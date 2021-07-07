Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ITSM
IT Service Management
Управление ИТ-услугами
ITSMT
IT Service Management Tool
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 218, упоминаний - 420
ITSM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рубин Дмитрий 39 10
|Дергилёв Никита 40 5
|Клепиков Алексей 77 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Лосев Сергей 43 3
|Федоров Антон 8 2
|Теличева Наталья 125 2
|Жакашев Илья 3 2
|Xie Michael - Се Майкл 7 2
|Галкин Андрей 19 2
|Мякишева Марина 84 2
|Галушкин Олег 168 1
|Марков Дмитрий 21 1
|Дубин Михаил 38 1
|Путин Сергей 36 1
|Трояновский Владимир 40 1
|Натрусов Артем 121 1
|Трофимова Людмила 31 1
|Феоктистов Вадим 13 1
|Глазков Александр 57 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Белоусов Максим 59 1
|Аитов Тимур 47 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Вагизов Руслан 13 1
|Ступин Евгений 18 1
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 1
|Мосягин Константин 19 1
|Самойлов Павел 3 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Марковский Роман 16 1
|Клочков Алексей 25 1
|Гузовский Денис 26 1
|Фокин Дмитрий 17 1
|Гелик Александр 1 1
|Смирнов Евгений 25 1
|Ревяшко Андрей 18 1
|Лихницкий Павел 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 3
|Forbes - Форбс 441 1
|CNews TV 461 1
|CNews Analytics 1988 16
|Gartner 2189 4
|Forrester Research 385 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757434, в очереди разбора - 661124.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757434, в очереди разбора - 661124.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru