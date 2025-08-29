Разделы

Бизнес Техника
|

Новый стартап в портфеле ITG – компания «РобоКорп» по созданию автономных робототехнических комплексов

Основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко представил новый проект — компанию «РобоКорп», которая будет заниматься разработкой и производством подводных, надводных и летающих автономных систем для решения сложных технических задач. Стартап запущен в рамках собственной корпоративной студии — «ИТ Гараж». Об этом CNews сообщили представители ITG.

«РобоКорп» разрабатывает гражданские автономные комплексы для сельского хозяйства, экологических экспедиций, исследования акваторий и обеспечения промышленной безопасности. Компания замыкает на себе полный цикл — от проектирования и производства до сервисного обслуживания. Помимо самих аппаратов, «РобоКорп» развивает семейство бортовых компьютеров, которые обеспечивают единую систему управления для всех типов устройств. Для испытаний и отработки технологий у компании есть собственный полигон и конструкторский центр.

«Роботы входят в нашу жизнь — это уже практичный инструмент для разных отраслей. Их задача — не заменить человека, а расширить наши возможности. Для корпорации ITG развитие автономных аппаратов стало продолжением стратегии вертикального роста. У нас уже есть платформы управления роботами Wheelies, разработки в области искусственного интеллекта и чип на кристалле с нейроускорителем. Встраивая автономные роботы в эту систему, мы делаем их не просто техническими устройствами, а частью интеллектуальной среды, где данные обрабатываются и используются для принятия решений. Убежден, что именно так будет развиваться рынок в ближайшие годы — от отдельных машин к интегрированным системам, которые умеют работать вместе и повышают эффективность целых отраслей», — сказал Дмитрий Гачко.

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
цифровизация

Аппараты «РобоКорп» работают в разных средах и управляются через единый программно-аппаратный комплекс. Такой подход позволяет использовать их в связке — объединять летающие, надводные и подводные устройства для решения комплексных задач.

«Основными направлениями развития компания «РобоКорп» считает совершенствование технологий межсредного взаимодействия, внедрение искусственного интеллекта в управление аппаратами и расширение сервисной инфраструктуры. Важная задача — сделать управление аппаратами простым и удобным для пользователя, чтобы технологию можно было внедрять не только в крупных корпорациях, но и небольших организациях. Мы рассчитываем, что интеграция в экосистему корпорации ITG позволит ускорить разработку и вывести наши решения на новый уровень», — отметил Алексей Чуклин, генеральный директор «РобоКорп».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Старейший российский интернет-магазин электроники восстал из пепла. Два года назад его уничтожили санкции США

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: