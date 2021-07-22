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SAM
Software Asset Management
Методология оптимизации процессов управления активами ПО


22.07.2021 В Windows 10 и Windows 11 зияет брешь, позволяющая кому угодно получить права админа. Как защититься 2
23.03.2021 Positive Technologies представила коммерческий релиз системы управления уязвимостями MaxPatrol VM 1
04.03.2021 Cisco рассказала о ключевых киберугрозах 2020 года 1
17.12.2020 Softline покупает крупную долю в Softline AG 1
10.11.2020 Huawei представила умную колонку Huawei Sound в России. Цена. Фото 2
07.09.2020 Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM 1
15.06.2020 Можно ли в 3 раза сократить расходы на корпоративные коммуникации 1
02.12.2019 Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс 1
02.12.2019 Почему компании терпят огромные убытки из-за соглашений с ИТ-поставщиками 2
29.11.2019 Наведите порядок в лицензиях на ПО 1
18.09.2019 Softline предложила компании ABBYY оптимальный план миграции в облако 1
16.09.2019 Чем грозит бизнесу плохое управление ИТ-активами 5
19.08.2019 Softline оценила готовность ИТ-инфраструктуры Eastwind к использованию облачных решений 2
25.07.2019 «Информзащита» завершила оценку СОИБ в компании «Инфинитум» 1
24.07.2019 Softline реализовала SAM-проект по защите персональных данных клиентов Fashion Company 6
08.07.2019 SoftwareONE получила авторизацию Microsoft Open Value 1
06.06.2019 Создавайте стратегии на пять лет вперед 3
29.03.2019 Клиентские лицензии Microsoft: выбираем варианты 2
19.03.2019 Comparex внедрила Portfolio Management в «Средневолжской газовой компании» 1
26.02.2019 Visa и Planeta Informatica представили решение для бесконтактной оплаты на транспорте 1
31.10.2018 «Агрокомплекс» централизовал управление сельскохозяйственными предприятиями с помощью облачных сервисов Microsoft 2
24.07.2018 На дороги выходит российский электрокар с режимом беспилотника 8
26.06.2018 ИТ-директора SMB-сектора переходят в статус бизнес-партнеров 1
19.06.2018 «Линзмастер» повысила уровень информационной безопасности при помощи Microsoft SAM 1
05.06.2018 Россия избавляется от нелегального софта в разы быстрее, чем другие страны СНГ 1
17.05.2018 Acronis оценила безопасность бизнеса с помощью Microsoft SAM 4
26.03.2018 «Основа Холдинг» в партнерстве с Softline провела SAM-проект 1
19.03.2018 Softline помогла компании «Лидер», определить наиболее перспективные направления развития ИТ-инфраструктуры 4
12.02.2018 Softline реализовала проект SAM-Cybersecurity в компании «Пермцветмет» 1
30.03.2017 «АЛАН-ИТ» завершила проект SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус» 2
27.03.2017 ITERBI завершила SAM-проект в сети магазинов «Дом-Лаверна» 3
23.03.2017 Средний и малый бизнес продолжает пользоваться нелицензионным ПО 1
20.03.2017 ITERBI завершила проект SAM по оценке инфраструктуры Microsoft в компании «Телеком-Экспресс» 1
15.02.2017 Softline проанализировала использование ПО Microsoft в «Востокцементе» 1
08.02.2017 Ivanti представила License Optimizer для управления сложным серверным и облачным ПО 1
06.02.2017 Comparex развивает свою экспертизу по SAM 1
02.02.2017 ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS 4
11.01.2017 На Nissan поставят автопилот от марсоходов 4
28.12.2016 «Алан-ИТ» внедрил проект SAM в «Курьерcервисэкспрессе» 4
26.12.2016 Softline провела SAM-оценку сред разработки в компании Acronis 2

