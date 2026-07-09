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ITSM IT Service Management Управление ИТ-услугами ITSMT IT Service Management Tool

 

 

 

"Наблюдаемость. От инфраструктуры до бизнес метрик" Игорь Попов, Начальник отдела Мониторинга и ITSM-систем, МКБ, данные 2024 года 

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09.07.2026 «Норбит» и «Инферит» внедряют комплексный подход к управлению ИТ-услугами и активами

ложить заказчикам комплексный контур управления, объединяющий оркестрацию ИТ-услуг на базе продукта ITSM box и инвентаризацию активов на основе решения «Инферит ИТМен». Такой подход упростит дл
07.07.2026 Банк «Санкт-Петербург» завершил миграцию на российскую ITSM-систему SimpleOne

атизирована деятельность Комитета по изменениям, Комитета по непрерывности и Комитета по мощностям. ITSM-система самостоятельно формирует задачи на проведение аудита конфигурационных единиц, об
25.06.2026 Платформа SimpleOne стала основой сервисной поддержки «Группы Лента»

ывает свыше 55 тыс. обращений в месяц и консолидирует 518 услуг в едином каталоге. К началу 2026 г. ITSM-решение стало единым центром управления ИТ-сервисами компании и базой для дальнейшего ра
15.06.2026 ГК Softline адаптирует SimpleOne под собственные бизнес-процессы, выводя ITSM-систему на уровень корпоративного управления услугами (ESM)

нно-технологический холдинг с фокусом на инновации, завершила очередной этап развития корпоративной ITSM-системы SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG), адаптировав ее

04.06.2026 Белорусский интегратор «Авектис» оптимизировал сервисную поддержку и контроль SLA с помощью 1С:Itilium

ссы технической поддержки, гарантийного обслуживания и учета трудоемкости сборки серверов с помощью ITSM/ESM-решения 1С:Itilium, совместного продукта «Деснола» и фирмы «1С». Об этом CNews сообщ
22.05.2026 «Гуд Программ» и «Инферит» объявили о партнерстве

и партнерское соглашение. Сотрудничество направлено на развитие решений для управления ИТ-услугами (ITSM) и усиление технологической независимости отечественных компаний в соответствии со страт
04.05.2026 SimpleOne заключил партнерство с eCloudBridge для продвижения решений на рынках Индии и ОАЭ

заключила партнерское соглашение с eCloudBridge для продвижения решений по управлению ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM), корпоративными продажами (B2B CRM), разработкой ПО (SDLC) и персон
20.04.2026 Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области

Областное государственное казенное учреждение «Центр информационно-технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») завершило внедрение системы управления ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk Pro. Решение используется для поддержки исполнительных органов Челябинской области и стало основой для развития сервисного подхода в региональ
15.04.2026 Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Откуда на самом деле берутся требования к ITSM Кажется, достаточно собрать требования всех подразделений и сравнить решения по чек-лист
30.03.2026 IT Task внедрила SimpleOne ITSM и SimpleOne B2B CRM

ванием в рамках единой платформы. Было принято решение перенести процессы ИТ-поддержки на SimpleOne ITSM, внедрение которой заняло три недели. В системе реализован портал самообслуживания для к
23.03.2026 Платформа «Сфера» представила экосистему продуктов для сервисного управления ИТ

«Сфера» (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг «Т1») представила новый продуктовый портфель направления ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами). В него входит комплекс взаимосвязанных

06.03.2026 Softline: российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. смещается от учета к управлению рисками и затратами

Российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. входит в стадию зрелости. Компании все чаще переходят от разрозненного учета оборудования и обработки заявок к построению единого контура управления ИТ-инфраструктурой, ориентир
26.12.2025 SimpleOne выпустила новую версию ITSM с матрицей бизнес-влияния для объективной приоритизации инцидентов

ие прикладных бизнес-систем корпорации ITG) представила обновленную версию 1.19.0 бизнес-приложения ITSM. Главным нововведением стала матрица расчета влияния инцидентов, которая помогает служба
24.12.2025 Эксперты Staq назвали отрасли, где ITSM приносит наибольшую пользу

Эксперты проекта Staq, предназначенного для цифровизации бизнеса, проанализировали воздействие ITSM на развитие российских компаний в различных отраслях. По данным аналитиков компании, вли
22.12.2025 Axoft автоматизировала процессы при помощи ITSM 365

