ITSM 365 интегрирована с платформой мониторинга и интернета вещей Wialon 5

Как масштабировать частное облако на весь бизнес и не навредить ИБ 1

На ММК создана единая корпоративная система управления процессами на базе Naumen Service Desk 1

КРОК стала партнером SimpleOne 1

BMC Software выпустила новую версию платформы для ITSM и ITOM с искусственным интеллектом 1

ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk 1

Российское решение Naumen Service Desk подтвердило сертификацию PinkVERIFY 2

КМЗ перешел на сервисную модель управления на базе платформы Naumen 1

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Техносерв Cloud стал клиентом нового машинного зала ЦОД IXcellerate 1

Naumen выпустила новую версию решения для управления сервисными процессами и автоматизации ОЦО 2

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