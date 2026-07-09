«Норбит» и «Инферит» внедряют комплексный подход к управлению ИТ-услугами и активами ложить заказчикам комплексный контур управления, объединяющий оркестрацию ИТ-услуг на базе продукта ITSM box и инвентаризацию активов на основе решения «Инферит ИТМен». Такой подход упростит дл

Банк «Санкт-Петербург» завершил миграцию на российскую ITSM-систему SimpleOne атизирована деятельность Комитета по изменениям, Комитета по непрерывности и Комитета по мощностям. ITSM-система самостоятельно формирует задачи на проведение аудита конфигурационных единиц, об

Платформа SimpleOne стала основой сервисной поддержки «Группы Лента» ывает свыше 55 тыс. обращений в месяц и консолидирует 518 услуг в едином каталоге. К началу 2026 г. ITSM-решение стало единым центром управления ИТ-сервисами компании и базой для дальнейшего ра

ГК Softline адаптирует SimpleOne под собственные бизнес-процессы, выводя ITSM-систему на уровень корпоративного управления услугами (ESM) нно-технологический холдинг с фокусом на инновации, завершила очередной этап развития корпоративной ITSM-системы SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG), адаптировав ее

Белорусский интегратор «Авектис» оптимизировал сервисную поддержку и контроль SLA с помощью 1С:Itilium ссы технической поддержки, гарантийного обслуживания и учета трудоемкости сборки серверов с помощью ITSM/ESM-решения 1С:Itilium, совместного продукта «Деснола» и фирмы «1С». Об этом CNews сообщ

«Гуд Программ» и «Инферит» объявили о партнерстве и партнерское соглашение. Сотрудничество направлено на развитие решений для управления ИТ-услугами (ITSM) и усиление технологической независимости отечественных компаний в соответствии со страт

SimpleOne заключил партнерство с eCloudBridge для продвижения решений на рынках Индии и ОАЭ заключила партнерское соглашение с eCloudBridge для продвижения решений по управлению ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM), корпоративными продажами (B2B CRM), разработкой ПО (SDLC) и персон

Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области Областное государственное казенное учреждение «Центр информационно-технического обслуживания» (ОГКУ «ЦИТО») завершило внедрение системы управления ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk Pro. Решение используется для поддержки исполнительных органов Челябинской области и стало основой для развития сервисного подхода в региональ

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций Откуда на самом деле берутся требования к ITSM Кажется, достаточно собрать требования всех подразделений и сравнить решения по чек-лист

IT Task внедрила SimpleOne ITSM и SimpleOne B2B CRM ванием в рамках единой платформы. Было принято решение перенести процессы ИТ-поддержки на SimpleOne ITSM, внедрение которой заняло три недели. В системе реализован портал самообслуживания для к

Платформа «Сфера» представила экосистему продуктов для сервисного управления ИТ «Сфера» (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг «Т1») представила новый продуктовый портфель направления ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами). В него входит комплекс взаимосвязанных

Softline: российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. смещается от учета к управлению рисками и затратами Российский рынок систем управления ИТ-активами (ITAM) и ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. входит в стадию зрелости. Компании все чаще переходят от разрозненного учета оборудования и обработки заявок к построению единого контура управления ИТ-инфраструктурой, ориентир

SimpleOne выпустила новую версию ITSM с матрицей бизнес-влияния для объективной приоритизации инцидентов ие прикладных бизнес-систем корпорации ITG) представила обновленную версию 1.19.0 бизнес-приложения ITSM. Главным нововведением стала матрица расчета влияния инцидентов, которая помогает служба

Эксперты Staq назвали отрасли, где ITSM приносит наибольшую пользу Эксперты проекта Staq, предназначенного для цифровизации бизнеса, проанализировали воздействие ITSM на развитие российских компаний в различных отраслях. По данным аналитиков компании, вли

Axoft автоматизировала процессы при помощи ITSM 365 Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft в течение восьми лет использует сервис деск ITSM 365. Год назад компания перешла на новую конфигурацию системы с проектным модулем, чтобы бесшовно автоматизировать связанные процессы в работе с партнерским каналом и разработчиками. «В да

Исследование: только 35-40% российских компаний среднего и крупного бизнеса используют полноценные ITSM-платформы аченного для цифровизации бизнес-процессов, провел исследование по определению уровня использования ITSM-технологий в российских компаниях, представляющих средний и крупный бизнес. Для анализа

ITSM 365 автоматизировал обслуживание ИТ-инфраструктуры и персонала аутсорсингового колл-центра Smarter Аутсорсинговый колл-центр Smarter внедрил low-code инструмент ITSM 365 для управления обслуживанием внешних клиентов и собственного персонала. Ранее в колл-центре координировали сервис при помощи Excel и рабочих чатов, однако с развитием бизнеса компании

ITSM 365 и Smarter запустили обслуживание 220 точек торговой сети за 6 недель Аутсорсинговая компания Smarter внедрила в торговой сети low-code-инструмент ITSM 365 для управления ИТ-сервисами и техническим обслуживанием магазинов. Ранее ритейлер использовал зарубежную ERP-систему, однако ее вендор ушел с российского рынка и свернул поддержку прод

Генеративный ИИ теперь в ITSM: партнерство «Т1 Интеграция» и Ainergy ускорит автоматизацию бизнес-процессов мент для ускоренной автоматизации бизнес-процессов с применением генеративного ИИ в системах класса ITSM/ESM. Сотрудничество позволит дополнить функциональность в текущих и будущих проектах «Т1

«Деснол» запустил бесплатного ИИ-ассистента «Платона» «Деснол» представил первого профессионального онлайн-консультанта по настройке Service Desk и ITSM/ESM-решения 1С:Itilium, разработанного на основе методологии ITIL. Об этом CNews сообщил

ITSM-система Tikitrik заменила Freshdesk для обработки обращений производственных компаний в оперативном режиме. В результате заказчик бесшовно получил полностью локализованное и независимое ITSM-решение. Tikitrik объединил внутренние и внешние сервисные потоки, обеспечил прозрачност

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета kdesk.Support — инструмент для организации удаленной поддержки клиентов, партнеров и дилеров.Okdesk.ITSM — удобный и надежный service desk для внутренней поддержки.Okdesk.ТОиР — система для упр

«Квазар» ускорила работу технической поддержки в 2 раза с помощью «1С:Itilium» обслуживания и управления разработкой. Совместный проект с «Деснолом», разработчиком и интегратором ITSM/ESM-решения «1С:Itilium», позволил в три раза сократить время обработки обращений, на 50

Commonwealth Partnership с помощью Auxo перешла на российскую ITSM-систему SimpleOne за 2 месяца После рассмотрения нескольких российских решений для управления ИТ-услугами выбор пал на SimpleOne ITSM — система соответствовала техническим, коммерческим и визуальным требованиям заказчика.

SimpleOne представил ITSM 1.18.0 для расширения возможностей работы с изменениями Компания SimpleOne (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения) выпустила версию 1.18.0 системы автоматизации ИТ-процессов ITSM. Обновление включает функциональность группировки запросов на изменение в пакеты, улучшенные формы инфраструктурных инцидентов с отображением информации о владельце услуги и расширение пре

Импортозамещение в госсекторе. Как Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему Импортозамещение в госсектореКак Федеральное казначейство перешло на отечественную ITSM-систему В ITSM-системе Федерального казначейства обрабатывается более 300 тыс. об

Разработчик ПО «Инферит ИТМен» вступил в Ассоциацию itSMF России Ассоциации itSMF России (ИТ Сервис-менеджмент форум), организации в области управления ИТ-услугами (ITSM). Это позволяет разработчику делиться экспертизой и укрепляет позиции ГК Softline как це

ЯНАО цифровизирует ИТ-процессы с помощью ITSM-системы на базе ELMA365 ацию заявок, а также интегрировать поддержку с корпоративными сервисами региона (телефония, мессенджер «Среда», системы мониторинга). При проектировании ключевым вызовом стала адаптация коммерческого ITSM-решения под специфику госсектора: сложная иерархия органов власти, множественные согласования и необходимость подписки на услуги. Для этого команда ЯНАО совместно с ELMA365 доработала архи

Рост скорости обслуживания до 30% и автоматизация юридического блока: ITSM 365 внедрили service desk для девелоперской компании ЦДС ИТ-компания «ЦДС-Тех» выбрала отечественную облачную платформу ITSM 365 для организации обслуживания в группе ЦДС в соответствии с практиками ITIL и настрой

SimpleOne представила обновление ITSM 1.17 с улучшениями для агентов службы поддержки Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) представил версию 1.17.0 системы ITSM. Обновление включает переклассификацию обращений, автоматическую трансляцию данных из родительских инцидентов в дочерние и автоматическое завершение обращений без ответа заявителя. Механиз

ГК Softline и ГК «ИТ Эксперт» объединят усилия для продвижения ITSM-решений вия обеих сторон на рынке. ГК Softline будет оказывать услуги по продвижению и внедрению экосистемы ITSM box: клиенты группы компаний получат эффективные решения для автоматизации ИТ-услуг и оп

КРИТ и SimpleOne предоставят российскому бизнесу импортонезависимые решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО в и объявляют о начале партнерства. КРИТ будет заниматься внедрением и поддержкой решений SimpleOne ITSM, ITAM и SDLC. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Платформа SimpleOne позвол

SimpleOne оптимизировал работу с обращениями и согласованием изменений в новой версии ITSM 1.16.1 Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил обновление системы для управления ИT-услугами SimpleOne ITSM. В версии 1.16.1 появилась возможность массово обрабатывать запросы на обслуживание и быстрее внедрять изменения благодаря оптимизации процесса согласования. Об этом CNews сообщили предста

FM Logistic оптимизировала управление ИТ-процессами с помощью SimpleOne SimpleOne (входит в корпорацию ITG). Проект реализован системным интегратором ICL Soft. Миграция на ITSM-решение SimpleOne помогла улучшить логистические процессы и выстроить единую архитектуру

«Комос Групп» внедрил «1С:Itilium» для управления ИТ-услугами агрохолдинга Агрохолдинг «Комос Групп» создал единый цифровой контур управления сервисами с помощью ITSM-решения «1С:Itilium» от российского разработчика и интегратора компании «Деснол». Проект

ITSM 365 внедрили в FESCO сервисную платформу анить недостатки старой схемы работы и создать базу для дальнейшего развития сервисов. Service desk ITSM 365 подходил под ключевые критерии — российская разработка, опыт и надежность вендора, ш

Positive Technologies использует ITSM-систему SimpleOne ie мигрировала на российскую систему управления ИТ-услугами от SimpleOne (входит в корпорацию ITG). ITSM-система позволила организовать поддержку более 10 тыс. пользователей и 60 бизнес-процесс

ГК ITMS автоматизировала работу с заявками планово-производственного отдела с помощью Tikitrik ками планово-производственного отдела на новую систему Production Scheduling Desk. Она построена на ITSM-платформе Tikitrik, которая уже используется в ГК ITMS для автоматизации ИТ-услуг и HR-з

SimpleOne представляет ITSM 1.15.0 с виджетом «Быстрые ответы» для автоматизации коммуникаций в техподдержке Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил обновление ITSM-системы версии 1.15.0. Новая функциональность — виджет «Быстрые ответы», позволяющий специалистам техподдержки использовать шаблоны для ускорения обработки обращений. Об этом CNews сообщил