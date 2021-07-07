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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ITSM
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07.07.2021 «БПС-Сбербанк» создал центр информационной безопасности на базе Security Vision SOC 1
10.06.2021 Тренды ИТ-индустрии: на что обратить внимание в 2021 г. 1
26.05.2021 Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля 1
25.05.2021 Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen 2
21.05.2021 В группе «Т1» назначен коммерческий директор 1
12.04.2021 ITSM 365 интегрирована с платформой мониторинга и интернета вещей Wialon 5
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
09.02.2021 HP представила новые сервисы для оптимизации работы ИТ-специалистов 1
09.11.2020 Как масштабировать частное облако на весь бизнес и не навредить ИБ 1
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре 2
12.03.2020 На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk 1
06.03.2020 «Ланит-Интеграции» обеспечит полный цикл внедрения платформы SimpleOne 3
05.02.2020 КРОК стала партнером SimpleOne 1
19.12.2019 BMC Software выпустила новую версию платформы для ITSM и ITOM с искусственным интеллектом 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 2
14.06.2019 ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk 1
24.05.2019 Российское решение Naumen Service Desk подтвердило сертификацию PinkVERIFY 2
18.04.2019 «Корус консалтинг» разработал техническое задание на внедрение ITSM-платформы в Concept Group 2
11.04.2019 «Smart technologies» запускает Центр технической поддержки 1
28.12.2018 Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 38% 1
20.12.2018 Компания Comindware признана крупнейшим разработчиком BPMS по итогам 2018 г. 1
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 1
30.11.2018 КМЗ перешел на сервисную модель управления на базе платформы Naumen 1
12.11.2018 «Росводоканал» трансформировал сервисные процессы при помощи Naumen ITSM 365 1
25.10.2018 OCS оптимизировала бизнес-процессы с помощью Naumen Service Desk 1
11.10.2018 «Фольксваген Груп Рус» делает ставку на российское ПО Naumen 1
19.09.2018 Платформа-конструктор: как создать ИТ-инфраструктуру без программистов? 1
14.09.2018 Конференция CNews «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании» 3
10.09.2018 Российских ИТ-директоров научат автоматизировать бизнес-процессы 1
21.08.2018 Конференция CNews «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании» 3
25.07.2018 ITSM 365 отслеживает работу клиентских приложений с помощью технологии интеллектуального зонтичного мониторинга Naumen 5
16.07.2018 Техносерв Cloud стал клиентом нового машинного зала ЦОД IXcellerate 1
21.06.2018 Naumen выпустила новую версию решения для управления сервисными процессами и автоматизации ОЦО 2
19.06.2018 «Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса 1
30.05.2018 «Новапорт» повысил качество обслуживания 8 аэропортов с помощью технологий Naumen 1
17.05.2018 «Ингосстрах» при помощи «Техносерв» и «Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы техподдержки пользователей 2
14.05.2018 Hitachi Vantara представила ПО с ИИ и новые СХД на флэш-памяти 1
04.05.2018 Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 3
27.04.2018 ITSM станет опорой при переводе бизнеса в «цифру» 2
24.04.2018 Fortinet представила решение для автоматизации ИТ и реагирования на угрозы 1

Публикаций - 218, упоминаний - 420

ITSM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 341 16
Microsoft Corporation 11039 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 15
SAP SE 3208 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 8
IBM 3530 8
ServiceNow 49 7
Epicor Software Corporation 53 5
Oracle Corporation 3333 5
Крок 1219 5
АйТи 749 5
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Fortinet 286 3
3728 3
VMware 1829 3
Ростелеком Связьинвест 693 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
SimpleOne - Симпл 1 6 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Cisco Systems 2037 2
Акадо Телеком - Комкор 606 2
Comindware - Колловэар 51 2
OpenText 160 2
DataPro - ДатаПро 56 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Box inc - box.com - box.net 76 2
Uptime Institute 159 2
Hitachi 466 2
Terrasoft - Террасофт 140 2
Salesforce.com 272 2
Adobe Systems 805 2
Инфокомпас 14 1
Hitachi Vantara 100 1
АйтиКонсалт ГК 14 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 8 1
BMC Software 40 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
Schneider Electric - Электрощит Самара 3 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 5
Ингосстрах СПАО 210 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 2
Audi 129 2
