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SAM Software Asset Management Методология оптимизации процессов управления активами ПО
Технология SAM способна обеспечить существенную экономию средств, выделяемых на приобретение и использование ПО, уже в первый год применения. ИТ-решение позволяет максимально эффективно эксплуатировать программные продукты и является важнейшим инструментом повышения прозрачности бизнеса и контроля затрат на ИТ.
СОБЫТИЯ
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|16.09.2024
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«Леста Игры» внедрила Naumen SAM для управления программными активами
ировала управление программными активами на базе решения Naumen. Управление лицензиями и программным обеспечением на более двух тыс. клиентских и серверных устройств ведется с помощью продукта Naumen SAM. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Внедрение специализированного решения для управления программными активами помогло выстроить процесс централизованного управления и учета прогр
|16.07.2024
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Обновленный Naumen SAM для управления программными активами заменит решения от Flexera и Snow
Naumen выпустил новую версию решения для управления программными активами — Naumen SAM 3.0. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Naumen SAM разработан для учета и управления программными активами на протяжении всего их жизненного цикла. Продукт, вышедший на рын
|29.01.2024
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«Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM»
Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» представляет собой сертифицированный модуль безопасного доступа. Устройство производится в различных форматах – mini SIM (2FF), micro SIM (3FF
|24.08.2023
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Девелопер «Главстрой» автоматизировал управление программными активами благодаря Naumen SAM
Российский девелопер «Главстрой» автоматизировал управление программными активами с помощью российского решения Naumen SAM. В новой системе ведется централизованный учет лицензий, экземпляров ПО и оборудования, применяемого в 18 юридических лицах компании. Продукт Naumen позволил организации повысить прозрачнос
|03.02.2023
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«Норникель» оптимизирует управление программными активами при помощи ГК Softline
ГК Softline поможет «Норникелю» внедрить передовую систему Software Asset Management (SAM). Поставщик ИТ-решений и сервисов предложил использовать для построения системы комбинаци
|29.09.2022
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Naumen представила новое решение для управления программными активами организации Naumen SAM
Naumen представила новое решение для управления программными активами организации Naumen SAM. Продукт обеспечивает полную прозрачность в работе с приобретенным коммерческим ПО и минимизирует юридические, финансовые и операционные риски от его неправомерного или нецелесообразного ис
|07.09.2020
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Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM
комплексного программного обеспечения и решений для облачных технологий SoftwareONE Holding AG объявил о звании лидера магического квадранта в сфере услуг удаленного управления программными активами (SAM), присвоенного ей компанией Gartner в отчете за 2020 г. SoftwareONE получила признание за предоставление лучших в своем классе управляемых услуг такими конкурентными преимуществами, как неп
|19.08.2019
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Softline оценила готовность ИТ-инфраструктуры Eastwind к использованию облачных решений
Softline успешно реализовала консалтинговый проект SAM Cloud Productivity для компании Eastwind. Анализ готовности ИТ-инфраструктуры к использов
|24.07.2019
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Softline реализовала SAM-проект по защите персональных данных клиентов Fashion Company
в и тестирование настроек информационной безопасности заказчика. Softline удалось снизить стоимость SAM-проекта за счет использования внутренних инструментов автоматизированной аналитики и спец
|26.06.2019
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Сергей Агаев -
Российский бизнес делает SAM-проекты на основе блокчейна
му ИТ-рынку. Если же говорить про экспертизу, то тут, безусловно, стоит отметить наш опыт в области SAM, в частности собственные разработки, например, сервис по управлению программными активами
|26.02.2019
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Visa и Planeta Informatica представили решение для бесконтактной оплаты на транспорте
и о запуске новой технологии, позволяющей операторам общественного транспорта во всем мире переходить на бесконтактные платежи быстрее и проще при меньших затратах. Решение Visa Secure Access Module (SAM) позволит реализовать возможность бесконтактной оплаты за проезд посредством бесконтактных банковских карт, смартфонов и носимых устройств без замены турникетов и терминалов, что снижает из
|24.07.2018
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На дороги выходит российский электрокар с режимом беспилотника
Эксклюзивный каршеринг электрокаров в Сколково Компания «Электротранспортные технологии», разработавшая трехколесный электрокар SAM, заключила со Сколково соглашение о предоставлении услуг каршеринга на его территории на эксклюзивной основе. Об этом заявил основатель компании Илья Федичев. Срок эксклюзивного действия со