Публикаций - 128, упоминаний - 300

SAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 70
Softline - Софтлайн 1474 26
Алан-ИТ 27 12
SoftwareONE Group 97 10
BSA - Business Software Alliance 106 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 5
IBM 3544 4
Oracle Corporation 3350 4
ITERBI - Айтерби 9 4
Abbyy 795 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Acronis - Акронис 364 2
Columbus - Колумбус 125 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Галэкс НТЦ - Galex 26 2
VMware 1829 2
SAP SE 3215 2
3748 2
Eastwind - Восточный Ветер 22 1
Forus - Форус 8 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Ivanti - ранее LANDesk 12 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
ДиалогНаука 89 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 11 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Softline AG 5 1
Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 23 1
Электротранспортные технологии 1 1
Alcatel-Lucent Enterprise 332 1
Devialet 1 1
Planeta Informatica 1 1
Microsoft Developer Network - MSDN 49 1
Bharti Airtel 20 1
Red Hat 666 1
Huawei 2730 1
Информзащита 423 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
АвтоВАЗ 119 1
Fashion Company 1 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
Метрополитен Лос-Анджелеса - Metro Los Angeles 1 1
Эркафарм - Erkapharm 9 1
СВГК - Средневолжская газовая компания 7 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Благосостояние НПФ 32 1
Востокцемент 5 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Visa International 1346 1
Восточный Банк 108 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Московский ювелирный завод 8 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Avito - Авито 171 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Альфа-Банк 1125 1
Открытие ФК 538 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 55
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 22
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 5 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 38 3
Credential Access - Получение учетных данных - Credential Stuffing - Атаки с использованием украденных учетных данных 8 1
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 3 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 9 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 20 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 15 1
СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 9 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 16
Microsoft Azure 1171 13
Microsoft Windows 10 6645 9
Microsoft Office 365 769 9
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 114 7
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 7
Microsoft SQL Server 795 5
Microsoft Windows 853 5
Microsoft Exchange 682 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 4
Apple iOS 5742 3
SQL - Язык программирования 434 3
Microsoft Teams 214 3
Microsoft Skype 1469 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 3
Microsoft Outlook 645 2
Google Android 10751 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 2
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 29 2
Microsoft Office 1942 2
Microsoft Windows XP 890 2
Linux OS 4260 2
Microsoft Azure Backup 8 1
Microsoft Azure AD Premium 13 1
Microsoft Azure Remote Rendering 3 1
Microsoft Azure DevTest Labs 1 1
SAM Cloud Productivity Assessment - Software Asset Management 1 1
Microsoft Azure Disaster Recovery 1 1
Microsoft Azure OMS - Operations Management Suite 1 1
IBM Integration Bus 16 1
IBM Bluemix 38 1
Oracle ULA - Oracle Unlimited License Agreement 1 1
SAP Predictive Analytics 11 1
Adobe ETLA - Adobe Enterprise Term License Agreement 1 1
Microsoft MSRT - Malicious Software Removal Tool 5 1
Microsoft CAL - Microsoft Client Access License - Лицензии клиентского доступа 3 1
Red Hat JBoss Fuse 7 1
Apache Camel 6 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 31 1
Крутских Сергей 7 6
Сливко-Кольчик Елена 9 5
Орлов Дмитрий 18 4
Агаев Сергей 22 4
Елисеева Татьяна 4 4
Шаров Александр 3 2
Черный Алексей 23 2
Федичев Илья 1 1
Каримов Руслан 5 1
Aitchison Ian - Эйтчисон Йен 2 1
Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 6 1
Безиян Ричард 1 1
Шевченко Денис 3 1
Буланов Игорь 1 1
Боровиков Игорь 42 1
Павельев Кирилл 7 1
Поздновский Сергей 2 1
Мякотников Сергей 1 1
Конусов Андрей 73 1
Белов Евгений 5 1
Леушев Андрей 63 1
Коста Артур 1 1
Войтенко Андрей 1 1
Дюгаев Евгений 12 1
Камко Алексей 4 1
Шуров Алексей 1 1
Грищенков Алексей 4 1
Фаризанов Александр 2 1
Якимаха Александр 2 1
Тушканов Александр 1 1
Писемский Александр 2 1
Кривошеев Евгений 4 1
Брагин Александр 3 1
Сотин Денис 102 1
Иванов Алексей 76 1
Сергеев Сергей 63 1
Сабынин Андрей 23 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Шаров Артем 3 1
Фридман Илья 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 52
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Восточная Европа 1679 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Европа Западная 614 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Япония 2788 3
Европа 3759 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Индия - Республика 2173 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Грузия 691 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Россия - Самарская область 562 2
Россия - Республика Алтай 685 2
Европа Центральная 106 2
Россия - Краснодарский край 914 2
Латинская Америка 724 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Россия - Иркутская область 545 1
Россия - Воронежская область 397 1
Монголия 172 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - Сибирь 876 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Улан-Удэ 140 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Россия - Петрозаводск 150 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
BleepingComputer - Издание 120 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
Pocket-Lint 68 1
IDC - International Data Corporation 2720 3
Gartner 2192 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 2
CNews Analytics 1990 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Cisco Data Privacy Benchmark Study 1 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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