«К2Тех» и Ainergy заключили партнерство для масштабирования ИИ‑автоматизации в корпоративном секторе

«К2Тех», российская ИТ‑компания, и Ainergy, направление корпорации ITG, специализирующееся на прикладных ИИ‑решениях для бизнеса, объявили о партнерстве. Стороны объединяют экспертизу для ускоренного внедрения платформы Ainergy на предприятиях: «К2Тех» возьмет на себя консалтинг, интеграцию и ввод в промышленную эксплуатацию решения, а также поддержку тиражирования успешных сценариев. Клиенты получат инструмент для роста производительности, оптимизации затрат и повышения качества ключевых процессов без длительных циклов разработки. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Ainergy — отечественная платформа интеллектуальной автоматизации с low‑code подходом, которая позволяет быстро проектировать и запускать ИИ‑агентов и сквозные процессы. Платформа управляет «пулом» языковых моделей — как открытых, так и коммерческих — и легко встраивается в корпоративный ландшафт, включая ERP, ECM, CRM, ITSM и BI‑системы. Гибкая архитектура обеспечивает масштабирование под нагрузку и адаптацию под отраслевые сценарии без ущерба для стабильности.

Особое внимание в решении уделено приватности. Обработка данных выполняется в периметре заказчика , информация не передается третьим лицам и не используется для дообучения моделей. Такой формат релевантен для организаций с повышенными требованиями к безопасности и импортонезависимости, включая госструктуры, финансовые институты, промышленные предприятия и компании, работающие в изолированных контурах.

«К2Тех» обеспечит полный цикл внедрения: от формулировки и оценки бизнес‑кейсов до пилотирования, интеграции с корпоративными системами, обучения команд заказчика и дальнейшего масштабирования. Методология фокусируется на измеримом бизнес‑эффекте, управлении качеством данных и соблюдении корпоративных политик ИБ на всех этапах проекта.

«Платформа Ainergy с ее гибкой архитектурой и подходом к управлению пулом моделей соответствует текущим запросам крупного бизнеса. Наша роль — обеспечить ее бесшовную интеграцию в сложную ИТ-инфраструктуру предприятий и построить надежные промышленные процессы. Это позволяет клиентам сосредоточиться на развитии своего бизнеса, доверив нам вопросы стабильной и безопасной работы ИИ-агентов», — сказал Александр Трошкин, руководитель направления «Управление ИТ и корпоративными сервисами» «К2Тех».

«Сотрудничество с «К2Тех» поможет ускорить распространение Ainergy и сформировать понятные, воспроизводимые практики внедрения ИИ в корпоративном сегменте. Мы видим большой потенциал в повышении эффективности ERP и других ключевых систем за счет интеллектуальной автоматизации при строгом соблюдении требований к защите данных», — сказал Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy.