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SAM Software Asset Management Методология оптимизации процессов управления активами ПО

Технология SAM способна обеспечить существенную экономию средств, выделяемых на приобретение и использование ПО, уже в первый год применения. ИТ-решение позволяет максимально эффективно эксплуатировать программные продукты и является важнейшим инструментом повышения прозрачности бизнеса и контроля затрат на ИТ.

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16.09.2024 «Леста Игры» внедрила Naumen SAM для управления программными активами

ировала управление программными активами на базе решения Naumen. Управление лицензиями и программным обеспечением на более двух тыс. клиентских и серверных устройств ведется с помощью продукта Naumen SAM. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Внедрение специализированного решения для управления программными активами помогло выстроить процесс централизованного управления и учета прогр
16.07.2024 Обновленный Naumen SAM для управления программными активами заменит решения от Flexera и Snow

Naumen выпустил новую версию решения для управления программными активами — Naumen SAM 3.0. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Naumen SAM разработан для учета и управления программными активами на протяжении всего их жизненного цикла. Продукт, вышедший на рын
29.01.2024 «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM»

Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» представляет собой сертифицированный модуль безопасного доступа. Устройство производится в различных форматах – mini SIM (2FF), micro SIM (3FF
24.08.2023 Девелопер «Главстрой» автоматизировал управление программными активами благодаря Naumen SAM

Российский девелопер «Главстрой» автоматизировал управление программными активами с помощью российского решения Naumen SAM. В новой системе ведется централизованный учет лицензий, экземпляров ПО и оборудования, применяемого в 18 юридических лицах компании. Продукт Naumen позволил организации повысить прозрачнос
03.02.2023 «Норникель» оптимизирует управление программными активами при помощи ГК Softline

ГК Softline поможет «Норникелю» внедрить передовую систему Software Asset Management (SAM). Поставщик ИТ-решений и сервисов предложил использовать для построения системы комбинаци
29.09.2022 Naumen представила новое решение для управления программными активами организации Naumen SAM

Naumen представила новое решение для управления программными активами организации Naumen SAM. Продукт обеспечивает полную прозрачность в работе с приобретенным коммерческим ПО и минимизирует юридические, финансовые и операционные риски от его неправомерного или нецелесообразного ис
07.09.2020 Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM

комплексного программного обеспечения и решений для облачных технологий SoftwareONE Holding AG объявил о звании лидера магического квадранта в сфере услуг удаленного управления программными активами (SAM), присвоенного ей компанией Gartner в отчете за 2020 г. SoftwareONE получила признание за предоставление лучших в своем классе управляемых услуг такими конкурентными преимуществами, как неп
19.08.2019 Softline оценила готовность ИТ-инфраструктуры Eastwind к использованию облачных решений

Softline успешно реализовала консалтинговый проект SAM Cloud Productivity для компании Eastwind. Анализ готовности ИТ-инфраструктуры к использов
24.07.2019 Softline реализовала SAM-проект по защите персональных данных клиентов Fashion Company

в и тестирование настроек информационной безопасности заказчика. Softline удалось снизить стоимость SAM-проекта за счет использования внутренних инструментов автоматизированной аналитики и спец
26.06.2019 Сергей Агаев -

Российский бизнес делает SAM-проекты на основе блокчейна

му ИТ-рынку. Если же говорить про экспертизу, то тут, безусловно, стоит отметить наш опыт в области SAM, в частности собственные разработки, например, сервис по управлению программными активами
26.02.2019 Visa и Planeta Informatica представили решение для бесконтактной оплаты на транспорте

и о запуске новой технологии, позволяющей операторам общественного транспорта во всем мире переходить на бесконтактные платежи быстрее и проще при меньших затратах. Решение Visa Secure Access Module (SAM) позволит реализовать возможность бесконтактной оплаты за проезд посредством бесконтактных банковских карт, смартфонов и носимых устройств без замены турникетов и терминалов, что снижает из
24.07.2018 На дороги выходит российский электрокар с режимом беспилотника

Эксклюзивный каршеринг электрокаров в Сколково Компания «Электротранспортные технологии», разработавшая трехколесный электрокар SAM, заключила со Сколково соглашение о предоставлении услуг каршеринга на его территории на эксклюзивной основе. Об этом заявил основатель компании Илья Федичев. Срок эксклюзивного действия со
19.06.2018 «Линзмастер» повысила уровень информационной безопасности при помощи Microsoft SAM

«Линзмастер», одна из крупнейших сетей салонов оптики на территории России, реализовала проект по оценке уровня кибербезопасности Microsoft SAM совместно с партнером «Алан-ИТ». В результате сотрудничества были разработаны рекомендации и практические шаги по повышению киберустойчивость всей ИТ-инфраструктуры компании, в том числе бы
17.05.2018 Acronis оценила безопасность бизнеса с помощью Microsoft SAM

местно с партнером COMPAREX, завершил проект по оценке уровня информационной безопасности Microsoft SAM (Software Asset Management). По окончании проекта компании удалось снизить финансовые зат
26.03.2018 «Основа Холдинг» в партнерстве с Softline провела SAM-проект

ровать инфраструктуру и оптимизировать ее, приведя в соответствие с бизнес-целями. Партнером для этого была выбрана Softline, специалисты которой обладают большим опытом реализации проектов в области Software Asset Management и облачных технологий. Команда Softline провела обзор более 400 ПК и 30 серверов в офисах заказчика в Омске и Улан-Удэ. Виртуальная инфраструктура в компании развернут
12.02.2018 Softline реализовала проект SAM-Cybersecurity в компании «Пермцветмет»
30.03.2017 «АЛАН-ИТ» завершила проект SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус»

«АЛАН-ИТ» объявила о завершении проекта SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус», дочерней структуры Rovese Capital Group, которая специализируется на производстве товаров для обустройства ванной комнаты, и представляет бренды Cersanit, Opoczn
27.03.2017 ITERBI завершила SAM-проект в сети магазинов «Дом-Лаверна»

Независимая российская консалтинговая компания ITERBI сообщила о завершении проекта Microsoft SAM Services в компании «Дом-Лаверна». Как рассказали CNews в ITERBI, специалисты компании изучили имеющиеся программные активы, лицензионные права и процессы управления, чтобы оптимизировать р
20.03.2017 ITERBI завершила проект SAM по оценке инфраструктуры Microsoft в компании «Телеком-Экспресс»

ITERBI объявила о завершении проекта Microsoft SAM Services в компании «Телеком-Экспресс». Как рассказали CNews в компании, инвентаризация программной инфраструктуры позволит разработать долгосрочную стратегию развития компании.«Телеком-Экс
06.02.2017 Comparex развивает свою экспертизу по SAM

ртификация CSAM — это, прежде всего, признание высокого уровня специалиста и его глубокое понимание SAM-процессов. Помимо этого, CSAM подразумевает знание передового опыта IAITAM, собранного пе
02.02.2017 ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS

Независимая российская консалтинговая компания ITERBI завершила проект SAM в компании «Автоваз». Об этом CNews сообщили в ITERBI. В компании «Автоваз» подошел срок окончания соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription, поэтому перед консультантами ITERB
28.12.2016 «Алан-ИТ» внедрил проект SAM в «Курьерcервисэкспрессе»

«Алан-ИТ» объявил об успешном завершении проекта SAM в «КурьерСервисЭкспрессе». Как рассказали CNews в компании, «КурьерСервисЭкспресс» оказывает услуги по доставке грузов и корреспонденции по России, ближнему и дальнему зарубежью. Собственна
26.12.2016 Softline провела SAM-оценку сред разработки в компании Acronis

Softline провел SAM-оценку сред разработки в компании AcronisSoftline объявил о завершении проекта SAM
26.12.2016 «Алан-ИТ» исследовал внедрение облачных подписок в холдинге «Афанасий»

«Алан-ИТ» объявил об успешной реализации проекта SAM Baseline в холдинге «Афанасий» и подготовке инфраструктуры к миграции в облако (SAM

23.12.2016 ITERBI провела проект SAM для оператора дата-центров SafeData

ITERBI объявила о реализации проекта по лицензионной сверке и анализу процессов SAM в рамках соглашения Microsoft SPLA для группы компаний SafeData. Как рассказали CNews в компании, SafeData обладает партнерским статусом Microsoft Silver Datacenter, который подтверждает на
21.12.2016 «Алан-ИТ» завершил проект по SAM Baseline Review в издательстве «Росмэн»

«Алан-ИТ» объявил о том, что его специалисты успешно реализовали проект SAM Baseline Review в компании «Росмэн». Как рассказали CNews в компании, «Росмэн» — это одно из крупнейших книжных издательств России, предлагающее продукцию в книжном сегменте и в других това
20.12.2016 Softline реализовала SAM-проект для российского представительства компании «Бондюэль»

Softline объявила о реализации SAM-проекта для российского представительства компании «Бондюэль», в ходе которого была прове
14.12.2016 Softline реализовала SAM-проект в банке «Урал ФД»

Softline объявила о завершении проекта SAM Baseline по комплексному анализу использования программного обеспечения Microsoft в банке «Уральский финансовый дом» («Урал ФД»). Как рассказали CNews в компании, в результате заказчик полу
28.11.2016 «АЛАН-ИТ» дала перспективную оценку SAM-процессов в «КэтЛогистик»

«АЛАН-ИТ» объявила о проведении очередной сверки программного обеспечения SAM Baseline и оценке уровня внедрения процессов SAM в «КэтЛогистик». Как рассказали CNews в компании, в 2016 г. «КэтЛогистик» приняло решение о проведении очередной лицензионной сверки

22.11.2016 «АЛАН-ИТ» реализовал SAM-проект по переводу «Трансюжстроя» в облако

«АЛАН-ИТ» объявил об успешной реализации проекта SAM Cloud-Ready в «Трансюжстрое». Как рассказали CNews в компании, «Трансюжстрой» является одной из наиболее крупных строительных организаций, участвующих в создании транспортной инфраструктуры
31.10.2016 «Алан-ИТ» выполнила SAM-проект в «ТНС энерго Ярославль»

Специалисты «Алан-ИТ» завершили проекты SAM Baseline и SAM SQL Workloads Engagement в «ТНС энерго Ярославль». Об этом CNews со
25.10.2016 Abbyy по итогам SAM-проекта сократила расходы на ПО Microsoft

ания Abbyy реализовала проект по анализу использования программных активов по методологии Microsoft SAM с помощью своего партнера — компании Softline. Целями SAM-проекта являлись оптимиз
26.07.2016 Softline оценила управление лицензиями для непроизводственной среды в «Рексофт»

Компания Softline объявила о завершении проекта SAM Non-Production по комплексному анализу лицензионного соответствия программного обеспечения Microsoft в компании «Рексофт» и управлению лицензиями для непроизводственной среды. В результате

21.07.2016 Softline провела SAM-оценку сред разработки Positive Technologies

Компания Softline реализовала проект SAM Non-Production Environments по оценке использования ПО Microsoft в ИТ-инфраструктуре разр
12.07.2016 «Алан-ИТ» совместно с High Tech Solutions реализовала SAM-проект в «Кавкасус Онлайн» в Грузии

Компания «Алан-ИТ» завершила первый международный SAM-проект в «Кавкасус Онлайн» в Грузии. Проект реализован при участии местного партнера High
01.07.2016 Softline проанализировала лицензионное соответствие ПО Microsoft на «Московском ювелирном заводе»

Компания Softline объявила о завершении проекта SAM CyberSecurity по комплексному анализу лицензионного соответствия программного обеспечения Microsoft на «Московском ювелирном заводе». В результате заказчик получил оценку состояния ИТ-инфра
15.06.2016 Softline выполнила свой первый SAM-проект во Вьетнаме

ля этого руководством компании было принято решение о реализации проекта Software Asset Management (SAM). В качестве ИТ-партнера была выбрана Softline, специалисты которой обладают всеми необхо
14.06.2016 «Ай-Теко» внедрила систему управления программными ИТ-активами в Райффайзенбанке

ия, руководство Райффайзенбанка приняло решение о применении методологии Software Asset Management (SAM, управление программными ИТ-активами), сообщили CNews в «Ай-Теко». По итогам объявленного
19.05.2016 Avito по итогам SAM-проекта сократила затраты на закупку ПО

Компания Avito применила подход Software Asset Management (SAM), чтобы оптимизировать инвестиции в программные продукты на 1500 корпоративных устройства
16.05.2016 Softline оценила SAM-процессы «Самараэнерго» на соответствие задачам обеспечения кибербезопасности

Компания Softline объявила о завершении SAM-проекта (Software Asset Management) по комплексному анализу лицензионного соответствия пр

Публикаций - 267, упоминаний - 355

SAM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 93
Softline - Софтлайн 3743 54
SoftwareONE Group 108 22
Алан-ИТ - Алан-Информационные Технологии 29 20
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Oracle Corporation 7074 12
LCG Entertainment - Telltale Games 22 11
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 9
Broadcom - VMware 2610 9
Naumen - Наумен 752 9
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 64 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 7
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 22 7
Adobe Systems 1597 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 5
ITERBI - Айтерби 14 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
SAP SE 5601 5
HP Inc. 5883 5
9594 5
Sony 6739 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 5
Ivanti - ранее LANDesk 100 4
GFI Software 209 4
Google LLC 12688 4
Руссобит-М 266 4
Softline - Embee Software 19 4
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 4
Toshiba Corporation 2980 4
Thales - Gemalto - SafeNet 140 4
R-Vision - Р-Вижн 267 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Intel Corporation 12811 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Dyson 157 2
Щёлковский биокомбинат ФКП 2 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1993 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Carl Zeiss AG 307 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Транснефть 335 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Мэрия и Администрация Ярославля 6 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - ГАУИ ГБУ - Городское агентство управления инвестициями 10 1
Администрация города Воронеж 2 1
Городская управа города Калуги 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
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IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 121
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 66
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 51
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Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 26
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 17
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 15
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 15
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 13
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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