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Молодык Владимир



11.02.2025 Serverspace внедрил в техподдержку ИИ-решение от Ainergy 1
21.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» расширяют стратегическое сотрудничество в области ИИ-решений 1
08.11.2024 Стартап-студия «ИТ Гараж» презентовала новый проект для автоматизации с использованием ИИ 1
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
22.02.2024 Itglobal.com предоставила облачные серверы с GPU для ИИ-экосистемы Ainergy 1
21.02.2024 Тренд внедрения ИИ в бизнес: SimpleOne интегрировала ИИ-инструменты Ainergy в свои решения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Молодык Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 114 4
ServiceNow 89 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 92 2
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 18 2
NetApp - Network Appliance 638 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Nvidia Corp 3502 1
Softline - Софтлайн 2835 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж 4 1
Outsorsa - Аутсорса 3 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 482 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 7 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3034 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5383 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8586 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4495 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10245 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5048 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 737 2
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 47 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7121 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 541 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4153 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11095 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15972 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1182 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 336 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6811 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 865 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 165 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 409 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 685 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1866 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3734 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 1
VeriSM 18 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1439 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1188 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 120 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2495 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3870 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 284 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy - Эйнерджи 9 5
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 2
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Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 42 1
ITG - ITglobal.com - vStack-R 2 1
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Белов Василий 41 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 2
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1029 1
Беларусь - Белоруссия 5686 1
Канада 4889 1
Бразилия - Федеративная Республика 2368 1
Турция - Турецкая республика 2361 1
Нидерланды 3525 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4837 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6970 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 2
Экономический эффект 1069 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7631 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6134 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8712 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5093 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 531 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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