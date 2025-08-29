Разделы

ITG ИТ Парк Рус ИТ Гараж


Стартап-студия «ИТ Гараж» — одна из ключевых компаний в экосистеме ИТ ПАРК РУС, которая фокусируется на выращивании стартапов. Студия создана совместно с Севастопольским государственным университетом и ГК ИТГЛОБАЛ РУС

УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Новый стартап в портфеле ITG – компания «РобоКорп» по созданию автономных робототехнических комплексов 1
08.11.2024 Стартап-студия «ИТ Гараж» презентовала новый проект для автоматизации с использованием ИИ 1
11.10.2024 Дмитрий Гачко: новый бренд ITG объединит ITGlobal.com, SimpleOne и vStack 1
21.08.2024 В России разрабатывается ПО для полетов БПЛА без оператора и в отсутствие связи 1
27.12.2023 Севастопольская стартап-студия «ИТ Гараж» разрабатывает линейку микрочипов широкого спектра применения 1

