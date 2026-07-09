Получите все материалы CNews по ключевому слову
ITSM IT Service Management Управление ИТ-услугами ITSMT IT Service Management Tool
- ITSM – IT Service Management, управление ИТ-услугами и сервисами
- ITIL - IT Infrastructure Library
- Руководство по управлению ИТ-услугами
Библиотека инфраструктуры информационных технологий
- ESM - Enterprise Service Management
Управление Корпоративными Услугами
- ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management
Управление ИТ-активами
"Наблюдаемость. От инфраструктуры до бизнес метрик" Игорь Попов, Начальник отдела Мониторинга и ITSM-систем, МКБ, данные 2024 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|09.07.2026
|
«Норбит» и «Инферит» внедряют комплексный подход к управлению ИТ-услугами и активами
ложить заказчикам комплексный контур управления, объединяющий оркестрацию ИТ-услуг на базе продукта ITSM box и инвентаризацию активов на основе решения «Инферит ИТМен». Такой подход упростит дл
|07.07.2026
|
Банк «Санкт-Петербург» завершил миграцию на российскую ITSM-систему SimpleOne
атизирована деятельность Комитета по изменениям, Комитета по непрерывности и Комитета по мощностям. ITSM-система самостоятельно формирует задачи на проведение аудита конфигурационных единиц, об
|25.06.2026
|
Платформа SimpleOne стала основой сервисной поддержки «Группы Лента»
ывает свыше 55 тыс. обращений в месяц и консолидирует 518 услуг в едином каталоге. К началу 2026 г. ITSM-решение стало единым центром управления ИТ-сервисами компании и базой для дальнейшего ра
|15.06.2026
|
ГК Softline адаптирует SimpleOne под собственные бизнес-процессы, выводя ITSM-систему на уровень корпоративного управления услугами (ESM)
нно-технологический холдинг с фокусом на инновации, завершила очередной этап развития корпоративной ITSM-системы SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG), адаптировав ее
|04.06.2026
|
Белорусский интегратор «Авектис» оптимизировал сервисную поддержку и контроль SLA с помощью 1С:Itilium
ссы технической поддержки, гарантийного обслуживания и учета трудоемкости сборки серверов с помощью ITSM/ESM-решения 1С:Itilium, совместного продукта «Деснола» и фирмы «1С». Об этом CNews сообщ
|22.05.2026
|
«Гуд Программ» и «Инферит» объявили о партнерстве
и партнерское соглашение. Сотрудничество направлено на развитие решений для управления ИТ-услугами (ITSM) и усиление технологической независимости отечественных компаний в соответствии со страт
|04.05.2026
|
SimpleOne заключил партнерство с eCloudBridge для продвижения решений на рынках Индии и ОАЭ
заключила партнерское соглашение с eCloudBridge для продвижения решений по управлению ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM), корпоративными продажами (B2B CRM), разработкой ПО (SDLC) и персон
|20.04.2026
|
Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области
Областное государственное казенное учреждение «Центр информационно-технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») завершило внедрение системы управления ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk Pro. Решение используется для поддержки исполнительных органов Челябинской области и стало основой для развития сервисного подхода в региональ
|15.04.2026
|
Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций
Откуда на самом деле берутся требования к ITSM Кажется, достаточно собрать требования всех подразделений и сравнить решения по чек-лист
|30.03.2026
|
IT Task внедрила SimpleOne ITSM и SimpleOne B2B CRM
ванием в рамках единой платформы. Было принято решение перенести процессы ИТ-поддержки на SimpleOne ITSM, внедрение которой заняло три недели. В системе реализован портал самообслуживания для к
|23.03.2026
|
Платформа «Сфера» представила экосистему продуктов для сервисного управления ИТ
«Сфера» (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг «Т1») представила новый продуктовый портфель направления ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами). В него входит комплекс взаимосвязанных
|06.03.2026
|
Softline: российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. смещается от учета к управлению рисками и затратами
Российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. входит в стадию зрелости. Компании все чаще переходят от разрозненного учета оборудования и обработки заявок к построению единого контура управления ИТ-инфраструктурой, ориентир
|26.12.2025
|
SimpleOne выпустила новую версию ITSM с матрицей бизнес-влияния для объективной приоритизации инцидентов
ие прикладных бизнес-систем корпорации ITG) представила обновленную версию 1.19.0 бизнес-приложения ITSM. Главным нововведением стала матрица расчета влияния инцидентов, которая помогает служба
|24.12.2025
|
