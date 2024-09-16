«Леста Игры» внедрила Naumen SAM для управления программными активами ировала управление программными активами на базе решения Naumen. Управление лицензиями и программным обеспечением на более двух тыс. клиентских и серверных устройств ведется с помощью продукта Naumen SAM. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Внедрение специализированного решения для управления программными активами помогло выстроить процесс централизованного управления и учета прогр

Обновленный Naumen SAM для управления программными активами заменит решения от Flexera и Snow Naumen выпустил новую версию решения для управления программными активами — Naumen SAM 3.0. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Naumen SAM разработан для учета и управления программными активами на протяжении всего их жизненного цикла. Продукт, вышедший на рын

«Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» представляет собой сертифицированный модуль безопасного доступа. Устройство производится в различных форматах – mini SIM (2FF), micro SIM (3FF

Девелопер «Главстрой» автоматизировал управление программными активами благодаря Naumen SAM Российский девелопер «Главстрой» автоматизировал управление программными активами с помощью российского решения Naumen SAM. В новой системе ведется централизованный учет лицензий, экземпляров ПО и оборудования, применяемого в 18 юридических лицах компании. Продукт Naumen позволил организации повысить прозрачнос

«Норникель» оптимизирует управление программными активами при помощи ГК Softline ГК Softline поможет «Норникелю» внедрить передовую систему Software Asset Management (SAM). Поставщик ИТ-решений и сервисов предложил использовать для построения системы комбинаци

Naumen представила новое решение для управления программными активами организации Naumen SAM Naumen представила новое решение для управления программными активами организации Naumen SAM. Продукт обеспечивает полную прозрачность в работе с приобретенным коммерческим ПО и минимизирует юридические, финансовые и операционные риски от его неправомерного или нецелесообразного ис

Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM комплексного программного обеспечения и решений для облачных технологий SoftwareONE Holding AG объявил о звании лидера магического квадранта в сфере услуг удаленного управления программными активами (SAM), присвоенного ей компанией Gartner в отчете за 2020 г. SoftwareONE получила признание за предоставление лучших в своем классе управляемых услуг такими конкурентными преимуществами, как неп

Softline оценила готовность ИТ-инфраструктуры Eastwind к использованию облачных решений Softline успешно реализовала консалтинговый проект SAM Cloud Productivity для компании Eastwind. Анализ готовности ИТ-инфраструктуры к использов

Softline реализовала SAM-проект по защите персональных данных клиентов Fashion Company в и тестирование настроек информационной безопасности заказчика. Softline удалось снизить стоимость SAM-проекта за счет использования внутренних инструментов автоматизированной аналитики и спец

Сергей Агаев - Российский бизнес делает SAM-проекты на основе блокчейна му ИТ-рынку. Если же говорить про экспертизу, то тут, безусловно, стоит отметить наш опыт в области SAM, в частности собственные разработки, например, сервис по управлению программными активами

Visa и Planeta Informatica представили решение для бесконтактной оплаты на транспорте и о запуске новой технологии, позволяющей операторам общественного транспорта во всем мире переходить на бесконтактные платежи быстрее и проще при меньших затратах. Решение Visa Secure Access Module (SAM) позволит реализовать возможность бесконтактной оплаты за проезд посредством бесконтактных банковских карт, смартфонов и носимых устройств без замены турникетов и терминалов, что снижает из

На дороги выходит российский электрокар с режимом беспилотника Эксклюзивный каршеринг электрокаров в Сколково Компания «Электротранспортные технологии», разработавшая трехколесный электрокар SAM, заключила со Сколково соглашение о предоставлении услуг каршеринга на его территории на эксклюзивной основе. Об этом заявил основатель компании Илья Федичев. Срок эксклюзивного действия со

«Линзмастер» повысила уровень информационной безопасности при помощи Microsoft SAM «Линзмастер», одна из крупнейших сетей салонов оптики на территории России, реализовала проект по оценке уровня кибербезопасности Microsoft SAM совместно с партнером «Алан-ИТ». В результате сотрудничества были разработаны рекомендации и практические шаги по повышению киберустойчивость всей ИТ-инфраструктуры компании, в том числе бы

Acronis оценила безопасность бизнеса с помощью Microsoft SAM местно с партнером COMPAREX, завершил проект по оценке уровня информационной безопасности Microsoft SAM (Software Asset Management). По окончании проекта компании удалось снизить финансовые зат

«Основа Холдинг» в партнерстве с Softline провела SAM-проект ровать инфраструктуру и оптимизировать ее, приведя в соответствие с бизнес-целями. Партнером для этого была выбрана Softline, специалисты которой обладают большим опытом реализации проектов в области Software Asset Management и облачных технологий. Команда Softline провела обзор более 400 ПК и 30 серверов в офисах заказчика в Омске и Улан-Удэ. Виртуальная инфраструктура в компании развернут

«АЛАН-ИТ» завершила проект SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус» «АЛАН-ИТ» объявила о завершении проекта SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус», дочерней структуры Rovese Capital Group, которая специализируется на производстве товаров для обустройства ванной комнаты, и представляет бренды Cersanit, Opoczn

ITERBI завершила SAM-проект в сети магазинов «Дом-Лаверна» Независимая российская консалтинговая компания ITERBI сообщила о завершении проекта Microsoft SAM Services в компании «Дом-Лаверна». Как рассказали CNews в ITERBI, специалисты компании изучили имеющиеся программные активы, лицензионные права и процессы управления, чтобы оптимизировать р

ITERBI завершила проект SAM по оценке инфраструктуры Microsoft в компании «Телеком-Экспресс» ITERBI объявила о завершении проекта Microsoft SAM Services в компании «Телеком-Экспресс». Как рассказали CNews в компании, инвентаризация программной инфраструктуры позволит разработать долгосрочную стратегию развития компании.«Телеком-Экс

