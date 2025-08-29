Получите все материалы CNews по ключевому слову
ITG ИТ Парк Рус ИТ Гараж
Стартап-студия «ИТ Гараж» — одна из ключевых компаний в экосистеме ИТ ПАРК РУС, которая фокусируется на выращивании стартапов. Студия создана совместно с Севастопольским государственным университетом и ГК ИТГЛОБАЛ РУС.
УПОМИНАНИЯ
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 170 2
|ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 142 1
|ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Gamma tech 21 1
|Гачко Дмитрий 11 3
|Молодык Владимир 16 1
|Третьякова Мария 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152517 3
|Россия - ЮФО - Севастополь 562 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 971 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17774 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1068 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380749, в очереди разбора - 737639.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.