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft в течение восьми лет использует сервис деск ITSM 365. Год назад компания перешла на новую конфигурацию системы с проектным модулем, чтобы бесшовно автоматизировать связанные процессы в работе с партнерским каналом и разработчиками. «В да
17.12.2025 Исследование: только 35-40% российских компаний среднего и крупного бизнеса используют полноценные ITSM-платформы

аченного для цифровизации бизнес-процессов, провел исследование по определению уровня использования ITSM-технологий в российских компаниях, представляющих средний и крупный бизнес. Для анализа

17.12.2025 ITSM 365 автоматизировал обслуживание ИТ-инфраструктуры и персонала аутсорсингового колл-центра Smarter

Аутсорсинговый колл-центр Smarter внедрил low-code инструмент ITSM 365 для управления обслуживанием внешних клиентов и собственного персонала. Ранее в колл-центре координировали сервис при помощи Excel и рабочих чатов, однако с развитием бизнеса компании

05.12.2025 ITSM 365 и Smarter запустили обслуживание 220 точек торговой сети за 6 недель

Аутсорсинговая компания Smarter внедрила в торговой сети low-code-инструмент ITSM 365 для управления ИТ-сервисами и техническим обслуживанием магазинов. Ранее ритейлер использовал зарубежную ERP-систему, однако ее вендор ушел с российского рынка и свернул поддержку прод
05.11.2025 Генеративный ИИ теперь в ITSM: партнерство «Т1 Интеграция» и Ainergy ускорит автоматизацию бизнес-процессов

мент для ускоренной автоматизации бизнес-процессов с применением генеративного ИИ в системах класса ITSM/ESM. Сотрудничество позволит дополнить функциональность в текущих и будущих проектах «Т1
22.10.2025 «Деснол» запустил бесплатного ИИ-ассистента «Платона»

«Деснол» представил первого профессионального онлайн-консультанта по настройке Service Desk и ITSM/ESM-решения 1С:Itilium, разработанного на основе методологии ITIL. Об этом CNews сообщил
21.10.2025 ITSM-система Tikitrik заменила Freshdesk для обработки обращений производственных компаний

в оперативном режиме. В результате заказчик бесшовно получил полностью локализованное и независимое ITSM-решение. Tikitrik объединил внутренние и внешние сервисные потоки, обеспечил прозрачност
20.10.2025 Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

kdesk.Support — инструмент для организации удаленной поддержки клиентов, партнеров и дилеров.Okdesk.ITSM — удобный и надежный service desk для внутренней поддержки.Okdesk.ТОиР — система для упр
14.10.2025 «Квазар» ускорила работу технической поддержки в 2 раза с помощью «1С:Itilium»

обслуживания и управления разработкой. Совместный проект с «Деснолом», разработчиком и интегратором ITSM/ESM-решения «1С:Itilium», позволил в три раза сократить время обработки обращений, на 50
12.09.2025 Commonwealth Partnership с помощью Auxo перешла на российскую ITSM-систему SimpleOne за 2 месяца

После рассмотрения нескольких российских решений для управления ИТ-услугами выбор пал на SimpleOne ITSM — система соответствовала техническим, коммерческим и визуальным требованиям заказчика.

11.09.2025 SimpleOne представил ITSM 1.18.0 для расширения возможностей работы с изменениями

Компания SimpleOne (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения) выпустила версию 1.18.0 системы автоматизации ИТ-процессов ITSM. Обновление включает функциональность группировки запросов на изменение в пакеты, улучшенные формы инфраструктурных инцидентов с отображением информации о владельце услуги и расширение пре
Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему

Импортозамещение в госсектореКак Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему В ITSM-системе Федерального казначейства обрабатывается более 300 тыс. об
10.09.2025 Разработчик ПО «Инферит ИТМен» вступил в Ассоциацию itSMF России

Ассоциации itSMF России (ИТ Сервис-менеджмент форум), организации в области управления ИТ-услугами (ITSM). Это позволяет разработчику делиться экспертизой и укрепляет позиции ГК Softline как це
10.09.2025 ЯНАО цифровизирует ИТ-процессы с помощью ITSM-системы на базе ELMA365

ацию заявок, а также интегрировать поддержку с корпоративными сервисами региона (телефония, мессенджер «Среда», системы мониторинга). При проектировании ключевым вызовом стала адаптация коммерческого ITSM-решения под специфику госсектора: сложная иерархия органов власти, множественные согласования и необходимость подписки на услуги. Для этого команда ЯНАО совместно с ELMA365 доработала архи
27.08.2025 Рост скорости обслуживания до 30% и автоматизация юридического блока: ITSM 365 внедрили service desk для девелоперской компании ЦДС

