и vStack 1
21.08.2024 В России разрабатывается ПО для полетов БПЛА без оператора и в отсутствие связи 2
27.12.2023 Севастопольская стартап-студия «ИТ Гараж» разрабатывает линейку микрочипов широкого спектра применения 2
13.09.2022 Куда мы пришли: ретроспектива облачного бизнеса за 14 лет 1
22.12.2016 Массовый переход на флеш состоится в ближайшие 2-3 года 1
28.07.2015 «ИТ-Град» пополнила своё портфолио SaaS-решений продуктами ServiceNow 1
17.06.2014 «ИТ-Град» и ЦОД SDN СДН объединяют ресурсы для развития облачных сервисов в СЗФО 1
19.02.2013 Linxdatacenter и IT-Grad будут совместно предоставлять услуги IaaS в России 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Гачко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 3
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж 4 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 2
NetApp - Network Appliance 636 2
Ростелеком 9701 1
Dell EMC 5027 1
Google LLC 11775 1
Cisco Systems 5114 1
8213 1
Alibaba Group 422 1
ServiceNow 88 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 19 1
ИТ Гильдия 5 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 1
ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Gamma tech 9 1
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 7 3
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Clone - Клонирование 493 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 86 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 298 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 2
Microsoft Azure 1408 1
NetApp E-Series СХД 84 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Linx Datacenter 49 1
Linx Cloud 56 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
ServiceNow IT Service Automation 4 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Nvidia Jetson 16 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Жигалова Алина 11 1
Третьякова Мария 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Казахстан - Республика 5525 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Польша - Варшава 106 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
Аренда 2416 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Juniper Research 522 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 12 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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