Эксперты Staq назвали отрасли, где ITSM приносит наибольшую пользу
Эксперты проекта Staq, предназначенного для цифровизации бизнеса, проанализировали воздействие ITSM на развитие российских компаний в различных отраслях. По данным аналитиков компании, вли
|22.12.2025
|
Axoft автоматизировала процессы при помощи ITSM 365
Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft в течение восьми лет использует сервис деск ITSM 365. Год назад компания перешла на новую конфигурацию системы с проектным модулем, чтобы бесшовно автоматизировать связанные процессы в работе с партнерским каналом и разработчиками. «В да
|17.12.2025
|
Исследование: только 35-40% российских компаний среднего и крупного бизнеса используют полноценные ITSM-платформы
аченного для цифровизации бизнес-процессов, провел исследование по определению уровня использования ITSM-технологий в российских компаниях, представляющих средний и крупный бизнес. Для анализа
|17.12.2025
|
ITSM 365 автоматизировал обслуживание ИТ-инфраструктуры и персонала аутсорсингового колл-центра Smarter
Аутсорсинговый колл-центр Smarter внедрил low-code инструмент ITSM 365 для управления обслуживанием внешних клиентов и собственного персонала. Ранее в колл-центре координировали сервис при помощи Excel и рабочих чатов, однако с развитием бизнеса компании
|05.12.2025
|
ITSM 365 и Smarter запустили обслуживание 220 точек торговой сети за 6 недель
Аутсорсинговая компания Smarter внедрила в торговой сети low-code-инструмент ITSM 365 для управления ИТ-сервисами и техническим обслуживанием магазинов. Ранее ритейлер использовал зарубежную ERP-систему, однако ее вендор ушел с российского рынка и свернул поддержку прод
|05.11.2025
|
Генеративный ИИ теперь в ITSM: партнерство «Т1 Интеграция» и Ainergy ускорит автоматизацию бизнес-процессов
мент для ускоренной автоматизации бизнес-процессов с применением генеративного ИИ в системах класса ITSM/ESM. Сотрудничество позволит дополнить функциональность в текущих и будущих проектах «Т1
|22.10.2025
|
«Деснол» запустил бесплатного ИИ-ассистента «Платона»
«Деснол» представил первого профессионального онлайн-консультанта по настройке Service Desk и ITSM/ESM-решения 1С:Itilium, разработанного на основе методологии ITIL. Об этом CNews сообщил
|21.10.2025
|
ITSM-система Tikitrik заменила Freshdesk для обработки обращений производственных компаний
в оперативном режиме. В результате заказчик бесшовно получил полностью локализованное и независимое ITSM-решение. Tikitrik объединил внутренние и внешние сервисные потоки, обеспечил прозрачност
|20.10.2025
|
Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
kdesk.Support — инструмент для организации удаленной поддержки клиентов, партнеров и дилеров.Okdesk.ITSM — удобный и надежный service desk для внутренней поддержки.Okdesk.ТОиР — система для упр
|14.10.2025
|
«Квазар» ускорила работу технической поддержки в 2 раза с помощью «1С:Itilium»
обслуживания и управления разработкой. Совместный проект с «Деснолом», разработчиком и интегратором ITSM/ESM-решения «1С:Itilium», позволил в три раза сократить время обработки обращений, на 50
|12.09.2025
|
Commonwealth Partnership с помощью Auxo перешла на российскую ITSM-систему SimpleOne за 2 месяца
После рассмотрения нескольких российских решений для управления ИТ-услугами выбор пал на SimpleOne ITSM — система соответствовала техническим, коммерческим и визуальным требованиям заказчика.
|11.09.2025
|
SimpleOne представил ITSM 1.18.0 для расширения возможностей работы с изменениями
Компания SimpleOne (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения) выпустила версию 1.18.0 системы автоматизации ИТ-процессов ITSM. Обновление включает функциональность группировки запросов на изменение в пакеты, улучшенные формы инфраструктурных инцидентов с отображением информации о владельце услуги и расширение пре
|
Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему
Импортозамещение в госсектореКак Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему В ITSM-системе Федерального казначейства обрабатывается более 300 тыс. об
|10.09.2025
|
Разработчик ПО «Инферит ИТМен» вступил в Ассоциацию itSMF России
Ассоциации itSMF России (ИТ Сервис-менеджмент форум), организации в области управления ИТ-услугами (ITSM). Это позволяет разработчику делиться экспертизой и укрепляет позиции ГК Softline как це
|10.09.2025
|
ЯНАО цифровизирует ИТ-процессы с помощью ITSM-системы на базе ELMA365
ацию заявок, а также интегрировать поддержку с корпоративными сервисами региона (телефония, мессенджер «Среда», системы мониторинга). При проектировании ключевым вызовом стала адаптация коммерческого ITSM-решения под специфику госсектора: сложная иерархия органов власти, множественные согласования и необходимость подписки на услуги. Для этого команда ЯНАО совместно с ELMA365 доработала архи