Skoda - Škoda Auto 24 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Шоколадница - сеть кофеен 34 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
ВТБ24 583 1
Aldo Coppola 2 1
Аэроклуб 13 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Bentley Motors 50 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Снежная Королева 38 1
Bayer AG - Байер 36 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Сетелем Банк 25 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Катрен 9 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 8 1
Global CIO 28 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
БЕРГ - BERG 5 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум 6 1
Мособлгаз 11 1
CF Industries 3 1
Concept Group 7 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 5
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 71 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
ESM - Enterprise Service Management - Управление Корпоративными Услугами 18 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
DevOps - Development и Operations 296 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 2
Pink Elephаnt PinkVERIFY - методика оценки соответствия ITSM 13 2
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 13
Naumen Service Desk 103 10
Microsoft SQL Server 790 10
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 8
Comindware Business Application Platform 14 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 4
Google Android 10750 3
Fortinet FortiGuard Labs 44 3
Linux OS 4249 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Fortinet FortiCloud Sandbox 2 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
VMware NSX Intelligence 103 2
Naumen ITSM365 9 2
Nokia Nuage SD-WAN 5 2
Microsoft Excel 435 2
Fortinet FortiClient 18 2
Java - Язык программирования 1169 2
Microsoft Office 365 769 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 2
Microsoft Office 1926 2
Fortinet FortiCASB 8 2
Fortinet FortiOS 31 2
Microsoft Azure 1171 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
OpenText Documentum 189 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 2
Fortinet NOC-SOC 1 1
SAP Mobile Platform 28 1
Hitachi HIAA - Hitachi Infrastructure Analytics Advisor 3 1
SAP NetWeaver JAVA 5 1
SAP Afaria 17 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Swarm 5 1
Ivanti Service Manager 2 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Рубин Дмитрий 39 10
Дергилёв Никита 40 5
Клепиков Алексей 77 3
Четвернин Алексей 651 3
Лосев Сергей 43 3
Федоров Антон 8 2
Теличева Наталья 125 2
Жакашев Илья 3 2
Xie Michael - Се Майкл 7 2
Галкин Андрей 19 2
Мякишева Марина 84 2
Галушкин Олег 168 1
Марков Дмитрий 21 1
Дубин Михаил 38 1
Путин Сергей 36 1
Трояновский Владимир 40 1
Натрусов Артем 121 1
Трофимова Людмила 31 1
Феоктистов Вадим 13 1
Глазков Александр 57 1
Дьяченко Валерий 66 1
Белоусов Максим 59 1
Аитов Тимур 47 1
Дворкович Аркадий 169 1
Путятинский Сергей 53 1
Лигачев Глеб 60 1
Вагизов Руслан 13 1
Ступин Евгений 18 1
Hope Paul - Хоуп Пол 13 1
Мосягин Константин 19 1
Самойлов Павел 3 1
Голикова Татьяна 39 1
Марковский Роман 16 1
Клочков Алексей 25 1
Гузовский Денис 26 1
Фокин Дмитрий 17 1
Гелик Александр 1 1
Смирнов Евгений 25 1
Ревяшко Андрей 18 1
Лихницкий Павел 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 27
Казахстан - Республика 2622 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 9
Украина 3353 8
Беларусь - Белоруссия 2084 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 4
Германия - Федеративная Республика 3618 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Восточная Европа 1674 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - Тюмень 494 2
Россия - Сибирь 874 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Россия - Астрахань 240 1
Россия - Омск 624 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 1
Россия - Барнаул 360 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 1
Россия - Минеральные Воды 40 1
Россия - Калуга 295 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Улан-Удэ 138 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Мурманск 255 1
Россия - Чита 198 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Калининград 659 1
Россия - Волгоград 540 1
Индия - Республика 2165 1
Россия - Краснодар 1034 1
Россия - Воронеж 686 1
Россия - Вологодская область - Череповец 115 1
Россия - Амурская область 320 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
Пиратство - Авторское право 205 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 3
Forbes - Форбс 441 1
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CNews Analytics 1988 16
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CNews Большие данные 3 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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