|19.06.2018
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«Линзмастер» повысила уровень информационной безопасности при помощи Microsoft SAM
«Линзмастер», одна из крупнейших сетей салонов оптики на территории России, реализовала проект по оценке уровня кибербезопасности Microsoft SAM совместно с партнером «Алан-ИТ». В результате сотрудничества были разработаны рекомендации и практические шаги по повышению киберустойчивость всей ИТ-инфраструктуры компании, в том числе бы
|17.05.2018
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Acronis оценила безопасность бизнеса с помощью Microsoft SAM
местно с партнером COMPAREX, завершил проект по оценке уровня информационной безопасности Microsoft SAM (Software Asset Management). По окончании проекта компании удалось снизить финансовые зат
|26.03.2018
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«Основа Холдинг» в партнерстве с Softline провела SAM-проект
ровать инфраструктуру и оптимизировать ее, приведя в соответствие с бизнес-целями. Партнером для этого была выбрана Softline, специалисты которой обладают большим опытом реализации проектов в области Software Asset Management и облачных технологий. Команда Softline провела обзор более 400 ПК и 30 серверов в офисах заказчика в Омске и Улан-Удэ. Виртуальная инфраструктура в компании развернут
|12.02.2018
|Softline реализовала проект SAM-Cybersecurity в компании «Пермцветмет»
|30.03.2017
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«АЛАН-ИТ» завершила проект SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус»
«АЛАН-ИТ» объявила о завершении проекта SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус», дочерней структуры Rovese Capital Group, которая специализируется на производстве товаров для обустройства ванной комнаты, и представляет бренды Cersanit, Opoczn
|27.03.2017
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ITERBI завершила SAM-проект в сети магазинов «Дом-Лаверна»
Независимая российская консалтинговая компания ITERBI сообщила о завершении проекта Microsoft SAM Services в компании «Дом-Лаверна». Как рассказали CNews в ITERBI, специалисты компании изучили имеющиеся программные активы, лицензионные права и процессы управления, чтобы оптимизировать р
|20.03.2017
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ITERBI завершила проект SAM по оценке инфраструктуры Microsoft в компании «Телеком-Экспресс»
ITERBI объявила о завершении проекта Microsoft SAM Services в компании «Телеком-Экспресс». Как рассказали CNews в компании, инвентаризация программной инфраструктуры позволит разработать долгосрочную стратегию развития компании.«Телеком-Экс
|06.02.2017
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Comparex развивает свою экспертизу по SAM
ртификация CSAM — это, прежде всего, признание высокого уровня специалиста и его глубокое понимание SAM-процессов. Помимо этого, CSAM подразумевает знание передового опыта IAITAM, собранного пе
|02.02.2017
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ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS
Независимая российская консалтинговая компания ITERBI завершила проект SAM в компании «Автоваз». Об этом CNews сообщили в ITERBI. В компании «Автоваз» подошел срок окончания соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription, поэтому перед консультантами ITERB
|28.12.2016
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«Алан-ИТ» внедрил проект SAM в «Курьерcервисэкспрессе»
«Алан-ИТ» объявил об успешном завершении проекта SAM в «КурьерСервисЭкспрессе». Как рассказали CNews в компании, «КурьерСервисЭкспресс» оказывает услуги по доставке грузов и корреспонденции по России, ближнему и дальнему зарубежью. Собственна
|26.12.2016
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Softline провела SAM-оценку сред разработки в компании Acronis
Softline провел SAM-оценку сред разработки в компании AcronisSoftline объявил о завершении проекта SAM
|26.12.2016
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«Алан-ИТ» исследовал внедрение облачных подписок в холдинге «Афанасий»
«Алан-ИТ» объявил об успешной реализации проекта SAM Baseline в холдинге «Афанасий» и подготовке инфраструктуры к миграции в облако (SAM
|23.12.2016
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ITERBI провела проект SAM для оператора дата-центров SafeData
ITERBI объявила о реализации проекта по лицензионной сверке и анализу процессов SAM в рамках соглашения Microsoft SPLA для группы компаний SafeData. Как рассказали CNews в компании, SafeData обладает партнерским статусом Microsoft Silver Datacenter, который подтверждает на
|21.12.2016
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«Алан-ИТ» завершил проект по SAM Baseline Review в издательстве «Росмэн»
«Алан-ИТ» объявил о том, что его специалисты успешно реализовали проект SAM Baseline Review в компании «Росмэн». Как рассказали CNews в компании, «Росмэн» — это одно из крупнейших книжных издательств России, предлагающее продукцию в книжном сегменте и в других това
|20.12.2016
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Softline реализовала SAM-проект для российского представительства компании «Бондюэль»
Softline объявила о реализации SAM-проекта для российского представительства компании «Бондюэль», в ходе которого была прове
|14.12.2016
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Softline реализовала SAM-проект в банке «Урал ФД»
Softline объявила о завершении проекта SAM Baseline по комплексному анализу использования программного обеспечения Microsoft в банке «Уральский финансовый дом» («Урал ФД»). Как рассказали CNews в компании, в результате заказчик полу
|28.11.2016
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«АЛАН-ИТ» дала перспективную оценку SAM-процессов в «КэтЛогистик»
«АЛАН-ИТ» объявила о проведении очередной сверки программного обеспечения SAM Baseline и оценке уровня внедрения процессов SAM в «КэтЛогистик». Как рассказали CNews в компании, в 2016 г. «КэтЛогистик» приняло решение о проведении очередной лицензионной сверки
|22.11.2016
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«АЛАН-ИТ» реализовал SAM-проект по переводу «Трансюжстроя» в облако
«АЛАН-ИТ» объявил об успешной реализации проекта SAM Cloud-Ready в «Трансюжстрое». Как рассказали CNews в компании, «Трансюжстрой» является одной из наиболее крупных строительных организаций, участвующих в создании транспортной инфраструктуры
|31.10.2016
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«Алан-ИТ» выполнила SAM-проект в «ТНС энерго Ярославль»
Специалисты «Алан-ИТ» завершили проекты SAM Baseline и SAM SQL Workloads Engagement в «ТНС энерго Ярославль». Об этом CNews со
|25.10.2016
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Abbyy по итогам SAM-проекта сократила расходы на ПО Microsoft
ания Abbyy реализовала проект по анализу использования программных активов по методологии Microsoft SAM с помощью своего партнера — компании Softline. Целями SAM-проекта являлись оптимиз
|26.07.2016
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Softline оценила управление лицензиями для непроизводственной среды в «Рексофт»
Компания Softline объявила о завершении проекта SAM Non-Production по комплексному анализу лицензионного соответствия программного обеспечения Microsoft в компании «Рексофт» и управлению лицензиями для непроизводственной среды. В результате
|21.07.2016
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Softline провела SAM-оценку сред разработки Positive Technologies
Компания Softline реализовала проект SAM Non-Production Environments по оценке использования ПО Microsoft в ИТ-инфраструктуре разр
|12.07.2016
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«Алан-ИТ» совместно с High Tech Solutions реализовала SAM-проект в «Кавкасус Онлайн» в Грузии
Компания «Алан-ИТ» завершила первый международный SAM-проект в «Кавкасус Онлайн» в Грузии. Проект реализован при участии местного партнера High
|01.07.2016
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Softline проанализировала лицензионное соответствие ПО Microsoft на «Московском ювелирном заводе»
Компания Softline объявила о завершении проекта SAM CyberSecurity по комплексному анализу лицензионного соответствия программного обеспечения Microsoft на «Московском ювелирном заводе». В результате заказчик получил оценку состояния ИТ-инфра
|15.06.2016
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Softline выполнила свой первый SAM-проект во Вьетнаме
ля этого руководством компании было принято решение о реализации проекта Software Asset Management (SAM). В качестве ИТ-партнера была выбрана Softline, специалисты которой обладают всеми необхо
|14.06.2016
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«Ай-Теко» внедрила систему управления программными ИТ-активами в Райффайзенбанке
ия, руководство Райффайзенбанка приняло решение о применении методологии Software Asset Management (SAM, управление программными ИТ-активами), сообщили CNews в «Ай-Теко». По итогам объявленного
|19.05.2016
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Avito по итогам SAM-проекта сократила затраты на закупку ПО
Компания Avito применила подход Software Asset Management (SAM), чтобы оптимизировать инвестиции в программные продукты на 1500 корпоративных устройства
|16.05.2016
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Softline оценила SAM-процессы «Самараэнерго» на соответствие задачам обеспечения кибербезопасности
Компания Softline объявила о завершении SAM-проекта (Software Asset Management) по комплексному анализу лицензионного соответствия пр
SAM и организации, системы, технологии, персоны:
|Разуваев Владимир 18 10
|Агаев Сергей 25 8
|Черный Алексей 25 8
|Шпигарева Алена 8 8
|Крутских Сергей 7 6
|Сливко-Кольчик Елена 16 5
|Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 5
|Орлов Дмитрий 24 4
|Черноволенко Сергей 34 3
|Боровиков Игорь 137 3
|Елисеева Татьяна 5 3
|Шаров Александр 3 3
|Лемзакова Лилия 7 3
|Турбин Евгений 3 3
|Наборщиков Дмитрий 3 3
|Ribaric Roman - Рибарич Роман 3 3
|Трусов Данила 26 3
|Иванов Алексей 163 2
|Рубин Дмитрий 54 2
|Заславский Алексей 13 2
|Груданов Сергей 24 2
|Тушканов Александр 2 2
|Береснев Дмитрий 19 2
|Гурьев Василий 8 2
|Стариков Михаил 2 2
|Espinel Victoria - Эспинель Виктория 4 2
|Панкратов Илья 8 2
|Мельситов Максим 11 2
|Елькина Елена 2 2
|Качёлкин Максим 4 2
|Витвицкий Антон 2 2
|Herrnleben Georg - Хернлебен Георг 11 2
|Зайцев Михаил 345 2
|Поляков Сергей 75 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
|Сотин Денис 216 1
|Летунов Илья 49 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Сабынин Андрей 37 1
|Захаренко Максим 57 1
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