ИТ-компания «ЦДС-Тех» выбрала отечественную облачную платформу ITSM 365 для организации обслуживания в группе ЦДС в соответствии с практиками ITIL и настрой
31.07.2025 SimpleOne представила обновление ITSM 1.17 с улучшениями для агентов службы поддержки

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) представил версию 1.17.0 системы ITSM. Обновление включает переклассификацию обращений, автоматическую трансляцию данных из родительских инцидентов в дочерние и автоматическое завершение обращений без ответа заявителя. Механиз
23.07.2025 ГК Softline и ГК «ИТ Эксперт» объединят усилия для продвижения ITSM-решений

вия обеих сторон на рынке. ГК Softline будет оказывать услуги по продвижению и внедрению экосистемы ITSM box: клиенты группы компаний получат эффективные решения для автоматизации ИТ-услуг и оп
30.06.2025 КРИТ и SimpleOne предоставят российскому бизнесу импортонезависимые решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО

в и объявляют о начале партнерства. КРИТ будет заниматься внедрением и поддержкой решений SimpleOne ITSM, ITAM и SDLC. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Платформа SimpleOne позвол
25.06.2025 SimpleOne оптимизировал работу с обращениями и согласованием изменений в новой версии ITSM 1.16.1

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил обновление системы для управления ИT-услугами SimpleOne ITSM. В версии 1.16.1 появилась возможность массово обрабатывать запросы на обслуживание и быстрее внедрять изменения благодаря оптимизации процесса согласования. Об этом CNews сообщили предста
18.06.2025 FM Logistic оптимизировала управление ИТ-процессами с помощью SimpleOne

SimpleOne (входит в корпорацию ITG). Проект реализован системным интегратором ICL Soft. Миграция на ITSM-решение SimpleOne помогла улучшить логистические процессы и выстроить единую архитектуру
20.05.2025 «Комос Групп» внедрил «1С:Itilium» для управления ИТ-услугами агрохолдинга

Агрохолдинг «Комос Групп» создал единый цифровой контур управления сервисами с помощью ITSM-решения «1С:Itilium» от российского разработчика и интегратора компании «Деснол». Проект
16.05.2025 ITSM 365 внедрили в FESCO сервисную платформу

анить недостатки старой схемы работы и создать базу для дальнейшего развития сервисов. Service desk ITSM 365 подходил под ключевые критерии — российская разработка, опыт и надежность вендора, ш
24.04.2025 Positive Technologies использует ITSM-систему SimpleOne

ie мигрировала на российскую систему управления ИТ-услугами от SimpleOne (входит в корпорацию ITG). ITSM-система позволила организовать поддержку более 10 тыс. пользователей и 60 бизнес-процесс
22.04.2025 ГК ITMS автоматизировала работу с заявками планово-производственного отдела с помощью Tikitrik

ками планово-производственного отдела на новую систему Production Scheduling Desk. Она построена на ITSM-платформе Tikitrik, которая уже используется в ГК ITMS для автоматизации ИТ-услуг и HR-з
16.04.2025 SimpleOne представляет ITSM 1.15.0 с виджетом «Быстрые ответы» для автоматизации коммуникаций в техподдержке

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил обновление ITSM-системы версии 1.15.0. Новая функциональность — виджет «Быстрые ответы», позволяющий специалистам техподдержки использовать шаблоны для ускорения обработки обращений. Об этом CNews сообщил
15.04.2025 ИТ-служба Benecom улучшила бизнес-показатели c cb системой на базе ITSM 365

ИТ-аутсорсинговая компания Benecom выстраивает сервисное обслуживание клиентов на основе платформы ITSM 365, заменив самописное решение. За первые два года использования специализированной


