В России создано ПО управления полетом БПЛА на российских чипах

В России создано ПО для полетных контроллеров беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которое работает на микроконтроллерах отечественного производства. Сейчас большинство контроллеров закупаются в Китае, так как отечественные чипы чаще слабее по характеристикам. Ожидается, что разработанное ПО сможет снизить зависимость от импортных комплектующих.

Полет нормальный

Как стало известно CNews, в России создано ПО полетных контроллеров для беспилотников на отечественных микроконтроллерах. Разработка принадлежит компании ООО НПО «Оригинальные русские контроллеры», рассказал CNews ее представитель.

Сейчас большинство микроконтроллеров, которые применяют российские разработчики БПЛА, — иностранные. По словам представителя компании, основным препятствием для использования российских микросхем была их более низкая, по сравнению с иностранными аналогами, производительность. Новое ПО позволяет нивелировать этот недостаток за счет глубокой оптимизации.

ПО было написано «с нуля», без использования opensource. Решение планируется распространять по лицензии и поставлять на внешний рынок.

Компания развивает еще несколько направлений: управление моторами и ПО для беспилотных систем самолетного типа.

Российские микроконтроллеры

Сейчас компания использует решения от АО «ПКК Миландр». Также идут испытания чипов НИИЭТ (ГК «Элемент») и микроконтроллера «Амур» от «Микрона». По данным «Оригинальные русские контроллеры», компания готова работать и с другими отечественными решениями.

bespilotnik.jpg
kjpargeter на Freepik
Создано ПО для улучшения работы БПЛА на отечественных микроконтроллеров

«Основным ограничением для работы с российскими компонентами — является ПО: используемый повсеместно opensource рассчитан на более мощные микроконтроллеры», — поясняет собеседник. Он отметил и экспортные ограничения: если они появятся, российская элементная база станет более предсказуемой по доступности.

Нужно ли это рынку

Такое ПО однозначно будет пользоваться спросом, говорит заместитель декана факультета СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана Андрей Новиков. «Проблема в том, что советское правительство, при наличии у нас передовых разработок, не увидели перспектив в этой области, в чипах и микропроцессорах. И фактически эту область похоронили, — продолжает он. — Вместо финансирования собственных разработок закупали иностранные компоненты. Везде и всюду массово закупались иностранные компоненты, и по нашим микропроцессорам был совершен финальный удар. Больше никогда мы не сможем наверстать упущенное, у наших массовых микропроцессоров просто нет шансов. Они всегда будут недостаточно мощными, энергоэффективными».

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

«Оценка уровня локализации производства Минпромторга РФ — стимул для любой компании-производителя беспилотных авиационных систем, которая хочет получить повышенные оценочные баллы, по использованию российского ПО», — говорит Александр Замятин, руководитель направления по реализации стратегических проектов АО «ГЛОНАСС».

Самостоятельно разработанное ПО с оптимизацией под отечественные процессоры гораздо лучше, чем универсальное кем-то разработанное имеющее различные вредоносные закладки и бэкдоры, отмечает завлабораторией Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана Вячеслав Богачев.

Чем занимается разработчик

Компания занимается комплексной разработкой электронных устройств и ПО, включая дизайн печатных плат, программирование микроконтроллеров, создание аппаратно-программных комплексов для беспилотных систем по полному циклу: от постановки задачи до прототипирования, испытаний и мелкосерийного производства.

ООО НПО «Оригинальные русские контроллеры» создана 20 февраля 2024 г. и является резидентом ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» (Великий Новгород).

Кристина Холупова