Comparex развивает свою экспертизу по SAM ртификация CSAM — это, прежде всего, признание высокого уровня специалиста и его глубокое понимание SAM-процессов. Помимо этого, CSAM подразумевает знание передового опыта IAITAM, собранного пе

ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS Независимая российская консалтинговая компания ITERBI завершила проект SAM в компании «Автоваз». Об этом CNews сообщили в ITERBI. В компании «Автоваз» подошел срок окончания соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription, поэтому перед консультантами ITERB

«Алан-ИТ» внедрил проект SAM в «Курьерcервисэкспрессе» «Алан-ИТ» объявил об успешном завершении проекта SAM в «КурьерСервисЭкспрессе». Как рассказали CNews в компании, «КурьерСервисЭкспресс» оказывает услуги по доставке грузов и корреспонденции по России, ближнему и дальнему зарубежью. Собственна

Softline провела SAM-оценку сред разработки в компании Acronis Softline провел SAM-оценку сред разработки в компании AcronisSoftline объявил о завершении проекта SAM

«Алан-ИТ» исследовал внедрение облачных подписок в холдинге «Афанасий» «Алан-ИТ» объявил об успешной реализации проекта SAM Baseline в холдинге «Афанасий» и подготовке инфраструктуры к миграции в облако (SAM

ITERBI провела проект SAM для оператора дата-центров SafeData ITERBI объявила о реализации проекта по лицензионной сверке и анализу процессов SAM в рамках соглашения Microsoft SPLA для группы компаний SafeData. Как рассказали CNews в компании, SafeData обладает партнерским статусом Microsoft Silver Datacenter, который подтверждает на

«Алан-ИТ» завершил проект по SAM Baseline Review в издательстве «Росмэн» «Алан-ИТ» объявил о том, что его специалисты успешно реализовали проект SAM Baseline Review в компании «Росмэн». Как рассказали CNews в компании, «Росмэн» — это одно из крупнейших книжных издательств России, предлагающее продукцию в книжном сегменте и в других това

Softline реализовала SAM-проект для российского представительства компании «Бондюэль» Softline объявила о реализации SAM-проекта для российского представительства компании «Бондюэль», в ходе которого была прове

Softline реализовала SAM-проект в банке «Урал ФД» Softline объявила о завершении проекта SAM Baseline по комплексному анализу использования программного обеспечения Microsoft в банке «Уральский финансовый дом» («Урал ФД»). Как рассказали CNews в компании, в результате заказчик полу

«АЛАН-ИТ» дала перспективную оценку SAM-процессов в «КэтЛогистик» «АЛАН-ИТ» объявила о проведении очередной сверки программного обеспечения SAM Baseline и оценке уровня внедрения процессов SAM в «КэтЛогистик». Как рассказали CNews в компании, в 2016 г. «КэтЛогистик» приняло решение о проведении очередной лицензионной сверки

«АЛАН-ИТ» реализовал SAM-проект по переводу «Трансюжстроя» в облако «АЛАН-ИТ» объявил об успешной реализации проекта SAM Cloud-Ready в «Трансюжстрое». Как рассказали CNews в компании, «Трансюжстрой» является одной из наиболее крупных строительных организаций, участвующих в создании транспортной инфраструктуры

«Алан-ИТ» выполнила SAM-проект в «ТНС энерго Ярославль» Специалисты «Алан-ИТ» завершили проекты SAM Baseline и SAM SQL Workloads Engagement в «ТНС энерго Ярославль». Об этом CNews со

Abbyy по итогам SAM-проекта сократила расходы на ПО Microsoft ания Abbyy реализовала проект по анализу использования программных активов по методологии Microsoft SAM с помощью своего партнера — компании Softline. Целями SAM-проекта являлись оптимиз

Softline оценила управление лицензиями для непроизводственной среды в «Рексофт» Компания Softline объявила о завершении проекта SAM Non-Production по комплексному анализу лицензионного соответствия программного обеспечения Microsoft в компании «Рексофт» и управлению лицензиями для непроизводственной среды. В результате

Softline провела SAM-оценку сред разработки Positive Technologies Компания Softline реализовала проект SAM Non-Production Environments по оценке использования ПО Microsoft в ИТ-инфраструктуре разр

«Алан-ИТ» совместно с High Tech Solutions реализовала SAM-проект в «Кавкасус Онлайн» в Грузии Компания «Алан-ИТ» завершила первый международный SAM-проект в «Кавкасус Онлайн» в Грузии. Проект реализован при участии местного партнера High

Softline проанализировала лицензионное соответствие ПО Microsoft на «Московском ювелирном заводе» Компания Softline объявила о завершении проекта SAM CyberSecurity по комплексному анализу лицензионного соответствия программного обеспечения Microsoft на «Московском ювелирном заводе». В результате заказчик получил оценку состояния ИТ-инфра

Softline выполнила свой первый SAM-проект во Вьетнаме ля этого руководством компании было принято решение о реализации проекта Software Asset Management (SAM). В качестве ИТ-партнера была выбрана Softline, специалисты которой обладают всеми необхо

«Ай-Теко» внедрила систему управления программными ИТ-активами в Райффайзенбанке ия, руководство Райффайзенбанка приняло решение о применении методологии Software Asset Management (SAM, управление программными ИТ-активами), сообщили CNews в «Ай-Теко». По итогам объявленного

Avito по итогам SAM-проекта сократила затраты на закупку ПО Компания Avito применила подход Software Asset Management (SAM), чтобы оптимизировать инвестиции в программные продукты на 1500 корпоративных устройства