Публикаций - 954, упоминаний - 1679

ITSM и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 131
Naumen - Наумен 752 123
9594 103
HP Inc. 5883 77
Microsoft Corporation 25775 68
Softline - Софтлайн 3743 66
SAP SE 5601 62
ServiceNow 111 57
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 56
Oracle Corporation 7074 52
IBM - International Business Machines Corp 9699 50
Крок - Croc 1964 43
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 39
Ростелеком 10948 38
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 36
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 106 32
Cleverics - Клеверикс 41 31
Broadcom - VMware 2610 31
Comindware - Колловэар 202 27
OmniNet - ОмниНет 41 25
Telegram Group 2940 25
OpenText - Micro Focus 122 25
Cisco Systems 5372 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 21
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 19
Ivanti - ранее LANDesk 100 19
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Inline Group - Инлайн Груп 105 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 18
АйТи 1519 18
GreenData - Гриндата 87 17
ICL ГК - ICL Group 481 16
Axios Systems - Аксиос Системс 56 16
Медиа-тел - Media-Tel - Медиа-Майн - Медиа-Байт - Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим 33 16
Directum - Директум 1268 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 17
Газпром ПАО 1493 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Почта России ПАО 2370 13
Ингосстрах СПАО 478 13
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 12
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 12
Газпром нефть 725 12
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 11
Альфа-Банк 1979 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Русагро Группа Компаний 379 10
АльфаСтрахование СГ 394 10
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 46 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
ВТБ - ВТБ24 671 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Getronics - PinkRoccade 18 7
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
X5 Group - Перекрёсток 640 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 48
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
Федеральное казначейство России 1949 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Минтруд РФ - СоцТех ФКУ - Информационные технологии в социальной сфере 3 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Клуб ИТ-Директоров Ижевска 2 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
JIPDEC - Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community - Японская корпорация по разработке технологий обработки информации 2 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
VeriSM Foundation 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 542
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 528
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 271
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 258
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 245
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 234
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 225
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 211
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 193
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 161
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 160
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 158
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 158
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 145
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 144
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 134
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 129
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 127
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 117
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 221 114
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 113
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 111
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 89
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 89
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 83
Управляемость - Manageability 2271 78
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 76
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 75
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 75
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 73
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 71
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 70
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 69
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 67
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 67
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 66
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 63
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 63
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 62
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 77
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 64 51
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 48
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 47
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 64 43
OmniNet - Omnitracker 70 43
Linux OS 11533 40
Naumen ITSM365 49 39
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 38
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 52 32
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 30
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 30
HPE Service Manager - HPSM 49 27
Microsoft Windows 16882 27
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 26
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 25
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 24
Microsoft Office 4170 23
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 21
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 84 17
ELMA 365 Low-code BPM 184 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
OmniNet - Omnitracker ITSM Center 16 15
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 15
1С:ERP Управление предприятием 841 15
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 44 14
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 14
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 14
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 32 13
Rikitlab - Tikitrik 20 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 13
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 13
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 16 12
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 24 12
1С:ITIL 21 11
Чуканов Сергей 110 68
Рубин Дмитрий 54 26
Шарипов Руслан 55 18
Благов Арсен 61 17
Федоров Антон 23 16
Dobner Michael - Добнер Михаэль 24 14
Дергилёв Никита 44 13
Натрусов Артем 313 13
Федулов Кирилл 54 12
Потоцкий Михаил 15 12
Хомков Игорь 47 11
Шевченко Владимир 153 11
Ованесян Георгий 15 11
Саввин Антон 18 11
Хижний Артем - Хижный Артем 20 11
Лыков Алексей 13 10
Гачко Дмитрий 49 10
Лялеко Владимир 18 10
Нестеров Алексей 175 9
Кардашин Никита 33 9
Вишняков Андрей 16 9
Молодык Владимир 19 9
Белов Василий 82 8
Исайченко Дмитрий 11 8
Фитисов Андрей 8 8
Шилов Евгений 9 8
Шадаев Максут 1210 8
Лигачев Глеб 120 7
Цыпляев Максим 44 7
Аксенов Евгений 20 7
Сотин Денис 216 6
Беляев Владислав 104 6
Ульянов Николай 176 6
Лобов Сергей 27 6
Серова Елена 320 6
Левиков Антон 69 6
Баринов Игорь 11 6
Трусов Данила 26 6
Сергеев Сергей 179 5
Кириченко Игорь 58 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 705
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 149
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 87
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 50
Европа 24964 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 44
Казахстан - Республика 6048 39
Беларусь - Белоруссия 6289 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
Украина 7928 23
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 15
Россия - СФО - Новосибирск 4876 15
Индия - Bharat 5869 14
Европа Восточная 3138 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Нидерланды 3746 11
Азия - Азиатский регион 5920 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Ближний Восток 3154 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Польша - Республика 2031 5
Канада 5081 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 477
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 301
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 256
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 220
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 204
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 161
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 147
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 128
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 94
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 80
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 70
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 60
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 55
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 54
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 53
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 27
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 26
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 25
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 23
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 22
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 29
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
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Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
23ABC News 183 1
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Forrester Research 834 9
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
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VMR - Verified Market Research 7 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
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SDN Central 3 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Fortune Global 500 295 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 6
РАН - Российская академия наук 2122 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
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