Стартап-студия «ИТ Гараж» презентовала новый проект для автоматизации с использованием ИИ

Стартап-студия «ИТ Гараж» представила новую ИИ-экосистему Ainergy. Это комплекс end-to-end решений для бизнеса на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «ИТ Парк Рус».

Проект Ainergy нужен компаниям для интеллектуальной автоматизации рабочих процессов как с участием людей и искусственного интеллекта, так и для полностью автоматизированных пайплайнов на основе облачных сервисов генеративных нейронных сетей.

Руководитель проекта Ainergy Владимир Молодык рассказал про ключевой функционал решения, а именно автоматического заполнения и обработки звонков, диаризации, анализа пользовательских запросов и поиска похожих инцидентов, распознавания документов, оптимизации кода в любой язык.

«Ainergy подходит для крупных компаний и департаментов, которые нуждаются в автоматизации бизнес-процессов в разных областях. Платформа позволяет закрыть эти задачи в едином окне. Решение интегрировано с платформой SimpleOne и бесшовно взаимодействует со всеми продуктами вендора. Сегодня мы можем заявить, что многие компании из ритейла, банковского сектора и здравоохранения видят большой потенциал применения ИИ для оптимизации логистики, персонализации предложений клиентам, автоматизации рутинных процессов и повышения качества диагностики», — сказал Владимир Молодык.

История Ainergy началась во втором полугодии 2023 г. Создатели проекта изучали возможности различных искусственных интеллектов, генерировали контент и переводили тексты с их помощью. К маю 2024 г. команда создала собственные защищенные нейросети, гарантирующие конфиденциальность данных. Сегодня проект расширился новой функциональностью и готов к использованию.