|27.08.2025
|
Рост скорости обслуживания до 30% и автоматизация юридического блока: ITSM 365 внедрили service desk для девелоперской компании ЦДС
ИТ-компания «ЦДС-Тех» выбрала отечественную облачную платформу ITSM 365 для организации обслуживания в группе ЦДС в соответствии с практиками ITIL и настрой
|31.07.2025
|
SimpleOne представила обновление ITSM 1.17 с улучшениями для агентов службы поддержки
Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) представил версию 1.17.0 системы ITSM. Обновление включает переклассификацию обращений, автоматическую трансляцию данных из родительских инцидентов в дочерние и автоматическое завершение обращений без ответа заявителя. Механиз
|23.07.2025
|
ГК Softline и ГК «ИТ Эксперт» объединят усилия для продвижения ITSM-решений
вия обеих сторон на рынке. ГК Softline будет оказывать услуги по продвижению и внедрению экосистемы ITSM box: клиенты группы компаний получат эффективные решения для автоматизации ИТ-услуг и оп
|30.06.2025
|
КРИТ и SimpleOne предоставят российскому бизнесу импортонезависимые решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО
в и объявляют о начале партнерства. КРИТ будет заниматься внедрением и поддержкой решений SimpleOne ITSM, ITAM и SDLC. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Платформа SimpleOne позвол
|25.06.2025
|
SimpleOne оптимизировал работу с обращениями и согласованием изменений в новой версии ITSM 1.16.1
Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил обновление системы для управления ИT-услугами SimpleOne ITSM. В версии 1.16.1 появилась возможность массово обрабатывать запросы на обслуживание и быстрее внедрять изменения благодаря оптимизации процесса согласования. Об этом CNews сообщили предста
|18.06.2025
|
FM Logistic оптимизировала управление ИТ-процессами с помощью SimpleOne
SimpleOne (входит в корпорацию ITG). Проект реализован системным интегратором ICL Soft. Миграция на ITSM-решение SimpleOne помогла улучшить логистические процессы и выстроить единую архитектуру
|20.05.2025
|
«Комос Групп» внедрил «1С:Itilium» для управления ИТ-услугами агрохолдинга
Агрохолдинг «Комос Групп» создал единый цифровой контур управления сервисами с помощью ITSM-решения «1С:Itilium» от российского разработчика и интегратора компании «Деснол». Проект
|16.05.2025
|
ITSM 365 внедрили в FESCO сервисную платформу
анить недостатки старой схемы работы и создать базу для дальнейшего развития сервисов. Service desk ITSM 365 подходил под ключевые критерии — российская разработка, опыт и надежность вендора, ш
|24.04.2025
|
Positive Technologies использует ITSM-систему SimpleOne
ie мигрировала на российскую систему управления ИТ-услугами от SimpleOne (входит в корпорацию ITG). ITSM-система позволила организовать поддержку более 10 тыс. пользователей и 60 бизнес-процесс
|22.04.2025
|
ГК ITMS автоматизировала работу с заявками планово-производственного отдела с помощью Tikitrik
ками планово-производственного отдела на новую систему Production Scheduling Desk. Она построена на ITSM-платформе Tikitrik, которая уже используется в ГК ITMS для автоматизации ИТ-услуг и HR-з
|16.04.2025
|
SimpleOne представляет ITSM 1.15.0 с виджетом «Быстрые ответы» для автоматизации коммуникаций в техподдержке
Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил обновление ITSM-системы версии 1.15.0. Новая функциональность — виджет «Быстрые ответы», позволяющий специалистам техподдержки использовать шаблоны для ускорения обработки обращений. Об этом CNews сообщил
|15.04.2025
|
ИТ-служба Benecom улучшила бизнес-показатели c cb системой на базе ITSM 365
ИТ-аутсорсинговая компания Benecom выстраивает сервисное обслуживание клиентов на основе платформы ITSM 365, заменив самописное решение. За первые два года использования специализированной
ITSM и организации, системы, технологии, персоны:
|Чуканов Сергей 110 68
|Рубин Дмитрий 54 26
|Шарипов Руслан 55 18
|Благов Арсен 61 17
|Федоров Антон 23 16
|Dobner Michael - Добнер Михаэль 24 14
|Дергилёв Никита 44 13
|Натрусов Артем 313 13
|Федулов Кирилл 54 12
|Потоцкий Михаил 15 12
|Хомков Игорь 47 11
|Шевченко Владимир 153 11
|Ованесян Георгий 15 11
|Саввин Антон 18 11
|Хижний Артем - Хижный Артем 20 11
|Лыков Алексей 13 10
|Гачко Дмитрий 49 10
|Лялеко Владимир 18 10
|Нестеров Алексей 175 9
|Кардашин Никита 33 9
|Вишняков Андрей 16 9
|Молодык Владимир 19 9
|Белов Василий 82 8
|Исайченко Дмитрий 11 8
|Фитисов Андрей 8 8
|Шилов Евгений 9 8
|Шадаев Максут 1210 8
|Лигачев Глеб 120 7
|Цыпляев Максим 44 7
|Аксенов Евгений 20 7
|Сотин Денис 216 6
|Беляев Владислав 104 6
|Ульянов Николай 176 6
|Лобов Сергей 27 6
|Серова Елена 320 6
|Левиков Антон 69 6
|Баринов Игорь 11 6
|Трусов Данила 26 6
|Сергеев Сергей 179 5
|Кириченко Игорь 58 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.