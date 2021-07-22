Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAM
Software Asset Management
Методология оптимизации процессов управления активами ПО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 128, упоминаний - 300
SAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крутских Сергей 7 6
|Сливко-Кольчик Елена 9 5
|Орлов Дмитрий 18 4
|Агаев Сергей 22 4
|Елисеева Татьяна 4 4
|Шаров Александр 3 2
|Черный Алексей 23 2
|Федичев Илья 1 1
|Каримов Руслан 5 1
|Aitchison Ian - Эйтчисон Йен 2 1
|Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 6 1
|Безиян Ричард 1 1
|Шевченко Денис 3 1
|Буланов Игорь 1 1
|Боровиков Игорь 42 1
|Павельев Кирилл 7 1
|Поздновский Сергей 2 1
|Мякотников Сергей 1 1
|Конусов Андрей 73 1
|Белов Евгений 5 1
|Леушев Андрей 63 1
|Коста Артур 1 1
|Войтенко Андрей 1 1
|Дюгаев Евгений 12 1
|Камко Алексей 4 1
|Шуров Алексей 1 1
|Грищенков Алексей 4 1
|Фаризанов Александр 2 1
|Якимаха Александр 2 1
|Тушканов Александр 1 1
|Писемский Александр 2 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Брагин Александр 3 1
|Сотин Денис 102 1
|Иванов Алексей 76 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Сабынин Андрей 23 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Шаров Артем 3 1
|Фридман Илья 41 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 1
|Pocket-Lint 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763153, в очереди разбора - 666841.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763153, в очереди разбора - 666841.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru