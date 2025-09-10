Разработчик ПО «Инферит ИТМен» вступил в Ассоциацию itSMF России

Подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) — «Инферит ИТМен» — присоединилось к Ассоциации itSMF России (ИТ Сервис-менеджмент форум), организации в области управления ИТ-услугами (ITSM). Это позволяет разработчику делиться экспертизой и укрепляет позиции ГК Softline как центра компетенций на ИТ-рынке. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инферит ИТМен» специализируется на создании достоверной базы данных, которая становится фундаментом для управления ИТ-услугами (ITSM), ИТ-активами (ITAM) и программными лицензиями (SAM). Компания обладает опытом в работе со сложными и геораспределенными инфраструктурами, где важно обеспечивать точность, актуальность и полноту данных.

Присоединившись к ассоциации, «Инферит ИТМен» планирует делиться практическим опытом построения ИТ-управления на основе достоверных данных, развивать стандарты и лучшие практики ITSM, ITAM и SAM, активно участвовать в образовательных инициативах, исследованиях и мероприятиях itSMF России, а также помогать российскому бизнесу внедрять сервисный подход и повышать зрелость ITSM-процессов.

«Для успешного управления ИТ-услугами нужно начинать с достоверных данных. Наш опыт показывает: даже небольшие неточности приводят к серьезным ошибкам в лицензировании, завышенным затратам и проблемам с информационной безопасностью. Вступая в itSMF России, мы хотим делиться экспертизой и помогать компаниям выстраивать управление ИТ-услугами и сервисами на прочном и актуальном фундаменте», — сказал Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline).

Ассоциация itSMF России — некоммерческая организация, объединяющая специалистов и компании для распространения опыта в области ITSM, обмена знаниями и экспертной поддержкой, а также содействия в эффективном применении сервисного подхода в ИТ-менеджменте.

Членство в itSMF России позволит «Инферит ИТМен» активнее включаться в развитие профессионального сообщества, формировать культуру управления ИТ-услугами на основе достоверных данных и вносить вклад в повышение эффективности цифровой инфраструктуры российских компаний.